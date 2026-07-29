Cushman & Wakefield Echinox: Piața de investiții imobiliare din România a revenit pe creștere, în ciuda unui început de an mai lent

Piața investițiilor imobiliare din România a traversat un început de an mai lent, însă tranzacțiile importante realizate în ultimele luni au schimbat perspectiva asupra pieței. Volumul investițiilor a depășit nivelul întregului an 2025, susținut de achiziții majore în retail și de interesul investitorilor regionali.

Piața investițiilor imobiliare din România a înregistrat tranzacții în valoare totală de 211 milioane de euro în primul semestru din 2026, cu 46% mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut. Cu toate acestea, după primele șapte luni ale anului, volumul investițiilor a depășit nivelul înregistrat pe tot parcursul anului 2025, pe fondul finalizării unor tranzacții importante, inclusiv preluarea de către AFI Europe a unui portofoliu format din șase parcuri de retail de la MAS Real Estate, precum și a altor tranzacții de dimensiuni mai mici, potrivit raportului „Marketbeat Investment H1 2026”, realizat de Cushman & Wakefield Echinox.

În primele șase luni ale anului, segmentul clădirilor de birouri a atras cea mai mare parte a activității investiționale, cu tranzacții în valoare de 138 milioane de euro, echivalentul a aproximativ 65% din volumul total. Situația s-a schimbat la începutul lunii iulie, după finalizarea tranzacției de 282 milioane de euro prin care AFI Europe a preluat portofoliul de șase parcuri de retail de la MAS Real Estate. În urma acestei operațiuni, sectorul de retail a redevenit cea mai tranzacționată categorie de active, cu un volum total de peste 350 milioane de euro.

Printre cele mai importante tranzacții realizate în prima parte a anului s-au numărat achiziția complexului de birouri @EXPO din nordul Bucureștiului, tranzacțiile privind parcurile de retail NEST din Miercurea Ciuc și Moinești, preluarea clădirilor de birouri Record Park din Cluj-Napoca, precum și tranzacția pentru imobilul Equilibrium 2 din zona Floreasca – Barbu Văcărescu din Capitală.

În ceea ce privește originea capitalului investit, cei mai activi cumpărători au fost investitorii din Europa Centrală și de Est, inclusiv cei români, care au realizat tranzacții în valoare cumulată de 144 milioane de euro, reprezentând 68% din volumul total. Aceștia au fost urmați de investitorii turci, cu achiziții de 52 milioane de euro, echivalentul a 25% din piața investițională din primul semestru al anului.

„Piața locală a investițiilor imobiliare a rămas activă, reușind să atragă doi jucători noi, și anume Mondo Development din Turcia, care a preluat birourile @EXPO, respectiv Star Capital Finance din Cehia, noul proprietar al parcurilor de retail NEST din Miercurea Ciuc, în ciuda unui context general cu multiple incertitudini de ordin economic și politic. Pe de altă parte, tranzacția prin care AFI Europe a preluat proiectele Value Centres de la MAS Real Estate pentru 282 milioane euro, a doua cea mai mare tranzacție din istoria sectorului de real estate românesc, ne arată că investitorii bine ancorați în realitatea pieței locale rămân încrezatori în performanța acestei industrii și sunt capabili să execute tranzacții cu tichete de mari dimensiuni”, a declarat Cristi Moga, Head of Capital Markets, Cushman & Wakefield Echinox, potrivit unui comunicat de presă.

Contextul macroeconomic rămâne dificil, în condițiile în care economia locală a înregistrat o contracție de 0,3% în trimestrul al doilea, iar rata inflației s-a menținut în jurul nivelului de 10% în prima jumătate a anului. Potrivit raportului, o eventuală revenire a economiei și stabilizarea climatului politic ar putea contribui la intensificarea activității investiționale în a doua parte a anului, mai multe tranzacții de dimensiuni medii și mari aflându-se deja în stadii avansate de finalizare.

Randamentele prime au rămas stabile pe principalele segmente ale pieței imobiliare. Astfel, randamentul pentru clădirile de birouri și centrele comerciale de top s-a menținut la 7,25%, în timp ce pentru spațiile industriale nivelul este de 7,5%. În cazul spațiilor comerciale de pe Calea Victoriei, randamentul prime este estimat la 7%.

Aceste valori sunt în continuare cu 100-200 de puncte de bază peste nivelurile înregistrate pe majoritatea piețelor din Europa Centrală și de Est, ceea ce menține România o destinație atractivă pentru investitorii interesați de un echilibru între nivelul de risc și potențialul de randament.

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