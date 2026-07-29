Blocajul ANCPI blochează piața imobiliară. Mii de tranzacții, amânate. Economia resimte efectele
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Blocajul aplicațiilor ANCPI, care durează de peste două săptămâni, a pus pe pauză numeroase tranzacții imobiliare și a creat efecte în lanț asupra economiei. Agenții imobiliari avertizează că lipsa documentelor necesare vânzărilor afectează cumpărători, bănci, profesioniști din domenii conexe și reduce temporar veniturile generate de această piață.
Blocajul prelungit al aplicațiilor ANCPI afectează întregul ecosistem al tranzacțiilor imobiliare și produce efecte economice în lanț
Aplicațiile Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) sunt indisponibile din 14 iulie, iar blocajul afectează nu doar tranzacțiile imobiliare, ci și numeroase domenii conexe, avertizează Asociația Profesională a Agenților Imobiliari din România (APAIR). Organizația susține că mii de persoane au planurile amânate, iar economia pierde venituri și taxe.
Mădălina Angheloiu, purtătorul de cuvânt al APAIR, a transmis miercuri, 29 iulie, că indisponibilitatea aplicațiilor ANCPI a pus întreg sectorul imobiliar într-un regim de așteptare, în lipsa unei perspective clare privind reluarea activității instituției.
Potrivit reprezentantei asociației, efectele blocajului depășesc domeniul tranzacțiilor cu proprietăți și sunt resimțite atât de agenții imobiliari, cât și de consumatori și alte categorii profesionale implicate în acest sector. Aceasta a precizat că există firme care nu își mai pot desfășura activitatea normal, venituri care nu mai ajung la bugetul de stat și numeroase persoane ale căror planuri personale au fost amânate.
Pentru profesioniștii din domeniu, lipsa posibilității de obținere a extraselor de carte funciară pentru autentificare face imposibilă finalizarea vânzărilor. APAIR a explicat că fiecare tranzacție presupune coordonarea mai multor elemente, precum termenele de predare a proprietăților, programările la notar, disponibilitatea băncilor, cursul valutar și calendarul cumpărătorilor și vânzătorilor.
Organizația a arătat că blocajul apărut după 14 iulie a perturbat aceste planificări și a afectat inclusiv antecontractele aflate în derulare. Băncile nu pot finaliza unele proceduri de acordare a creditelor, iar anumite împrumuturi aprobate riscă să își piardă valabilitatea înainte ca tranzacțiile să poată fi semnate.
În plus, lucrările de cadastru și intabulare care erau deja întârziate sunt afectate suplimentar, ceea ce prelungește perioada de așteptare și poate pune în pericol încheierea contractelor în condițiile stabilite inițial de părți.
APAIR atrage atenția că impactul economic se extinde asupra întregului ecosistem construit în jurul pieței imobiliare. Arhitecții, experții tehnici, evaluatorii, proiectanții, designerii de interior, firmele de construcții, producătorii și comercianții de mobilier, companiile de mutări sau cele de curățenie sunt doar câteva dintre domeniile afectate indirect de blocarea tranzacțiilor.
Asociația a precizat că suspendarea activității generează efecte și asupra veniturilor statului, prin reducerea temporară a activității economice și amânarea colectării taxelor și impozitelor asociate tranzacțiilor imobiliare.
Reprezentanții agenților imobiliari susțin că, în această perioadă, profesioniștii din domeniu continuă să își sprijine clienții, să comunice cu părțile implicate și să pregătească reluarea tranzacțiilor imediat ce serviciile ANCPI vor deveni din nou disponibile.
APAIR solicită autorităților o comunicare constantă și transparentă privind stadiul remedierii problemelor și termenele estimate pentru reluarea serviciilor, precum și soluționarea urgentă a situației pentru deblocarea activității din sectorul imobiliar.
Declarația integrală
„De la data de 14 iulie, aplicațiile ANCPI sunt indisponibile, iar un întreg sector economic funcționează într-un regim de așteptare, în speranța reluării activității instituției. Impactul acestei situații depășește însă cu mult sfera tranzacțiilor imobiliare. Efectele sunt ample și sunt resimțite atât de către agenții imobiliari, cât și de consumatori. De asemenea, numeroase categorii profesionale, cât și economia în ansamblu sunt afectate de situația creată la nivelul ANCPI. Sunt agenți economici care nu își mai pot desfășura normal activitatea, venituri și taxe care nu mai ajung la bugetul de stat și mii de persoane ale căror planuri de viață au fost puse în așteptare.
Pentru profesioniștii din domeniul imobiliar, lipsa posibilității de a obține extrase de carte funciară pentru autentificare înseamnă, practic, imposibilitatea finalizării tranzacțiilor de vânzare. În spatele fiecărei vânzări există un proces complex de coordonare și negociere: termene de predare și eliberare a proprietății, cursul valutar, programarea notarului, disponibilitatea băncii, calendarul cumpărătorului și al vânzătorului, precum și numeroase alte elemente care trebuie sincronizate și negociate. Toate aceste planificări, construite în timp, au fost perturbate de blocajul apărut după 14 iulie.
Totodată, există antecontracte aflate în derulare pentru care băncile nu pot finaliza procesul de acordare a creditelor, sunt credite bancare aprobate care au termene de valabilitate limitate și există riscul ca acestea să expire înainte ca tranzacțiile să poată fi semnate. Printre problemele cauzate de blocajul de la ANCPI se mai numără lucrări de cadastru și intabulare aflate deja în întârziere, care sunt afectate suplimentar de această situație, prelungind și mai mult perioada de așteptare și, implicit, periclitând semnarea contractelor de vânzare în condițiile agreate de părți.
Impactul nu se oprește însă aici. În jurul fiecărei tranzacții imobiliare gravitează numeroase alte activități economice: arhitecți, experți tehnici, evaluatori, proiectanți, designeri de interior, firme de construcții, producători și comercianți de mobilier, firme de mutări, companii de curățenie și multe alte servicii conexe. Fiecare tranzacție finalizată generează activitate economică în lanț. Atunci când tranzacțiile sunt blocate, întreg acest ecosistem resimte efectele.
În același timp, blocajul influențează și încasările statului, atât prin diminuarea temporară a activității economice, cât și prin amânarea încasării taxelor și impozitelor generate de tranzacțiile imobiliare.
În tot acest interval, profesioniștii din domeniu și-au continuat activitatea. Agenții imobiliari își informează permanent clienții, încearcă să mențină echilibrul între părțile implicate în tranzacții, pregătind terenul pentru momentul în care activitatea ANCPI va fi reluată.
Având în vedere aspectele semnalate, considerăm esențială o comunicare constantă și transparentă din partea autorităților cu privire la stadiul remedierii și la termenele estimate pentru reluarea serviciilor. Totodată, solicităm soluționarea cât mai urgentă a situației create la nivelul ANCPI, pentru deblocarea problemelor apărute la nivelul întregului sector imobiliar”, a transmis miercuri, 29 iulie, Mădălina Angheloiu, purtătorul de cuvânt al Asociației Profesionale a Agenților Imobiliari din România (APAIR).
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Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
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