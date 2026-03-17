Update 13:30:

Fostul ministru al Mediului, Mircea Fechet, a declarat că PNL ar putea lua în calcul trecerea în Opoziție dacă se va contura o majoritate PSD-AUR în Parlament, în contextul dezbaterilor pe buget. El a arătat că, în acest scenariu, liberalii ar lăsa PSD să guverneze alături de AUR, dacă direcția politică merge în această zonă.

„Eu nu mă feresc să spun şi cuvântul pe care puţini îl spun acum. Nu exclud scenariul în care Partidul Naţional Liberal, dacă va constata că avem o nouă majoritate PSD-AUR, să meargă în Opoziţie, să-şi vadă de treabă şi PSD-ul să guverneze cu AUR, dacă vom constata că în această direcţie merg lucrurile”, a declarat Mircea Fechet la Prima News.

Fechet a explicat că o astfel de situație ar apărea în cazul în care amendamente propuse de PSD, eventual susținute de AUR, ar modifica semnificativ bugetul și ar crește deficitul. Potrivit acestuia, premierul Ilie Bolojan nu ar accepta un buget afectat în mod profund și nu ar duce un astfel de document mai departe.

„Aşa cum îl cunosc eu pe primul ministru, eu cred că el nu va accepta să ducă bugetul în derizoriu şi cred că în măsura în care vor exista amendamente propuse de PSD şi poate susţinute de AUR, deci nu de partidele din coaliţie, care vor afecta în mod vizibil, în mod profund acest buget şi vor vicia acest buget şi vor creşte deficitul şi de anul acesta, cred că acela este un scenariu inacceptabil pentru prim-ministru”, a subliniat Mircea Fechet.

El a precizat că nu se discută în acest moment despre o demisie a premierului, însă a subliniat că PNL nu ar putea vota un buget pe care îl consideră inacceptabil, ceea ce ar putea genera un blocaj politic. Fechet a mai spus că incertitudinea vine din lipsa unei poziții clare a PSD în privința respectării protocolului de coaliție și a amendamentelor care ar putea fi susținute în Parlament.

„Eu cred că este departe sau e mult spus acest lucru, însă în acelaşi timp inacceptabil ar putea să însemne că Partidul Naţional Liberal nu poate vota un astfel de buget, ceea ce ne-ar duce într-un blocaj total. (..) În acest moment nimeni nu ştie ce va face PSD-ul. Când toată lumea se aşteaptă să respectăm protocolul coaliţiei şi să ne vedem liniştiţi de treabă, să avem în sfârşit buget, noi acum stăm şi ne întrebăm: oare depun amendamentele din impact mare, oare le votează AUR, oare le votează şi alte partide”, a menţionat el.

Update 13:23:

Liderul PNL Iași, deputatul Alexandru Muraru, a declarat că informațiile privind o posibilă demisie a premierului Ilie Bolojan sunt doar scenarii lansate din interiorul PSD. El a susținut că aceste ipoteze ar proveni dintr-o grupare pe care o descrie drept „aripa pro-AUR”, asociată cu Olguța Vasilescu și Claudiu Manda, și că astfel de informații nu reprezintă realități, ci dorințe politice.

„Ştiţi de unde vin aceste surse? Din acelaşi loc de unde vin toate scenariile haotice din ultimele zile – din reţeaua Olguţa Vasilescu şi Claudiu Manda, aripa pro-AUR din PSD care visează cu ochii deschişi la căderea Guvernului. Ce circulă azi pe surse nu e o ştire. Este lista de dorinţe a celor care vor haos – anticipate, căderea Guvernului, instabilitate politică – pentru un singur motiv: reformele lui Bolojan ameninţă direct reţelele de putere pe care această aripă le-a construit în ani de guvernare”, a declarat liderul PNL Iaşi, Alexandru Muraru.

Muraru a afirmat că nu există în PNL discuții despre retragerea premierului și că Ilie Bolojan nu ar renunța la funcție în contextul dezbaterii bugetului, după ce a condus guvernul într-o perioadă dificilă din punct de vedere fiscal.

Potrivit acestuia, partidul urmează să analizeze la Sibiu stadiul reformelor și obiectivele coaliției, precum și direcțiile pentru perioada următoare.

