Harta luxului imobiliar: orașele europene unde prețurile sfidează logica

Datele Global Property Guide arată că patru dintre cele mai scumpe cinci orașe pentru locuințe se află în aceste două state, cu Zurich pe prima poziție, unde valorile depășesc 18.000 de euro pe metru pătrat. Diferențele față de alte mari capitale europene sunt considerabile, inclusiv în raport cu Parisul, unde în unele cazuri prețurile sunt mai mult decât duble.

Un nou clasament al piețelor rezidențiale din Europa evidențiază o concentrare accentuată a prețurilor ridicate în Elveția și Luxemburg. Clasamentul include zece piețe rezidențiale considerate cele mai scumpe din Europa, cu variații importante de dinamică între orașe și regiuni.

Stockholm deschide topul zece, cu un preț mediu de 8.380 €/m² și o creștere de 7,2% în ultimul an. Orașul, construit pe 14 insule unde Lacul Mälaren se întâlnește cu Marea Baltică, continuă să reflecte o piață restrânsă, cu reguli stricte și o redresare după corecția generată de majorarea dobânzilor din 2022.

Copenhaga înregistrează 8.405 €/m² și cea mai accelerată creștere din clasament, de 14,3% într-un an și 24% în doi ani. Evoluția contrastează cu orașe regionale din Danemarca, unde prețurile sunt semnificativ mai reduse, în special în Aarhus, Odense și Aalborg.

Oslo ajunge la o medie de 9.332 €/m², cu o creștere anuală de 6,3%. Deși capitala norvegiană rămâne scumpă, dinamica cea mai puternică a pieței este vizibilă în alte orașe, precum Bergen și Trondheim, unde creșterile au fost mai accentuate.

Amsterdam se situează la 9.437 €/m², susținut de lipsa cronică de locuințe, reglementări stricte și cerere internațională ridicată. Evoluția de 13% într-un an confirmă presiunea constantă pe piață, în special în zonele istorice ale orașului.

Parisul înregistrează 9.490 €/m², însă se află într-o fază de stagnare și ușoară scădere, cu -0,3% într-un an și -7,3% în doi ani. Este singurul oraș din top zece cu evoluție negativă, în contextul în care costurile de finanțare au redus ritmul tranzacțiilor. În alte orașe franceze, precum Lyon, Bordeaux și Nantes, valorile rămân considerabil mai scăzute.

Berna atinge 9.952 €/m², cu o ușoară scădere anuală, dar cu o creștere pe termen mediu. Piața rămâne susținută de stabilitatea economică și oferta redusă de locuințe. Orașul Luxemburg ajunge la 10.941 €/m², cu ajustări moderate în ultimii ani după o perioadă de creștere susținută. Chiar și în acest context, piața rămâne printre cele mai scumpe din Europa, cu valori care pot depăși pragul de un milion de euro pentru apartamentele obișnuite cu un dormitor.

Lucerna surprinde prin poziția sa, cu 12.066 €/m² și o creștere anuală de 7,3%. Amplasarea geografică între lac și Alpi contribuie la presiunea constantă pe cerere.

Geneva se situează pe locul al doilea, cu 16.819 €/m². Orașul este susținut de o cerere constantă venită din sectorul internațional, unde se află instituții precum Națiunile Unite, Organizația Mondială a Sănătății și Crucea Roșie. Oferta limitată și veniturile ridicate mențin presiunea asupra pieței, în ciuda unei evoluții relativ stabile în ultimii ani.

Zurich ocupă primul loc, cu 18.229 €/m², fiind cea mai scumpă piață rezidențială din Europa. Orașul, centru financiar major al Elveției, continuă să înregistreze creșteri moderate, susținute de deficitul structural de locuințe și de cererea constantă din sectorul bancar și de administrare a averilor.

Diferențele de preț dintre Zurich și alte capitale europene evidențiază o piață în care nivelurile ridicate nu mai reprezintă o excepție, ci o constantă structurală a sectorului imobiliar elvețian.