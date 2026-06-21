Franța ia măsuri fără precedent în plină caniculă: ce nu mai au voie să consume turiștii

Franța a introdus o serie de măsuri restrictive și de protecție pe fondul unui val de căldură care afectează mai multe regiuni ale Europei. Autoritățile au plasat serviciile de urgență și structurile militare în stare de alertă pentru riscul crescut de incendii de vegetație, în timp ce consumul de alcool în spațiile publice a fost limitat, iar unele evenimente sportive desfășurate în aer liber au fost anulate.

Aproximativ o treime din teritoriul Franței se află duminică sub alertă roșie de caniculă emisă de serviciul național de meteorologie. Temperaturile sunt ridicate la nivel național și sunt estimate să atingă pragul de 40°C în anumite zone, într-un context în care utilizarea aerului condiționat rămâne relativ redusă. Prognozele indică o intensificare a valului de căldură în cursul zilei de luni, potrivit AP.

Turnul Eiffel și alte puncte de interes din Paris au fost dotate cu sisteme de pulverizare a apei pentru răcorirea vizitatorilor, ca parte a unui set mai amplu de măsuri aplicate la nivel local și național. Scopul acestora este reducerea riscurilor asociate expunerii prelungite la temperaturi extreme și gestionarea fluxului mare de persoane din spațiile publice.

Potrivit datelor prezentate de Organizația Mondială a Sănătății, peste 200.000 de persoane din Europa au murit în ultimii patru ani din cauze asociate căldurii, majoritatea acestor decese fiind considerate prevenibile. Instituția avertizează că sezonul actual poate aduce temperaturi peste media obișnuită, cu riscuri crescute de epuizare termică și insolație.

Biroul OMS pentru Europa a recomandat statelor implementarea unor planuri de adaptare, inclusiv deschiderea centrelor de răcire și introducerea unor pauze sau programe de lucru flexibile, astfel încât expunerea la soare în intervalele critice să fie redusă. În Franța, autoritățile au subliniat în mod special necesitatea protejării persoanelor vulnerabile, inclusiv a celor fără adăpost și a vârstnicilor izolați.

Evenimentul anual dedicat Zilei Muzicii, programat duminică, este considerat o provocare majoră pentru autorități din cauza numărului mare de participanți. Sărbătoarea de la solstițiul de vară include mii de concerte organizate în spații publice, cluburi și localuri, atrăgând atât comunități locale, cât și vizitatori din alte țări.

Guvernul a solicitat organizatorilor să limiteze consumul de alcool, măsură justificată prin necesitatea de a reduce presiunea asupra serviciilor de urgență și de a permite personalului medical să se concentreze pe cazurile critice.

Autoritățile au anunțat că vor monitoriza atent desfășurarea evenimentelor, având în vedere riscurile crescute generate de temperaturile extreme.

În ultimele zile, guvernul a consolidat măsurile de prevenire a incendiilor de vegetație și a intensificat supravegherea sistemelor de alimentare cu apă care deservesc reactoarele nucleare din țară. În paralel, autoritățile au transmis că închiderea școlilor este luată în calcul doar ca ultimă soluție, însă unele examene programate după-amiaza ar putea fi reprogramate în orele de dimineață.

Prim-ministrul Sébastien Lecornu a convocat sâmbătă o reuniune dedicată gestionării situației generate de caniculă și a anunțat o nouă întâlnire guvernamentală pentru duminică.

Serviciul național de meteorologie a descris actualul episod ca fiind o perioadă de caniculă „largizată, de lungă durată și intensă”. Lecornu a solicitat ministerelor să elaboreze măsuri suplimentare de adaptare la fenomenele climatice extreme, inclusiv utilizarea aerului condiționat acolo unde este necesar.