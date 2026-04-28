Siemens Mobility a fost selectată de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) din România pentru livrarea a 12 rame electrice multiple cu două vagoane, alimentate cu hidrogen, bazate pe platforma Mireo Plus H.

Contractul marchează primul proiect de trenuri cu hidrogen din România și unul dintre primele proiecte de acest tip din Europa Centrală și de Est. Proiectul reprezintă un pas semnificativ în direcția decarbonizării transportului feroviar regional și a modernizării serviciilor de transport de călători din România.

Contractul include atât livrarea trenurilor, cât și servicii complete de mentenanță și reparații pentru o perioadă inițială de 15 ani, cu opțiune de extindere pentru încă 15 ani. Lansarea serviciului de transport de pasageri este prevăzută pentru anul 2029.

Mireo Plus H este echipat cu un sistem de propulsie electrică bazat pe pile de combustie cu hidrogen, completat de baterii pentru stocarea energiei. Bateriile sunt încărcate fie prin sistemul cu pile de combustie, fie prin frânare regenerativă, asigurând o utilizare extrem de eficientă a energiei și emisii locale zero în timpul operării.

Conceptul vehiculului a fost optimizat pentru a reduce semnificativ greutatea, complexitatea componentelor, consumul de energie și costurile de mentenanță. Toate componentele-cheie de la bord au fost deja validate în proiecte anterioare Siemens Mobility, garantând un nivel ridicat de maturitate tehnică și fiabilitate operațională.

Trenurile destinate României sunt bazate pe platforma Siemens Mireo și sunt configurate ca rame articulate cu două unități, cu o viteză maximă de operare de 120 km/h. Proiectate pentru operare cu un singur mecanic, vehiculele sunt bidirecționale și ideale pentru serviciile regionale de transport de călători.

Fiecare ramă oferă 131 de locuri fixe și 5 locuri rabatabile, asigurând un nivel ridicat de confort pentru pasageri și eficiență operațională. Trenurile pot circula în tracțiune multiplă, cu până la două unități cuplate, oferind flexibilitate pentru cerințele actuale și viitoare de operare.

Vehiculele vor fi echipate cu sistemul de protecție a trenului PZB (control intermitent al trenului) și cu ETCS – Sistemul European de Control al Trenurilor, asigurând conformitatea cu standardele europene de siguranță și interoperabilitate.

Un sistem modern de informare a pasagerilor va furniza informații continue despre călătorie prin afișaje interioare și exterioare, precum și prin anunțuri automate, îmbunătățind experiența pasagerilor și sprijinind personalul operațional.

Pe lângă livrarea trenurilor, contractul include un pachet complet de mentenanță pe o durată de 15 ani, cu opțiune de extindere pentru încă 15 ani. Activitățile de mentenanță vor fi realizate local, în România, inclusiv într-un depou dedicat din București, de către personal Siemens Mobility.

Mentenanța va fi susținută de soluțiile digitale Railigent X pentru managementul flotei și al mentenanței, concepute pentru optimizarea disponibilității trenurilor și extinderea duratei de viață a componentelor și bateriilor.

Pachetul de servicii oferă o soluție integrată end‑to‑end, care include mentenanță preventivă și corectivă, revizii generale, responsabilitate completă ca Entity in Charge of Maintenance (ECM) și furnizare continuă de materiale, asigurând o disponibilitate optimă a trenurilor și o exploatare fiabilă și fluentă. Prin înlocuirea materialului rulant diesel, noile trenuri cu hidrogen vor contribui la reducerea semnificativă a emisiilor și a zgomotului în transportul feroviar regional, sprijinind obiectivele de sustenabilitate și climă ale României.

Mireo Plus H, împreună cu Mireo Plus B, face parte din platforma de succes Siemens Mireo, care cuprinde 24 de flote și aproape 600 de trenuri. Platforma se remarcă prin tehnologie modernă, eficiență energetică ridicată – cu economii de până la 25% – și avantajele unei platforme standardizate, care generează sinergii și beneficii economice.