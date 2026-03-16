Ilie Bolojan a anunțat că își propune modificarea sistemului energetic, prin măsuri care, pe termen mediu, ar putea conduce la scăderea prețurilor la electricitate.

Ilie Bolojan a declarat că una dintre problemele majore ale României este faptul că piața energiei funcționează la prețuri mai mari decât ar fi normal. Potrivit premierului, această situație a apărut din cauza unor decizii greșite și a tolerării, de-a lungul anilor, a unor practici care au dus la creșterea intenționată a prețurilor în beneficiul unor „băieți deștepți” din sectorul energetic.

El a explicat că România are nevoie de aproximativ 9.000 de megawați pentru a-și menține funcționarea, iar dacă ar exista o producție suplimentară de 1.000–3.000 de megawați, țara ar putea ajunge în situația de supraproducție de electricitate, ceea ce ar duce la scăderea semnificativă a prețurilor. Premierul a mai precizat că, pentru a produce mai multă energie, este esențial ca noile capacități de producție să poată fi racordate la sistemul național de rețele, administrat, printre altele, de Transelectrica. De asemenea, el a anunțat că va începe să se ocupe de această problemă începând cu săptămâna următoare, declarațiile fiind făcute duminică seară la Digi24.

”Una din problemele noastre este că piaţa noastră de energie funcţionează la nişte preţuri mai mari decât ar putea funcţiona în condiţii normale. Asta pentru că am luat nişte decizii greşite, pentru că am tolerat acţiunile care înseamnă scumpirea intenţionată în favoarea unor băieţi deştepţi a preţurilor din energie. Ani de zile s-a întâmplat asta, din păcate. Gândiţi-vă la două lucruri – şi începând de săptămâna viitoare am anunţat că o să mă ocup de acest lucru – noi avem cam 9.000 de megawaţi necesari ca să ţinem ţara asta în funcţiune. Şi compania Transelectrica, de exemplu, împreună cu distribuitorii, care au reţelele în gestiune, dacă ar avea o producţie de 1.000, 2.000, 3.000 de megawaţi suplimentari, gândiţi-vă că noi am fi o ţară care am avea o supraproducţie de electricitate, deci preţurile ar scădea foarte mult, numai pentru că avem o producţie mai mare. Ca să poţi să produci energie, trebuie să te poţi racorda la sistemul nostru de reţele”, a afirmat primul ministru, duminică seară, la Digi 24.

Ilie Bolojan a afirmat că, din poziția de prim-ministru, a constatat că producătorii de energie întâmpină dificultăți în a intra pe piață, din cauza modului în care funcționează sistemul actual, care avantajează anumiți jucători din sector.

”Dacă terenul este ocupat, atunci nu te poţi racorda, iar dacă e înghesuială într-o anumită zonă, ţi se cer costuri suplimentare, aşa-numirele întăriri de reţea, ca să dezvolţi reţeaua. Ştiţi în 3 ani de zile câte ATR-uri am eliberat, deci viitoare proiecte de conectare? 78.000 de megawati. Deci gândiţi-vă, dacă de la 9.000 am creşte la 11.000, 12.000, 13.000, am avea supraproducţie. Au eliberat unor oameni care cea mai mare parte fac doar hârtii, ei au ocupat reţelele, iar dumneavoastră, un investitor, dacă vreţi să faceţi o investiţie, nu vă mai puteţi racorda, că este ocupată. Dar a doua zi, după ce vă duceţi la această companie, s-ar putea să vă sune cineva care are un proiect, care să vă spună: vă vând eu documentaţia şi trebuie să spargem aceste ATR-uri care sunt de ani de zile ocupate şi practic în felul acesta ocupă posibilitatea de a produce energie în România, nu te poţi racorda la reţele sau te poţi racorda peste ceva ani sau poţi să produci ceva la nişte preţuri foarte mari”, a wexplicat primul ministru.

Ilie Bolojan a subliniat că sistemul actual trebuie corectat, astfel încât creșterea producției de energie să conducă la scăderea prețurilor.