„Se discută în capetele celor care şi-ar dori asta de la PSD şi AUR. PNL merge sâmbătă la Sibiu pentru a face evaluarea obiectivelor asumate de Coaliţie şi implementate la nivel guvernamental. De asemenea, va face o analiză privind impactul reformelor şi va discuta viziunea PNL pentru etapa post-reforme. Premierul Ilie Bolojan nu a condus nouă luni un guvern în cele mai dificile condiţii fiscale pentru a demisiona în săptămâna în care bugetul se votează în Parlament”, a mai spus Alexandru Muraru.

Știrea inițială:

Situația din coaliția de guvernare este descrisă de surse politice ca fiind una tensionată, iar neînțelegerile apărute în procesul de construire a Legii bugetului au amplificat conflictul dintre partide.

Potrivit informațiilor publicate de stiripesurse.ro, Ilie Bolojan, lider al PNL și premier, ar urma să propună ieșirea partidului de la guvernare. În același timp, acesta ar intenționa să își depună mandatul de prim-ministru, ceea ce ar duce automat la căderea Guvernului.

Sursele citate au explicat că această decizie ar veni în contextul în care Bolojan consideră că opoziția PSD și UDMR din interiorul coaliției a făcut situația dificil de gestionat și că tensiunile au ajuns la un punct critic.

Decizia nu este însă una simplă, deoarece în interiorul PNL există o opoziție puternică față de acest plan.

O parte dintre liderii liberali ar prefera ca partidul să rămână la guvernare pentru a asigura stabilitatea politică, dar cu desemnarea unui alt premier în locul lui Ilie Bolojan.

Conform surselor politice, în partid s-au conturat două tabere distincte. De o parte se află cei care susțin strategia lui Bolojan privind ieșirea de la guvernare, iar de cealaltă parte sunt liderii care susțin menținerea coaliției, dar cu o schimbare la nivelul conducerii Guvernului.

Printre susținătorii unei poziții critice față de Bolojan se numără lideri precum Thuma Hubert, Cătălin Predoiu, Alina Gorghiu și Rareș Bogdan. De cealaltă parte, în tabăra care îl susține pe actualul premier se regăsesc Robert Sighiartău, Ionel Bogdan, Gigel Știrbu, Daniel Buda și Mircea Fechet.

Sursele politice au mai arătat că în acest context, persoane apropiate de Ilie Bolojan ar avea un rol important în susținerea acestuia, fiind menționați Dan Motreanu și Ioana Ene Dogioiu.

Liderii PNL urmează să se reunească sâmbătă la Sibiu, în cadrul Biroului Politic Național, unde este așteptată o confruntare între cele două tabere.

În cadrul acestei ședințe, Ilie Bolojan ar urma să susțină ieșirea partidului de la guvernare, în timp ce opozanții săi ar putea încerca să impună varianta unei schimbări de premier, fără ruperea coaliției.

Decizia care va fi luată în această reuniune este considerată esențială pentru stabilirea direcției politice a PNL și pentru viitorul guvernării.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că actuala coaliție nu se află într-o formă bună, subliniind că partidul nu va renunța la amendamentele privind categoriile vulnerabile.

El a arătat că viitorul guvernării va fi stabilit în urma unei consultări interne și că situația politică actuală este una incertă.

Întrebat dacă l-ar surprinde o eventuală ieșire a PNL de la guvernare, acesta a spus că în această perioadă nu îl mai surprinde nimic. Totodată, a explicat că, în lipsa unor alianțe politice, România ar putea ajunge la alegeri anticipate.

Referitor la funcționarea actualei coaliții, Grindeanu a afirmat clar că aceasta nu este într-o formă bună.

În același context, liderul PSD a precizat că nu știa despre o reuniune separată a partenerilor de coaliție și a amintit că PSD anunțase încă din decembrie că va face o consultare internă după adoptarea bugetului.

Sorin Grindeanu a evitat să se pronunțe direct în privința premierului Ilie Bolojan, însă a confirmat că în cadrul Consiliului Politic Național nu a existat un sprijin explicit pentru acesta.

El a subliniat că pentru ocuparea funcției de prim-ministru este necesar și votul PSD, sugerând astfel importanța sprijinului politic în actuala configurație parlamentară.