Guvernul a aprobat noi măsuri pentru decarbonizarea sectorului energetic, printr-o ordonanță de urgență adoptată în ședința de azi, 26 martie 2026.

Actul normativ urmărește alinierea legislației naționale la angajamentele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și la cerințele instituțiilor europene.

Ordonanța menține calendarul de închidere a capacităților energetice pe bază de cărbune, elimină unele prevederi adoptate anterior și introduce sancțiuni mai dure pentru operatorii care nu respectă obligațiile stabilite.

Autoritățile consideră că aceste modificări sunt necesare pentru a asigura un proces ireversibil de tranziție energetică și pentru a evita eventuale neconformități în raport cu angajamentele europene.

Una dintre principalele prevederi ale actului normativ vizează retragerea din exploatare a capacităților energetice pe bază de lignit și huilă, conform unui calendar deja stabilit.

Astfel, România își menține angajamentul de a elimina din sistem 1.045 MW până la finalul anului 2025 și încă 710 MW până la 31 august 2026.

Guvernul subliniază caracterul ireversibil al acestor măsuri, care fac parte dintr-un jalon esențial pentru decarbonizarea sectorului energetic, respectiv Jalonul 114 din PNRR.

În același timp, ordonanța abrogă unele dispoziții introduse anterior prin OUG nr. 88/2025, care vizau reducerea puterii electrice instalate, considerate susceptibile să permită atingerea țintelor prin mecanisme reversibile.

Eliminarea acestor prevederi are rolul de a asigura coerența cadrului legislativ și de a evita eventuale interpretări care ar putea pune în pericol îndeplinirea obligațiilor asumate.

Noile reglementări introduc măsuri suplimentare menite să garanteze respectarea obligațiilor de către operatorii economici din sector.

Guvernul României avertizează că neîndeplinirea angajamentelor poate genera prejudicii semnificative pentru stat, inclusiv penalități externe estimate la până la 1,8 miliarde de euro.

În acest context, pe lângă amenzile financiare, sunt prevăzute și instrumente suplimentare de constrângere, menite să descurajeze orice acțiuni care ar putea afecta procesul de decarbonizare.

Executivul consideră că întărirea regimului sancționator este esențială pentru a asigura respectarea calendarului stabilit și pentru a proteja interesele financiare ale României în raport cu fondurile europene disponibile.