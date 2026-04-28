Compania Global AI, furnizor de top de soluții de inteligență artificială, intră pe piața românească prin deschiderea unui birou în Piața Victoriei din București, unde a închiriat un spațiu de 600 metri pătrați în clădirea Tower Center International. Tranzacția de închiriere a fost intermediată de compania de consultanță imobiliară Cushman & Wakefield Echinox.

Noul birou din București va susține operațiunile în creștere ale Global AI în Europa și reflectă strategia companiei de a fi mai aproape atât de clienți, cât și de piețele din Europa Centrală și de Est care oferă forță de muncă cu pregătire tehnică.

Clădirea Tower Center International a fost aleasă pentru amplasarea centrală, specificațiile moderne și capacitatea de a susține medii de lucru complexe, orientate către inginerie și colaborare, din ce în ce mai necesare companiilor din tehnologie și celor axate pe AI.

Tower Center International, parte din portofoliul Globalworth, cel mai mare proprietar de spații de birouri de pe piața locală, este o clădire reper de birouri de clasă A, cu mai mulți chiriași, situată în inima Bucureștiului, în Piața Victoriei.

Clădirea, cu o suprafață de 22.500 metri pătrați închiriabili, beneficiază de parcare subterană și de acces excelent la transportul public, cu conectivitate facilă către orice punct al orașului. Clădirea de birouri este certificată BREEAM, nivel Very Good.

„Global AI este construită în jurul livrării de sisteme complexe, care funcționează fiabil la scară. Asta presupune medii solide de inginerie și echipe care își asumă responsabilitatea end-to-end. Biroul din București ne va ajuta să ne extindem amprenta europeană. Apreciem abordarea structurată și pragmatică pe care Cushman & Wakefield România a avut-o pe tot parcursul procesului”, spune Tudor Fulga, CEO & EVP Engineering Europe, Global AI.

Extinderea are loc în contextul creșterii accelerate a sectorului de inteligență artificială din Europa. Potrivit unor cercetări recente de piață, piața europeană de AI este estimată să crească cu rate anuale ce depășesc 30% în următorul deceniu, pe fondul adoptării de către un număr tot mai mare de companii, al investițiilor în creștere în servicii AI și al scalării soluțiilor de AI aplicate în diverse industrii.

Bucureștiul continuă să se poziționeze ca o locație competitivă pentru companiile de tehnologie și AI, susținut de disponibilitatea forței de muncă, de eficiența costurilor și de un stoc modern de spații de birouri, capabil să răspundă cerințelor chiriașilor internaționali.

„Companiile de AI caută tot mai des birouri care susțin colaborarea, securitatea și echipele de inginerie scalabile. Bucureștiul este bine poziționat pentru a atrage această cerere, mai ales pe măsură ce tot mai mulți jucători internaționali din zona tech își înființează sau își extind operațiunile locale. Această tranzacție reflectă o tendință mai amplă, companiile de AI și tehnologie avansată contribuind la reziliența pe termen lung a pieței de birouri”, afirmă Alin Obretin, Senior Consultant Office Agency, Cushman & Wakefield Echinox.

Global AI este un lider în dezvoltarea de produse și soluții agentice de inteligență artificială (AI). Platforma sa Agentic AI, destinată mediului de business, permite organizațiilor să proiecteze, să implementeze și să scaleze fluxuri de lucru AI.

Cu expertiză solidă în multiple industrii și în medii critice, Global AI livrează produse AI sigure, de înaltă performanță, care îmbunătățesc procesul decizional, accelerează transformarea și creează valoare măsurabilă pentru acționari.