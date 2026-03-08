Autorizația de construire nu este necesară pentru o serie de intervenții considerate lucrări de întreținere sau reparații curente, atât timp cât acestea nu schimbă configurația sau structura construcției. Legea permite proprietarilor să execute astfel de lucrări fără a solicita aprobări suplimentare de la primărie.

Printre intervențiile admise fără autorizație se numără înlocuirea tâmplăriei interioare, schimbarea ferestrelor atunci când dimensiunile golurilor rămân identice, refacerea tencuielilor, efectuarea zugrăvelilor și a vopsitoriilor sau realizarea placărilor interioare. Aceste lucrări sunt încadrate la categoria reparațiilor uzuale, care nu influențează structura de rezistență a clădirii.

Și reparațiile la acoperiș pot fi executate fără autorizație, cu condiția ca forma acestuia să nu fie modificată. De asemenea, sunt permise intervențiile asupra împrejmuirilor, dacă se păstrează materialele și configurația inițială. Orice schimbare care alterează forma sau structura necesită însă documentație și aprobare.

Instalațiile interioare pot fi reparate sau înlocuite fără obținerea unei autorizații. Montarea centralelor termice individuale, a aparatelor de aer condiționat sau a sistemelor de contorizare a utilităților este permisă fără aprobări suplimentare. În interiorul proprietății, branșamentele și racordurile pot fi reparate fără documente, însă intervențiile pe domeniul public impun acordul administratorului drumului sau al rețelei respective.

În cazul imobilelor cu cel mult trei niveluri, lucrările de reabilitare energetică a anvelopei sau a acoperișului pot fi realizate fără autorizație, dacă sistemul constructiv nu este modificat. Izolarea termică a fațadei este permisă, însă transformarea unei terase în șarpantă necesită aprobare prealabilă.

Compartimentările interioare pot fi schimbate fără autorizație doar dacă sunt realizate din materiale ușoare, demontabile, și nu afectează structura de rezistență. Orice intervenție asupra elementelor structurale impune întocmirea unei documentații tehnice și obținerea autorizației de construire.

Demolarea unui perete de rezistență este strict interzisă în lipsa documentelor legale și a autorizației. De asemenea, schimbarea destinației unui spațiu este permisă doar dacă nu implică lucrări care necesită avize și dacă respectă documentațiile de urbanism aprobate. În caz contrar, proprietarul riscă sancțiuni consistente.

Instalarea sistemelor fotovoltaice sau a panourilor solare destinate consumului casnic este permisă cu notificarea autorităților locale, fără a fi necesară autorizație. Structura de susținere trebuie însă să asigure stabilitatea instalației și să reziste la încărcările generate de vânt sau zăpadă.

Potrivit publicației bihon, această măsură simplifică procesul de tranziție către energie verde, în contextul creșterii numărului de prosumatori.

Tot fără autorizație pot fi amplasate tonete pentru presă, cărți sau flori, direct pe sol și fără fundații, în limita a 12 metri pătrați. Sunt exceptate și echipamentele automate de preluare a ambalajelor din sistemul de garanție-returnare, în limita a 25 de metri pătrați. Condiția este ca acestea să nu blocheze circulația pietonală și să nu presupună racorduri complexe la utilități.

În apropierea monumentelor istorice sau în zonele protejate, regimul lucrărilor este mai sever, iar necesitatea unei autorizații este analizată cu atenție. Cu toate acestea, sunt permise reparațiile interioare sau lucrările minore la finisajele exterioare, dacă materialele, culoarea și textura originale sunt păstrate, iar volumul și decorația fațadei nu sunt modificate.

Executarea lucrărilor fără autorizație, atunci când aceasta este obligatorie, atrage sancțiuni semnificative. Amenzile pot ajunge până la 100.000 de lei, în funcție de gravitatea faptei și de dimensiunea construcției. Pe lângă sancțiunea financiară, autoritățile pot dispune oprirea imediată a lucrărilor sau readucerea construcției la starea inițială.

Legea stabilește clar situațiile în care autorizația este obligatorie și cazurile în care lucrările pot fi realizate fără acest document, însă proprietarii trebuie să verifice cu atenție fiecare intervenție înainte de a începe lucrările, pentru a evita costuri suplimentare și sancțiuni severe.