Prețurile la benzină și motorină se schimbă de luni. Ce sume vor vedea șoferii la pompă

Prețurile carburanților urmează să înregistreze o creștere semnificativă în perioada 20-26 iulie, potrivit estimărilor publicate de Automobil Clubul din Portugalia (ACP), pe baza previziunilor Direcției Generale pentru Energie și Geologie (DGEG).

Conform datelor disponibile, motorina ar urma să se scumpească cu 13,5 cenți pe litru, în timp ce benzina ar urma să aibă o creștere de 6,5 cenți pe litru. Evoluția vine după modificările cotațiilor internaționale pentru materii prime și produse petroliere.

După aplicarea majorărilor estimate, prețul mediu al motorinei ar urma să ajungă la 1,988 euro pe litru, iar benzina ar urma să fie comercializată la un preț mediu de 1,980 euro pe litru.

ACP precizează că valorile calculate au la bază „prețurile materiilor prime la închiderea piețelor de joia trecută”, însă acestea pot suferi modificări înainte de intrarea în vigoare a noilor tarife, în funcție de evoluția cotațiilor pentru petrol și combustibili.

Majorarea prețurilor este asociată și cu tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu, unde conflictul ce implică Statele Unite, Israel și Iran continuă să afecteze piețele energetice internaționale.

Guvernul portughez a anunțat că va aplica o reducere temporară și extraordinară a taxei ISP (taxa pe produse petroliere și energetice) atunci când creșterea prețurilor depășește pragul de 10 cenți.

Un factor important pentru piața petrolului îl reprezintă situația din Strâmtoarea Hormuz, o rută strategică prin care trece aproximativ 20% din comerțul global cu petrol și gaze naturale. Zona a fost afectată după declanșarea confruntărilor dintre Statele Unite și Israel pe de o parte și Iran pe de altă parte, ceea ce a contribuit la creșterea prețurilor pentru petrol, îngrășăminte și alte produse.

În această săptămână, luptele dintre cele două părți s-au intensificat, ceea ce a dus la încheierea acordului temporar de oprire a conflictului cu Iranul.

Potrivit publicației Expresso, ministrul Mediului și Energiei, Maria Graça Carvalho, a solicitat joi Autorității de Reglementare a Serviciilor Energetice (ERSE) realizarea unei investigații privind prețurile practicate de comercianții cu amănuntul de carburanți începând din 2024.

Solicitarea transmisă către ERSE prevede realizarea unei analize privind evoluția prețurilor și modul în care modificările de pe piețele internaționale sunt reflectate la stațiile de alimentare.

În document, ministrul a cerut „un studiu detaliat al ultimilor doi ani – în termen de 20 de zile – pentru a explica de ce scăderile prețurilor petrolului pe piețele internaționale durează atât de mult până se transmit asupra prețurilor la pompă”, relatează Expresso.

Reducerea TVA-ului pentru combustibili a fost unul dintre subiectele discutate intens în Portugalia. Ministrul Finanțelor, Miranda Sarmento, a declarat însă în timpul dezbaterii de miercuri că nu intenționează să modifice nivelul actual al impozitării.