ANPC a dat amenzi de aproape 3 milioane de lei în doar cinci zile. Produse cu mucegai, alimente expirate și piscine cu deficiențe, descoperite la controale

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat, în perioada 13–17 iulie 2026, una dintre cele mai ample acțiuni de control din această vară, verificând peste 1.400 de operatori economici din întreaga țară. Inspectorii au descoperit numeroase nereguli privind siguranța alimentelor, condițiile de depozitare și starea spațiilor de agrement, iar sancțiunile aplicate au ajuns la aproape 3 milioane de lei.

În intervalul 13–17 iulie 2026, comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au desfășurat controale ample la nivel național, vizând atât unitățile care comercializează produse alimentare, cât și operatorii din domeniul alimentației publice și al agrementului.

Potrivit instituției, verificările au urmărit respectarea normelor privind protecția consumatorilor, siguranța alimentelor și condițiile în care sunt oferite serviciile către public.

În urma acestor acțiuni, inspectorii au concluzionat că există în continuare probleme serioase în ceea ce privește depozitarea produselor alimentare, igiena spațiilor comerciale și respectarea cerințelor de siguranță în zonele de agrement.

Bilanțul controalelor este unul semnificativ. ANPC a aplicat:

643 de amenzi contravenționale, în valoare totală de aproximativ 3 milioane de lei;

474 de avertismente;

măsuri de oprire definitivă de la comercializare pentru produse neconforme în valoare de peste 105.000 de lei;

măsuri de oprire temporară de la comercializare pentru produse în valoare de peste 305.000 de lei.

Valoarea totală a produselor verificate în cadrul acțiunilor de control a depășit 1,9 milioane de lei.

Totodată, activitatea a 31 de operatori economici a fost suspendată temporar, aceștia neputând presta servicii până la remedierea tuturor deficiențelor constatate de inspectori.

Printre cele mai grave abateri descoperite de comisarii ANPC s-au numărat numeroase probleme care pot pune în pericol sănătatea consumatorilor.

Inspectorii au identificat acumulări mucilaginoase în ambalajele unor produse din carne, dar și depozitarea necorespunzătoare a produselor perisabile, precum carne, preparate din carne, pește, ciorbe sau sosuri, fără respectarea temperaturilor impuse de legislație.

De asemenea, au fost găsite preparate calde păstrate la temperaturi necorespunzătoare, situație care poate favoriza dezvoltarea microorganismelor și compromiterea siguranței alimentare.

În timpul verificărilor au mai fost descoperite:

produse alimentare cu termenul de valabilitate expirat;

legume și fructe depreciate, cu urme de mucegai, lovituri sau deteriorări;

produse fără elementele obligatorii de identificare și trasabilitate;

ulei alimentar utilizat peste limita admisă de degradare termică.

Controalele au evidențiat și numeroase probleme privind modul de organizare și întreținere a unităților de alimentație publică.

Comisarii au constatat că băuturi precum apa minerală, sucurile și produsele alcoolice erau depozitate în bătaia directă a razelor solare și la temperaturi ridicate, fără respectarea condițiilor recomandate de păstrare.

În unele bucătării au fost identificate echipamente și ustensile aflate într-o stare avansată de uzură, cu depuneri de rugină, resturi alimentare și urme de arsură.

De asemenea, blocurile alimentare prezentau deficiențe de igienizare și întreținere, aspecte care pot afecta calitatea produselor oferite consumatorilor.

Verificările nu au vizat doar restaurantele și magazinele, ci și operatorii care administrează piscine și alte spații de agrement.

Inspectorii ANPC au descoperit echipamente de agrement cu un grad avansat de uzură, considerate incompatibile cu cerințele de siguranță impuse pentru utilizarea de către public.

Totodată, în cazul unor piscine au fost constatate degradări, lipsa unor componente esențiale și o întreținere necorespunzătoare, iar în mai multe spații de agrement au fost identificate elemente lipsă și sisteme de protecție insuficiente.

În aceste situații, ANPC a dispus suspendarea prestării serviciilor până la remedierea completă a tuturor neregulilor constatate.

ANPC anunță că verificările vor continua

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor precizează că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, în special în sezonul estival, când activitatea unităților de alimentație publică și a zonelor de agrement este intensă.

Instituția atrage atenția operatorilor economici că respectarea normelor privind siguranța alimentelor, igiena și protecția consumatorilor reprezintă obligații legale, iar nerespectarea acestora poate conduce atât la sancțiuni financiare consistente, cât și la suspendarea activității până la remedierea tuturor deficiențelor.