Liderul PSD Arad, deputatul Mihai Fifor, a lansat un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzând conducerea guvernului că favorizează marile corporații în detrimentul românilor vulnerabili. Social-democrații transmit un mesaj clar: fie se schimbă prioritățile, fie PSD ia în calcul ieșirea din coaliție.

”Să vă fie clar, domnule Bolojan: PSD refuză să mai participe la falimentul României! Ați împins această țară într-un blocaj periculos, ați întârziat nepermis bugetul de stat și ați transformat guvernarea într-un exercițiu de încăpățânare, austeritate oarbă și dispreț față de cei vulnerabili. România are nevoie de buget și îl va avea, dar cu o întârziere uriașă, care vă aparține în întregime. PSD va vota bugetul din responsabilitate față de țară, dar îl va vota cu amendamentele necesare pentru a repara ceea ce dumneavoastră ați refuzat, cu obstinație, să faceți. Bugetul trebuie să conțină toate măsurile de solidaritate prin care sunt sprijiniți pensionarii cu venituri mici, mamele, copiii cu dizabilități și familiile aflate în dificultate. Acesta este mandatul politic limpede dat de Consiliul Politic Național al PSD. Și acesta este mesajul pe care ar trebui să îl înțelegeți foarte bine: PSD nu va accepta niciodată ca românii vulnerabili să fie sacrificați, în timp ce corporațiile sunt protejate și favorizate (…) Misiunea PSD este să apere pensionarii, salariații, antreprenorii români și toate categoriile sociale lovite de efectele unei guvernări fără viziune și fără suflet”, spune Mihai Fifor.

Deputatul Fifor a declarat că pachetul social propus de PSD este esențial pentru sprijinirea pensionarilor cu venituri mici, copiilor cu dizabilități, mamelor și familiilor monoparentale.

PSD susține că bugetul trebuie să reflecte solidaritatea socială și să nu mai protejeze exclusiv interesele multinaționalelor. Amendamentele propuse de social-democrați vizează finanțarea integrală a pachetului social pentru aproximativ 3 milioane de români.

Mihai Fifor afirmă că premierul Ilie Bolojan „este problema, nu soluția”, fiind un factor constant de blocaj în guvernare. Deputatul acuză reducerea impozitului pentru multinaționale și eliminarea măsurilor de limitare a externalizării profiturilor, ceea ce a golit bugetul statului.

”Ați greșit mult și grav, domnule Bolojan. Dintr-un pretins ‘salvator’, ați ajuns un factor constant de blocaj. Sunteți problema, nu soluția. Iar ceea ce v-a transmis astăzi, în mod absolut justificat, președintele PSD Sorin Grindeanu, prin scrisoarea deschisă, nu este doar o reacție politică. Este constatarea limpede a unui eșec. În loc să fiți un scut pentru românii de rând și pentru companiile românești, ați ales să fiți sprijinul multinaționalelor. Ați lăsat bugetul fără miliarde de lei prin reducerea la jumătate a impozitului pentru multinaționale și prin eliminarea măsurii care limita externalizarea profiturilor. Ați ales să protejați marile corporații și să goliți bugetul statului, dar refuzați, absurd, să găsiți resurse pentru copiii cu dizabilități, pentru familiile monoparentale și pentru pensionarii cu venituri mici. Refuzați inclusiv majorarea indemnizațiilor pentru copiii cu dizabilități de la 80 la 199 de lei, invocând ‘responsabilitatea. Nu, domnule Bolojan, asta nu este responsabilitate. Este revoltătoare lipsă de umanitate și de discernământ politic. PSD nu va gira niciodată o politică în care bogații și protejații dumneavoastră devin și mai bogați, iar cei slabi sunt abandonați”, continuă deputatul.

Deputatul PSD descrie guvernarea Bolojan ca fiind devastatoare pentru economie: șase luni consecutive de scădere a consumului, reducerea semnificativă a puterii de cumpărare a salariilor și pensiilor, inflație dublată și recesiune. Conform lui Fifor, resursele pentru pachetul social există, însă lipsesc prioritățile politice.

PSD solicită tuturor partidelor din coaliție să susțină amendamentele propuse sau să își asume consecințele politice ale refuzului. Social-democrații transmit un mesaj ferm: nu vor fi complici la ceea ce consideră „falimentul economic și social al României”.

