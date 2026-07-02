ANSVSA a verificat unitățile alimentare din benzinării. Amenzi de aproape 260.000 de lei după controale

Inspectorii Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) au desfășurat, în a doua jumătate a lunii iunie, o amplă acțiune de control în unitățile alimentare care funcționează în incinta benzinăriilor. În urma verificărilor au fost aplicate zeci de sancțiuni, iar o cantitate de produse a fost retrasă și trimisă la neutralizare.

Inspectorii ANSVSA au verificat, în perioada 15-29 iunie 2026, un număr de 445 de unități care prepară și comercializează alimente în incinta benzinăriilor.

În urma controalelor, au fost aplicate 32 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 258.800 de lei, precum și 34 de avertismente.

Verificările au vizat atât condițiile în care sunt preparate și comercializate alimentele destinate consumatorilor, cât și modul în care sunt colectate și depozitate, în vederea neutralizării, subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman (SNCU) și deșeurile rezultate din prepararea și servirea alimentelor.

Totodată, inspectorii au reținut oficial 36,54 kilograme de produse de patiserie congelate, în valoare de 2.507 lei, cantitate care a fost dirijată către neutralizare.

În timpul controalelor, inspectorii au identificat mai multe neconformități.

Printre acestea se numără prepararea de sandvișuri în unități care nu dețineau aprobare sanitar-veterinară, lipsa spațiilor frigorifice destinate depozitării subproduselor de origine animală și utilizarea unor recipiente pentru colectarea acestora fără identificare și marcare corespunzătoare. De asemenea, au fost constatate grafice de temperatură neactualizate.

Inspectorii au mai identificat nereguli privind etichetarea și depozitarea alimentelor, pavimente deteriorate în spațiile de depozitare, lipsa instruirii personalului și programe de autocontrol realizate incomplet.

Președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, a declarat că, pentru foarte mulți români, benzinăria a devenit un loc obișnuit de unde își cumpără o cafea, un sandviș sau produse de patiserie. Acesta a subliniat că regulile privind igiena și siguranța alimentelor sunt aceleași ca în orice altă unitate alimentară, iar acolo unde acestea nu au fost respectate inspectorii au aplicat sancțiuni.

ANSVSA a anunțat că acțiunea de control continuă la nivel național.

Instituția recomandă consumatorilor să sesizeze orice suspiciune privind siguranța alimentelor prin Call Center-ul ANSVSA sau prin e-mail.