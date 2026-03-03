Avocatul Gelu Pușcaș, specializat în dreptul asociațiilor de proprietari și în litigii legate de administrarea proprietăților, a oferit un ghid practic pentru proprietarii care se confruntă cu probleme legate de părțile comune.

În postarea sa de pe pagina de Facebook „Consultanță Asociații Proprietari”, el a explicat că mulți proprietari ajung la capătul răbdării din cauza vecinilor neglijenți sau a conducerii pasive a asociației. Gelu Pușcaș subliniază că există pași clari, legali, pe care proprietarul îi poate urma pentru a-și proteja drepturile și pentru a solicita remedierea situației, inclusiv prin acțiuni în instanță.

Avocatul atrage atenția că informarea corectă și acțiunea promptă pot preveni pierderi materiale semnificative și conflicte între vecini.

Gelu Pușcaș subliniază că întreținerea părților comune este în mod expres obligația asociației de proprietari, care trebuie să le mențină în stare bună de funcționare.

Costurile pentru reparații, intervenții sau investiții sunt repartizate tuturor proprietarilor proporțional cu cota indiviză deținută.

Dacă asociația dispune de fonduri speciale, precum fondul de reparații sau fondul din chirii, acestea pot fi folosite pentru acoperirea cheltuielilor, evitând astfel întârzieri suplimentare.

În cazul apariției unor probleme, cum ar fi infiltrații, inundații sau deteriorări ale tencuielii, proprietarul trebuie să depună o cerere scrisă către asociație, prin președinte, indicând paguba suferită și solicitând aducerea apartamentului la starea inițială pe cheltuiala asociației.

Dacă asociația nu răspunde, următorul pas este trimiterea unei notificări oficiale care să specifice termenul de efectuare a lucrării și suma reprezentând prejudiciul. Acest document constituie punerea în întârziere a asociației.

Gelu Pușcaș recomandă ca, acolo unde este posibil, proprietarul să păstreze toate documentele care ar putea demonstra neglijența conducerii sau impactul asupra apartamentului său.

Pentru a susține eventuale acțiuni în instanță, avocatul subliniază importanța documentării complete: planșe foto, procese verbale de constatare și, dacă este necesar, rapoarte de expertiză extrajudiciară care să detalieze cauzele apariției problemei și să clarifice dacă aceasta provine de la părțile comune sau de la acțiuni neglijente ale altor proprietari.

Dacă notificarea nu produce niciun efect și asociația continuă să nu intervină, proprietarul poate sesiza instanța de judecată. În acest context, instanța poate obliga asociația să efectueze lucrarea, iar probele tehnice vor demonstra că prejudiciul provine din neîntreținerea părții comune.

Gelu Pușcaș recomandă ca fiecare pas să fie documentat cu atenție, pentru a avea un dosar solid în instanță.

Pentru lucrările de mare anvergură, precum remedierea infiltrațiilor majore sau a daunelor structurale, este recomandată organizarea unei adunări generale care să decidă prestatorul, modalitatea de plată și numărul de rate.

În schimb, pentru reparațiile punctuale, comitetul poate decide direct, prevenind astfel deteriorarea suplimentară și limitând prejudiciile.

Gelu Pușcaș subliniază că o lucrare justificată nu poate fi respinsă de adunarea generală, iar întârzierea asociației afectează nu doar proprietarul prejudiciat, ci și pe ceilalți membri ai comunității, care riscă să suporte cheltuielile din propriile fonduri.

În situațiile în care nici după hotărârea adunării generale asociația nu intervine, proprietarul poate pune în executare decizia și poate solicita daune pentru fiecare zi de întârziere.

Avocatul recomandă ca proprietarul să acționeze rapid, să adune toate probele necesare și să urmărească îndeaproape procedura legală, astfel încât drepturile sale să fie respectate și pierderile să fie recuperate integral.