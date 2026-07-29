Blocajul ANCPI blochează piața imobiliară. Mii de tranzacții, amânate. Economia resimte efectele

Blocajul aplicațiilor ANCPI, care durează de peste două săptămâni, a pus pe pauză numeroase tranzacții imobiliare și a creat efecte în lanț asupra economiei. Agenții imobiliari avertizează că lipsa documentelor necesare vânzărilor afectează cumpărători, bănci, profesioniști din domenii conexe și reduce temporar veniturile generate de această piață.

Aplicațiile Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) sunt indisponibile din 14 iulie, iar blocajul afectează nu doar tranzacțiile imobiliare, ci și numeroase domenii conexe, avertizează Asociația Profesională a Agenților Imobiliari din România (APAIR). Organizația susține că mii de persoane au planurile amânate, iar economia pierde venituri și taxe.

Mădălina Angheloiu, purtătorul de cuvânt al APAIR, a transmis miercuri, 29 iulie, că indisponibilitatea aplicațiilor ANCPI a pus întreg sectorul imobiliar într-un regim de așteptare, în lipsa unei perspective clare privind reluarea activității instituției.

Potrivit reprezentantei asociației, efectele blocajului depășesc domeniul tranzacțiilor cu proprietăți și sunt resimțite atât de agenții imobiliari, cât și de consumatori și alte categorii profesionale implicate în acest sector. Aceasta a precizat că există firme care nu își mai pot desfășura activitatea normal, venituri care nu mai ajung la bugetul de stat și numeroase persoane ale căror planuri personale au fost amânate.

Pentru profesioniștii din domeniu, lipsa posibilității de obținere a extraselor de carte funciară pentru autentificare face imposibilă finalizarea vânzărilor. APAIR a explicat că fiecare tranzacție presupune coordonarea mai multor elemente, precum termenele de predare a proprietăților, programările la notar, disponibilitatea băncilor, cursul valutar și calendarul cumpărătorilor și vânzătorilor.

Organizația a arătat că blocajul apărut după 14 iulie a perturbat aceste planificări și a afectat inclusiv antecontractele aflate în derulare. Băncile nu pot finaliza unele proceduri de acordare a creditelor, iar anumite împrumuturi aprobate riscă să își piardă valabilitatea înainte ca tranzacțiile să poată fi semnate.

În plus, lucrările de cadastru și intabulare care erau deja întârziate sunt afectate suplimentar, ceea ce prelungește perioada de așteptare și poate pune în pericol încheierea contractelor în condițiile stabilite inițial de părți.

APAIR atrage atenția că impactul economic se extinde asupra întregului ecosistem construit în jurul pieței imobiliare. Arhitecții, experții tehnici, evaluatorii, proiectanții, designerii de interior, firmele de construcții, producătorii și comercianții de mobilier, companiile de mutări sau cele de curățenie sunt doar câteva dintre domeniile afectate indirect de blocarea tranzacțiilor.

Asociația a precizat că suspendarea activității generează efecte și asupra veniturilor statului, prin reducerea temporară a activității economice și amânarea colectării taxelor și impozitelor asociate tranzacțiilor imobiliare.

Reprezentanții agenților imobiliari susțin că, în această perioadă, profesioniștii din domeniu continuă să își sprijine clienții, să comunice cu părțile implicate și să pregătească reluarea tranzacțiilor imediat ce serviciile ANCPI vor deveni din nou disponibile.

APAIR solicită autorităților o comunicare constantă și transparentă privind stadiul remedierii problemelor și termenele estimate pentru reluarea serviciilor, precum și soluționarea urgentă a situației pentru deblocarea activității din sectorul imobiliar.