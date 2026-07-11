Cazurile de cancer s-ar putea dubla până în 2050. OMS avertizează: Aproape 40% pot fi prevenite

Numărul cazurilor de cancer ar putea crește dramatic în următorii 25 de ani, avertizează Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Instituția atrage atenția că, în ciuda progreselor medicale, costurile tot mai mari ale tratamentelor și accesul inegal la servicii medicale riscă să limiteze șansele de supraviețuire ale pacienților.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) estimează că numărul cazurilor de cancer la nivel mondial va crește de la aproximativ 20,6 milioane în prezent la 35 de milioane până în anul 2050.

Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a transmis că boala afectează aproape toate familiile, însă șansele de supraviețuire nu ar trebui să depindă de locul în care s-a născut o persoană sau de veniturile pe care le are. Acesta a subliniat că diferențele de acces la diagnostic și tratament sunt rezultatul unor decizii și pot fi reduse prin măsuri coordonate și investiții mai consistente.

În Statele Unite, cancerul rămâne a doua cauză principală de deces. Institutul Național al Cancerului estimează că aproximativ 626.000 de persoane își vor pierde viața din cauza acestei boli în cursul acestui an, iar peste două milioane de cazuri noi sunt diagnosticate anual, transmite The Independent.

Raportul OMS arată că Statele Unite au înregistrat cele mai mari cheltuieli pentru tratamentul cancerului la nivel mondial, acestea fiind estimate la aproape 209 miliarde de dolari în anul 2020.

Potrivit organizației, costurile ridicate îi împiedică pe mulți pacienți să urmeze tratamente de lungă durată sau terapii complexe. Între 45% și 60% dintre persoanele diagnosticate cu cancer ajung să suporte cheltuieli medicale considerate „catastrofale”, situație care poate conduce la îndatorare, insecuritate alimentară și chiar la întreruperea studiilor copiilor din familie.

OMS atrage atenția și asupra diferențelor dintre mediul urban și cel rural. În zonele rurale, accesul la investigații și tratamente este mai redus, iar în Statele Unite au fost raportate mai multe cazuri de cancere asociate infecției cu HPV, pe fondul unei acoperiri mai slabe a programelor de vaccinare și screening.

Pe lângă costurile medicale, raportul evidențiază și impactul îmbătrânirii populației. Odată cu înaintarea în vârstă crește expunerea la factori de risc precum poluarea sau radiațiile ultraviolete, iar organismul acumulează modificări genetice și procese inflamatorii care favorizează dezvoltarea cancerului.

Organizația Mondială a Sănătății arată că aproape 40% dintre cazurile noi de cancer pot fi prevenite prin reducerea expunerii la factori de risc.

Printre aceștia se numără fumatul, alimentația nesănătoasă, sedentarismul și expunerea excesivă la soare. Potrivit Institutului Național al Cancerului din Statele Unite, consumul de tutun este responsabil pentru aproximativ 30% dintre decesele provocate de cancer.

Recomandările actuale pentru reducerea riscului includ o alimentație diversificată, cel puțin 150 de minute de activitate fizică aerobică pe săptămână și două sesiuni de exerciții pentru dezvoltarea forței musculare.

OMS subliniază că investițiile în prevenție și tratament nu reprezintă doar o măsură de sănătate publică, ci și una cu beneficii economice. Potrivit organizației, fiecare dolar investit în prevenirea și controlul cancerului poate genera un beneficiu social estimat la 9,5 dolari, prin reducerea costurilor și a impactului bolii asupra economiei și societății.