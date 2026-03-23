Minerii din Târgu-Jiu își intensifică acțiunile de protest, apropiindu-se de declanșarea unei greve generale, pe fondul nemulțumirilor tot mai profunde legate de situația locurilor de muncă și de politicile din sectorul energetic. După zile întregi în care revendicările lor au rămas fără un răspuns concret din partea autorităților, angajații din minerit și energie par hotărâți să treacă la forme mai dure de presiune.

Luni, activitatea la Cariera Roșia a fost blocată, după ce muncitorii au refuzat să intre în schimburi. În paralel, angajații aflați în timpul liber s-au adunat în fața sediului Complexului Energetic Oltenia, unde au continuat protestele începute în urmă cu aproape două săptămâni. Nemulțumirea generală este alimentată de incertitudinea privind viitorul profesional al sute de oameni.

Situația ar putea escalada marți, când peste o mie de mineri și energeticieni sunt așteptați să plece spre București pentru a protesta în fața Guvernului. Aceștia vor să atragă atenția asupra problemelor din sector și să forțeze autoritățile să ia măsuri urgente.

Reprezentanții sindicatelor au făcut public un set clar de revendicări pe care intenționează să le susțină în cadrul protestului din Capitală. Printre acestea se numără oprirea imediată a planului de disponibilizare a aproximativ 1.800 de angajați, asigurarea finanțării pentru certificatele de emisii de CO₂, dar și păstrarea grupurilor pe cărbune ca rezervă strategică pentru sistemul energetic național. De asemenea, sindicaliștii solicită sprijin pentru dezvoltarea unui hub regional energetic și alinierea politicilor guvernamentale la pozițiile asumate de România la nivel european.

Una dintre cele mai presante probleme este legată de viitorul a aproximativ 1.500 de angajați care riscă să își piardă locurile de muncă începând cu 1 aprilie. Aceștia au contracte pe perioadă determinată și se tem că nu vor beneficia de protecție socială adecvată în noul Contract Colectiv de Muncă. Disponibilizările sunt programate să aibă loc în două etape, ceea ce amplifică tensiunea în rândul salariaților.

În lipsa unui dialog eficient cu autoritățile, protestele continuă să crească în amploare, iar perspectiva unei greve generale devine tot mai reală. Pentru minerii din Târgu-Jiu, miza este una majoră: siguranța locurilor de muncă și viitorul unei industrii esențiale pentru economia regiunii.