”Iar bilanțul guvernării dumneavoastră este deja devastator: șase luni consecutive de cădere a consumului, șase luni consecutive de scădere a puterii de cumpărare a salariilor, cea mai gravă din ultimii 15 ani, cea mai drastică reducere a puterii de cumpărare a pensiilor din ultimul sfert de secol, inflație dublată, sărăcie adâncită, economie în recesiune și deficit bugetar nerezolvat. Cu alte cuvinte, ați provocat suferință multă și rezultate aproape nule. Să vă fie clar, domnule Bolojan: bani pentru pachetul social există. Sursa este bugetul național. Totul depinde de priorități. (…) PSD a redactat deja amendamentele care asigură finanțarea integrală a pachetului de solidaritate pentru 3 milioane de români. Impactul bugetar este minor, de doar 0,16% din PIB. Așadar, nu vorbim despre imposibilitate. Vorbim despre refuzul dumneavoastră politic de a proteja oamenii care au cea mai mare nevoie de sprijin. De aceea, PSD solicită tuturor partidelor din Coaliție să susțină aceste măsuri sau să își asume consecințele politice ale unui refuz. PSD nu vă va urma pe acest drum. PSD nu va fi complice la nedreptate. PSD nu va participa la falimentul economic și social al României. Și, da, domnule Bolojan… e trist, dar veți rămâne în istorie nu ca apostolul reformării României, ci, mult mai simplu și mai dureros, ca nea Ilie-Sărăcie”, spune social democratul.

Europarlamentarul Gabriela Firea a anunțat că PSD va vota proiectul bugetului de stat doar dacă acesta include un pachet de solidaritate destinat categoriilor vulnerabile, cu un impact estimat la aproximativ 3,2 miliarde de lei. Social-democrata subliniază că măsurile sunt esențiale pentru protejarea celor mai afectați de austeritate și nu pot fi ignorate în procesul bugetar.

Firea a declarat că România are nevoie de un buget funcțional, dar care să fie construit ținând cont de impactul social asupra populației, nu doar de indicatorii economici.

„România are nevoie de un buget, dar construit cu gândul la oameni, nu doar la cifre seci. Nu-i mai putem lăsa în urmă tot pe cei care au fost cel mai puternic loviți de austeritatea impusă de ‘colegii’ de pe partea dreaptă a coaliției”, a transmis aceasta.

Ea a precizat că lipsa unor măsuri de sprijin ar fi inumană, iar decizia Consiliului Politic Național al PSD este ca proiectul bugetului să fie susținut doar împreună cu amendamentele care garantează implementarea pachetului social.

„Ar fi inuman să nu se intervină cu o minimă protecție pentru aceste persoane. Tocmai din acest motiv, în ședința Consiliului Politic Național, PSD a decis că proiectul bugetului va fi susținut în Parlament, dar la pachet cu amendamentele prin care impunem pachetul de solidaritate”, susține ea.

Potrivit Gabrielei Firea, costul pachetului social, 3,2 miliarde de lei, reprezintă doar 0,16% din PIB, o sumă care poate fi integrată în buget fără a destabiliza alte cheltuieli.

„Suma de 3,2 miliarde de lei nu este una de negăsit și nici nu destabilizează alte calcule. Înseamnă doar 0,16 din PIB, o sumă mult mai mică decât economia de circa 1% din PIB, obținută la buget, prin neindexarea pensiilor și alocațiilor pentru copii”, mai spune Firea.

Ea a respins criticile venite din partea politicienilor de dreapta, care au catalogat măsurile drept „pomeni”.

„Măsurile pentru care noi ne luptăm nu sunt pomeni, cum afirmă politicienii de dreapta.”

Pachetul social propus de PSD include:

Eliminarea contribuției CASS pentru veteranii de război și pentru mamele în concediu de creștere a copilului;

Sprijin financiar pentru pensionarii cu venituri mici, două tranșe anuale: 400 lei pentru pensii între 1.500 și 2.000 lei și 300 lei pentru pensii între 2.000 și 3.000 lei;

Majorarea tichetelor de grădiniță pentru copiii din familiile sărace, de la 133 la 198 lei;

Creșterea indemnizației pentru copiii cu dizabilități la 200 lei pe lună, față de nivelul actual de 50–80 lei.