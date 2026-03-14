Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie (APCE) a transmis o scrisoare deschisă către instituțiile europene, în contextul publicării documentului oficial COM(2026) 115 – „Pachetul de măsuri privind energia pentru cetățeni”. Organizația atrage atenția asupra modului în care directivele europene privind energia regenerabilă și implicarea cetățenilor în sistemul energetic sunt implementate în România.

Potrivit asociației, deși Uniunea Europeană încurajează producția descentralizată de energie și implicarea directă a consumatorilor în piața energetică, în România modelul prosumatorilor se lovește în continuare de numeroase obstacole administrative și legislative.

Conform datelor prezentate de APCE, numărul prosumatorilor din România a crescut accelerat în ultimii ani. Dacă în 2022 existau aproximativ 22.000 de prosumatori, în prezent numărul acestora depășește 300.000, cu o capacitate instalată de peste 3.400 MW.

Asociația explică faptul că această evoluție nu este rezultatul unor politici publice coerente, ci mai degrabă reacția cetățenilor la creșterea costurilor din piața de energie.

Majorarea prețurilor la electricitate, creșterea tarifelor de transport și distribuție și incertitudinile legate de evoluția pieței au determinat tot mai mulți români să investească în sisteme de producere a energiei pentru autoconsum.

Unul dintre principalele aspecte semnalate de APCE este modul în care este remunerată energia livrată în rețea de prosumatori.

În prezent, energia injectată în sistem este plătită la 24 de luni după facturare, însă în practică există situații în care facturile nu sunt emise timp de doi sau chiar trei ani. Astfel, plata efectivă pentru energia produsă poate ajunge să fie realizată abia după patru sau chiar cinci ani de la momentul livrării.

Parlamentul României a adoptat în octombrie 2025 o lege menită să corecteze această problemă, însă actul normativ a fost contestat la Curtea Constituțională de companii din sectorul energetic, iar decizia instanței nu a fost încă pronunțată.

APCE atrage atenția că, deși România a adoptat legislația necesară pentru implementarea directivelor europene RED II și RED III, în practică nu există încă nicio comunitate de energie funcțională.

Potrivit organizației, cadrul legislativ actual descurajează implicarea cetățenilor. Prosumatorii care decid să participe într-o comunitate de energie își pierd statutul actual și devin „consumatori activi”, fiind obligați să se înregistreze fiscal, să emită facturi pentru energia livrată și să plătească taxe suplimentare, similar producătorilor comerciali de energie.

În plus, nu există încă o clarificare privind forma juridică pe care ar trebui să o adopte aceste comunități pentru a funcționa.

Asociația critică și proiectele de reglementare elaborate de Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE), pe care le consideră excesiv de birocratice.

Potrivit APCE, unele dintre propuneri ar permite ANRE să decidă dacă o comunitate de energie poate sau nu să funcționeze, iar operatorii de distribuție ar putea ajunge să stabilească dacă energia partajată în cadrul comunităților beneficiază de reduceri ale tarifelor de rețea.

Această situație ar putea crea un conflict de interese, deoarece distribuitorii ar deveni arbitri într-o problemă care le influențează direct veniturile.

În opinia asociației, actualul cadru legislativ riscă să transforme dreptul cetățenilor de a produce și partaja energie într-un proces birocratic dificil și costisitor.

APCE consideră că dezvoltarea prosumatorilor și a comunităților de energie în România va depinde în mare măsură de aplicarea corectă a legislației europene și de implicarea instituțiilor europene în monitorizarea acestor procese.

Organizația solicită Comisiei Europene și Parlamentului European să analizeze modul în care directivele privind energia regenerabilă și drepturile consumatorilor sunt implementate în România.

Pentru detalii suplimentare, comunicatul este semnat de Dan Pîrșan, președintele Asociației Prosumatorilor și a Comunităților de Energie din România.

