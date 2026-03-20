Conform informațiilor, aproximativ 1.500 de salariați ai Complexului Energetic Oltenia, angajați cu contracte pe perioadă determinată, ar urma să își piardă locurile de muncă începând cu 1 aprilie 2026.

Situația a generat nemulțumiri puternice în rândul angajaților, care protestează zilnic de aproape două săptămâni în fața sediului companiei din Târgu Jiu. O parte dintre mineri au organizat inclusiv un marș în centrul orașului, iar alții au ajuns la București, unde au intrat în greva foamei în fața Ministerului Energiei.

Oamenii reclamă lipsa unor măsuri de protecție socială și incertitudinile legate de noul contract colectiv de muncă.

Reprezentanții companiei au transmis că negocierile pentru noul contract colectiv de muncă au început, însă nu pot fi finalizate în lipsa aprobării bugetului pentru anul 2026.

„reprezintă singurul impediment obiectiv care a determinat, până în prezent, nefinalizarea negocierilor cu reprezentanţii administraţiei şi ai federaţiilor sindicale”

În același timp, conducerea CEO a anunțat că va realiza o analiză a personalului la nivelul subunităților afectate de restrângeri.

Datele oficiale arată că, la finalul lunii februarie, compania avea aproximativ 7.800 de angajați, dintre care aproape 2.000 erau încadrați pe perioadă determinată.

În paralel cu aceste evoluții, Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului atrage atenția asupra creșterii semnificative a veniturilor conducerii companiei.

Potrivit datelor analizate, remunerațiile directorilor au crescut cu 37% în 2026 față de anul anterior, ajungând la peste un milion de lei net anual.

Și membrii Consiliului de Supraveghere au beneficiat de majorări, valoarea totală a remunerațiilor conducerii depășind 2 milioane de lei net.

Analiza FACIAS arată că aceste creșteri vin într-un context financiar dificil pentru companie. Profitul net a scăzut semnificativ în ultimii ani, de la 3,5 miliarde de lei în 2022 la doar 285 de milioane de lei în 2024.

În plus, Complexul Energetic Oltenia continuă să fie susținut printr-o schemă de ajutor de stat aprobată de Comisia Europeană, în valoare de 1,09 miliarde de euro, destinată achiziției certificatelor de emisii de CO2.

În perioada 2021–2025, compania a beneficiat de sprijin bugetar de peste 5,3 miliarde de lei.

În timp ce conducerea susține că planul de restructurare nu prevede concedieri colective pentru perioada 2026–2029, situația actuală generează tensiuni majore în rândul angajaților.

Protestele continuă, iar incertitudinea legată de viitorul locurilor de muncă și de protecția socială menține presiunea asupra autorităților și a conducerii companiei.