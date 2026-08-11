O investiție uriașă schimbă lupta cu cancerul în România. Peste 60.000 de pacienți oncologici vor avea acces anual la servicii medicale moderne

Peste 60.000 de pacienți oncologici ar urma să beneficieze în fiecare an de servicii medicale moderne în viitorul Institut Regional de Oncologie din Timișoara (IROT), care va fi construit cu finanțare europeană prin Programul Sănătate. Proiectul vine într-un moment în care peste 55.000 de persoane din Regiunea Vest trăiesc cu un diagnostic de cancer. Aproximativ 9.000 de cazuri noi sunt depistate anual în această parte a țării.

Pacienții oncologici din vestul României ar urma să aibă acces, odată cu finalizarea IROT, la servicii integrate de prevenție, diagnostic, tratament și monitorizare într-un singur centru medical. Directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest, Sorin Maxim, consideră proiectul una dintre investițiile majore în infrastructura sanitară realizate în această parte a țării în ultimele decenii.

„Institutul Regional de Oncologie din Timişoara este, probabil, cea mai importantă investiţie în sănătate realizată în vestul României în ultimele trei decenii. IROT va reuni într-un singur loc servicii oncologice complexe, de la prevenţie şi diagnostic până la tratament, cercetare şi formarea specialiştilor. Este o investiţie care poate salva vieţi. În cazul cancerului, depistarea timpurie poate face diferenţa, iar pacienţii trebuie să aibă acces la tehnologiile şi specialiştii care îi pot ajuta să descopere boala la timp. Fondurile europene înseamnă, în astfel de cazuri, şansa de a avea un diagnostic mai rapid şi un tratament mai bun pentru cât mai mulţi oameni. Rolul nostru este să ne asigurăm că această investiţie se realizează corect şi că îşi atinge scopul pentru care este făcută: să fie în beneficiul oamenilor din regiune”, a declarat directorul general al ADR Vest, Sorin Maxim, potrivit Agerpres.

Presiunea asupra sistemului medical regional este în creștere, datele pentru 2025 indicând o majorare cu peste 12% a numărului de noi diagnostice oncologice comparativ cu anul precedent. Cancerul a ajuns, în același timp, a doua cauză de deces în Regiunea Vest.

Actuala infrastructură publică destinată bolnavilor de cancer este dispersată în mai multe locații din vestul țării, iar o parte dintre spațiile utilizate nu mai corespund necesităților medicale actuale. Aceste unități deservesc însă pacienți din întreaga regiune, ceea ce amplifică necesitatea unei infrastructuri integrate.

Construirea Institutului Regional de Oncologie din Timișoara este concepută tocmai pentru concentrarea serviciilor medicale într-un singur centru. Viitorul institut va reuni activități de diagnostic, tratament și îngrijire dedicate pacienților oncologici.

Dimensiunea proiectului plasează viitorul institut printre investițiile medicale importante din vestul României, valoarea totală fiind de peste 317 milioane de euro. Proiectul este cofinanțat din fonduri europene prin Programul Sănătate și urmărește dezvoltarea la Timișoara a unui centru oncologic de referință pentru Regiunea Vest.

Institutul Regional de Oncologie va avea o suprafață de aproape 65.000 de metri pătrați și aproximativ 250 de paturi destinate spitalizării. Noua infrastructură va fi proiectată pentru a asigura atât condiții moderne de tratament pentru bolnavi, cât și spațiile și dotările necesare personalului medical.

Serviciile medicale prevăzute în proiect acoperă mai multe etape ale traseului unui pacient oncologic, de la depistarea bolii până la tratament și îngrijirea ulterioară. Aproximativ 60.000 de persoane ar urma să beneficieze anual de consultații, screening, tratament, monitorizare și servicii de paliație în cadrul IROT.

Capacitatea planificată îi conferă viitorului institut un rol regional, serviciile urmând să fie accesibile pacienților din întreg vestul țării și nu numai.

În structura IROT este prevăzut și un centru de transplant medular. Institutul va dispune, de asemenea, de spații dedicate cercetării medicale și pregătirii viitorilor specialiști, astfel încât activitatea clinică să fie completată de cercetare și formare profesională.

Investiția a intrat într-o nouă etapă după transferarea proiectului din Planul Național de Redresare și Reziliență în Programul Sănătate. Între timp, lucrările de demolare a fostei clădiri de pe Calea Torontalului din Timișoara au fost finalizate.

Schimbarea programului de finanțare permite păstrarea integrală a finanțării europene prevăzute pentru proiect și continuarea investiției într-un cadru de implementare adaptat dimensiunii și importanței viitorului institut.

Implementarea investiției va fi urmărită pe întreaga perioadă de ADR Vest, instituție care îndeplinește rolul de Organism Intermediar pentru Programul Sănătate. Monitorizarea vizează transformarea finanțării europene în infrastructură medicală funcțională și servicii mai bune pentru pacienții din vestul României.

Obiectivele urmărite includ dezvoltarea unei infrastructuri oncologice moderne, creșterea accesului la servicii medicale și îmbunătățirea condițiilor în care sunt diagnosticate, tratate și monitorizate zecile de mii de persoane care ajung anual în sistemul oncologic regional.

Proiectul este implementat printr-un parteneriat între Ministerul Sănătății, Consiliul Județean Timiș și Direcția de Sănătate Publică Timiș. Cele trei instituții sunt implicate în realizarea viitorului centru medical regional.

Termenul stabilit pentru finalizarea Institutului Regional de Oncologie din Timișoara este sfârșitul anului 2029.