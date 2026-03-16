Sorin Grindeanu a anunțat că PSD va merge înainte în Parlament cu amendamentele depuse la Legea bugetului și a transmis că aceste măsuri nu vor face obiectul unor negocieri politice. Liderul social-democrat a explicat că propunerile vizează protejarea unor categorii sociale vulnerabile și că partidul a anunțat aceste măsuri încă dinaintea începerii dezbaterilor pe buget.

El a precizat că impactul financiar al pachetului de măsuri ar ajunge la aproximativ 3,2 miliarde de lei, dacă sunt incluse și scutirile de CASS pentru anumite categorii.

„Noi am anunțat din timp că vrem acest pachet, dacă punem și scutirile de CASS ar însemna aproximativ 3,2 miliarde de lei. Nu am negociez niciodată indemnizația pentru cei cu dizabilități, nu am să negociez CASS-ul pentru mame, nu negociez drepturile veteranilor. Continui să cred că există o majoritate în Parlament pentru a trece aceste măsuri care vor proteja categoriile vulnerabile. Dacă ei nu le vor susține, atunci să meargă în fața românilor și să-și asume. Dacă vor continua să meargă în această formă, să spună că atunci este un buget doar cu viziune de dreapta. O să vedem joi în ce formă se ajunge cu Legea bugetului”, a spus Sorin Grindeanu.

Tot în acest context, liderul PSD a subliniat că partidul nu caută sprijin în afara coaliției pentru aceste amendamente și că poziția social-democraților este clară.

„Noi am mers în coaliție și am spus aceste lucruri de nenumărate ori. Este vorba despre 1,1 miliarde, noi nu vom negocia cu nimeni, nici cu AUR, nici cu SOS, nu negociem. Coaliția nu este în cea mai bună formă. Dacă și PNL-ul se reunește în ședințe. Știți că noi am anunțat încă de anul trecut că vom face o radiografie a guvernării, a colegilor noștri și apoi vom analiza activitatea întregului Guvern. Pot să vă spun ceva sigur: PSD nu va susține un Guvern minoritar”, a spus Sorin Grindeanu.

În intervențiile sale publice, Sorin Grindeanu a abordat și problema creșterii prețurilor la energie și carburanți, susținând că Guvernul trebuie să adopte rapid măsuri pentru a reduce impactul asupra populației și economiei.

Liderul PSD a respins criticile venite din partea USR la adresa ministrului Energiei și a afirmat că ministerele implicate au prezentat deja mai multe variante de sprijin pentru populație și mediul economic.

„În fiecare zi prețul la pompă crește, energia se scumpește. Noi am venit prin Ministerul Energiei, cât și prin Ministerul Agriculturii cu propuneri către Guvern cu scheme de ajutor, așa cum alte țări au făcut. Eu nu zic că sunt perfecte, dar am cerut, de exemplu, lui Bogdan Ivan lunea trecută să vină în coaliție să prezinte. În fiecare seară a fost la mai multe posturi de televiziune, a prezentat toate aceste lucruri. La fel Florin Barbu. Decizia este la nivel guvernamental”, a spus liderul PSD.

Sorin Grindeanu a insistat că autoritățile trebuie să adopte rapid una dintre variantele discutate la nivel guvernamental, deoarece scumpirile sunt resimțite direct de populație.

„Mai fac o dată un apel: domne, în fiecare zi românii văd cum crește prețul. Haideți să luăm măsuri. Sunt acele variante propuse la Ministerul Energiei, una dintre ele trebuie să se transforme în realitate. Eu înțeleg că săptămâna asta este bugetul, dar asta nu înseamnă că nu mai poți să lucrezi și alte lucruri. Variantele propuse de Bogdan Ivan se referă la toată lumea”, a afirmat liderul PSD.

El a adăugat că majorarea prețurilor la carburanți aduce venituri suplimentare la bugetul de stat, însă acest lucru nu trebuie să înlocuiască măsurile de protecție pentru consumatori.

„Știți că le convine celor de la Finanțe să crească prețul la combustibil, ei încasează mai mulți bani la bugetul de stat”, a mai spus Sorin Grindeanu.

În același context politic, Sorin Grindeanu a criticat modul în care a fost elaborat proiectul de buget și a transmis că acesta trebuie să reflecte pozițiile tuturor partidelor din coaliția de guvernare.

Liderul PSD a subliniat că actualul prim-ministru Ilie Bolojan se află în funcție și datorită voturilor social-democraților, motiv pentru care deciziile majore ale guvernării trebuie să țină cont de poziția PSD.

„Prim-ministrul este prim-ministru nu doar pentru că este președinte PNL, ci și pentru că a ajuns în această poziție cu voturile PSD. PNL singur nu îți ajunge ca să fii prim-ministru. Poți să fii președinte la tine în partid, dar ca să fii prim-ministru ai nevoie și ai avut nevoie de voturile PSD”, a afirmat liderul PSD.

El a explicat că un buget adoptat de o coaliție trebuie să includă viziunile tuturor partidelor aflate la guvernare.

„Un buget, când vrei să îl prezinți, trebuie să fie un buget al coaliției, un buget care să includă și viziunile partidelor care fac parte din acea coaliție. Nu trebuie să fie doar un buget de dreapta, atâta timp cât vrei ca PSD să facă parte din această coaliție”, a spus acesta.

Potrivit lui Sorin Grindeanu, social-democrații vor continua să promoveze măsuri specifice unui partid de stânga, chiar dacă unele dintre acestea nu au fost acceptate în cadrul negocierilor din coaliție.

„De aici vine și abordarea PSD, care trebuie să fie, în mod firesc, a unui partid de stânga, anunțând toate aceste măsuri care ne-au fost refuzate în coaliție”.

Liderul PSD a precizat că partidul nu a luat încă o decizie finală privind viitorul coaliției și că urmează o perioadă de consultări interne înainte de stabilirea unei poziții oficiale.

„Eu pot vorbi în numele PSD după ce acea consultare internă se va finaliza. Poate colegii mei vor hotărî altceva”.

El a explicat că, după finalizarea dezbaterilor privind bugetul, conducerea partidului ar putea organiza întâlniri cu organizațiile din teritoriu pentru a discuta situația politică.

„Să vedem mai întâi joi, când se termină chestiunea cu bugetul. După aceea intrăm într-un calendar de consultări interne. Mă gândesc să supun atenției colegilor din conducerea partidului să facem înainte de vot și anumite întâlniri zonale, județene, astfel încât lucrurile să fie cât mai bine cunoscute de către cei care votează”, a mai spus el.

Sorin Grindeanu a mai spus că actuala perioadă de incertitudine politică nu este benefică și că situația s-ar putea schimba rapid în funcție de deciziile luate în interiorul coaliției.

„Mi-aș dori să se termine această perioadă de incertitudine, pentru că nu este bună. Dar poate se termină mai repede. Dacă sâmbătă, la Sibiu, PNL va hotărî să iasă de la guvernare, atunci evident că lucrurile se schimbă”, a explicat Grindeanu.

”Doar că, dacă acest lucru se întâmplă, dacă lumea îşi păstrează declaraţiile, spune că nu vor să facă alianţe cu AUR, sau cu partidele de acest tip, atunci ne îndreptăm spre anticipate”, a ţinut să precizeze Sorin Grindeanu.