Transport ilegal cu 50 de oi, oprit în Vaslui. ANSVA: Animalele erau fără acte și crotalii și vor fi eutanasiate

Un transport ilegal cu 50 de ovine a fost interceptat miercuri, 12 august, în județul Vaslui, în timpul controalelor desfășurate de autorități pentru prevenirea răspândirii bolilor grave la animale. Oile nu aveau documente sanitare veterinare și nici crotalii, iar vehiculul folosit pentru transport nu era autorizat.

Acțiunea a avut loc în jurul orei 11:00, pe raza localității Tutova, în zona Coroiu, și a fost desfășurată de un echipaj mixt format din reprezentanți ai Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui și ai Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vaslui.

Controlul a fost realizat în contextul intensificării verificărilor în trafic după ridicarea recentă a restricțiilor privind mișcarea rumegătoarelor mici.

În autoutilitară au fost găsite 50 de capete de tineret ovin. Inspectorii au constatat că transportul era efectuat fără certificatul sanitar-veterinar de sănătate, documentul de mișcare și formularul de proveniență.

În plus, niciunul dintre animale nu avea crotalie auriculară. În aceste condiții, autoritățile nu au putut verifica exploatațiile din care proveneau ovinele și nici istoricul sanitar al acestora.

Potrivit declarațiilor șoferului, animalele fuseseră cumpărate din județele Iași și Vaslui și urmau să ajungă în localitatea Babadag.

Inspectorii au constatat și probleme privind condițiile în care erau transportate animalele.

Autoutilitara nu era autorizată sanitar-veterinar pentru transportul animalelor vii. Cele 50 de ovine erau înghesuite într-un spațiu fără ventilație corespunzătoare și fără condițiile minime necesare pentru protejarea lor împotriva stresului termic și a riscului de rănire.

ANSVSA atrage atenția că astfel de transporturi sunt cu atât mai periculoase în actualul context epidemiologic.

Autoritatea menționează evoluția unor boli severe la nivel regional și național, printre care Pesta Micilor Rumegătoare (PMR), Variola Ovină și Caprină (VOC) și Pesta Porcină Africană (PPA).

Transportarea animalelor fără posibilitatea stabilirii originii și a istoricului lor sanitar poate contribui la răspândirea bolilor și poate produce pierderi importante pentru crescătorii care respectă regulile sanitare veterinare.

În urma neregulilor constatate, transportatorul a fost sancționat contravențional cu amenda maximă prevăzută de legislația în vigoare, în valoare de 20.000 de lei.

Cele 50 de ovine au fost plasate sub sechestru sanitar-veterinar. ANSVSA precizează că urmează să fie aplicate măsurile de urgență prevăzute pentru animalele fără identitate și origine cunoscută introduse ilegal în circuit, respectiv eutanasierea și neutralizarea acestora.

Măsura vine în condițiile în care autoritățile nu pot stabili trasabilitatea animalelor și, implicit, situația lor sanitar-veterinară.

Președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, a transmis că eficiența măsurilor pentru protejarea sectorului zootehnic depinde și de respectarea regulilor de către proprietarii de animale, comercianți și transportatori.

Acesta a avertizat că autoritățile nu vor tolera transporturile care pot pune în pericol siguranța sanitar-veterinară și că verificările din trafic vor continua în condiții stricte. Persoanele care transportă animale fără acte și fără elementele necesare pentru stabilirea trasabilității riscă sancțiunile prevăzute de lege.

ANSVSA solicită proprietarilor, comercianților și transportatorilor să respecte legislația privind circulația animalelor. Autoritatea reamintește că deplasarea acestora fără documentele obligatorii și fără crotalii este interzisă.