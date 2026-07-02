ANSVSA a verificat unitățile alimentare din benzinării. Amenzi de aproape 260.000 de lei după controale
SURSA FOTO: Dreamstime - Benzinărie
Inspectorii Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) au desfășurat, în a doua jumătate a lunii iunie, o amplă acțiune de control în unitățile alimentare care funcționează în incinta benzinăriilor. În urma verificărilor au fost aplicate zeci de sancțiuni, iar o cantitate de produse a fost retrasă și trimisă la neutralizare.
Peste 440 de unități alimentare din benzinării au fost controlate în două săptămâni
Inspectorii ANSVSA au verificat, în perioada 15-29 iunie 2026, un număr de 445 de unități care prepară și comercializează alimente în incinta benzinăriilor.
În urma controalelor, au fost aplicate 32 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 258.800 de lei, precum și 34 de avertismente.
Verificările au vizat atât condițiile în care sunt preparate și comercializate alimentele destinate consumatorilor, cât și modul în care sunt colectate și depozitate, în vederea neutralizării, subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman (SNCU) și deșeurile rezultate din prepararea și servirea alimentelor.
Totodată, inspectorii au reținut oficial 36,54 kilograme de produse de patiserie congelate, în valoare de 2.507 lei, cantitate care a fost dirijată către neutralizare.
Inspectorii au descoperit nereguli privind autorizarea, depozitarea alimentelor și instruirea personalului
În timpul controalelor, inspectorii au identificat mai multe neconformități.
Printre acestea se numără prepararea de sandvișuri în unități care nu dețineau aprobare sanitar-veterinară, lipsa spațiilor frigorifice destinate depozitării subproduselor de origine animală și utilizarea unor recipiente pentru colectarea acestora fără identificare și marcare corespunzătoare. De asemenea, au fost constatate grafice de temperatură neactualizate.
Inspectorii au mai identificat nereguli privind etichetarea și depozitarea alimentelor, pavimente deteriorate în spațiile de depozitare, lipsa instruirii personalului și programe de autocontrol realizate incomplet.
ANSVSA anunță că verificările continuă la nivel național
Președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, a declarat că, pentru foarte mulți români, benzinăria a devenit un loc obișnuit de unde își cumpără o cafea, un sandviș sau produse de patiserie. Acesta a subliniat că regulile privind igiena și siguranța alimentelor sunt aceleași ca în orice altă unitate alimentară, iar acolo unde acestea nu au fost respectate inspectorii au aplicat sancțiuni.
ANSVSA a anunțat că acțiunea de control continuă la nivel național.
Instituția recomandă consumatorilor să sesizeze orice suspiciune privind siguranța alimentelor prin Call Center-ul ANSVSA sau prin e-mail.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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