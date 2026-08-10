Rambursarea TVA nu mai depinde doar de firma care cere banii. Ce verifică ANAF

Firmele care solicită rambursarea taxei pe valoarea adăugată (TVA) ar putea fi supuse mai ușor unor verificări fiscale înainte de primirea banilor. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) propune 14 noi criterii prin care poate fi identificat riscul unei rambursări necuvenite.

Printre situațiile analizate se numără declarațiile fiscale nedepuse la termen, diferențele dintre informațiile raportate în sistemele ANAF și TVA declarată de societate, dar și situația fiscală a furnizorilor.

ANAF a publicat la 10 august 2026 un proiect de ordin prin care propune modificarea procedurii de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA, pentru care firmele solicită rambursarea.

Miza pentru companii este legată de accesul la lichidități. În situația în care autoritatea fiscală identifică un risc de rambursare necuvenită, restituirea banilor poate avea loc numai după efectuarea unei inspecții fiscale anticipate.

În prezent, Codul de procedură fiscală prevede trei situații principale în care un contribuabil este considerat cu risc la rambursarea TVA. Acestea vizează existența unor informații oficiale care indică posibilitatea unei rambursări necuvenite, identificarea unor posibile infracțiuni fiscale și diferențe de peste 10% din suma rambursată, dar nu mai puțin de 50.000 de lei pentru fiecare decont verificat ulterior.

Prin Ordonanța de urgență nr. 38/2026, Guvernul a permis ANAF să stabilească prin ordin și alte situații care pot indica existența unui risc. Proiectul publicat de Fisc enumeră 14 criterii suplimentare. Printre acestea se află situații care țin direct de societatea care cere rambursarea, dar și de acționarii, asociații, administratorii sau furnizorii acesteia.

Potrivit proiectului, criteriile sunt următoarele:

Firma are acționari, asociați sau administratori înscriși în baza specială privind riscul de rambursare necuvenită a TVA. Acționarii, asociații sau administratorii dețin aceleași calități în alte firme înscrise în baza de risc. Firma sau persoanele care o controlează au în cazierul fiscal informații privind atragerea răspunderii solidare ori patrimoniale pentru datoriile unui contribuabil ajuns în insolvență. Reprezentanții, administratorii sau participanții la capitalul social au înscrise în cazierul fiscal fapte sancționate ca infracțiuni. Firma a făcut regularizări importante ale TVA deductibile sau colectate în perioada din care provine suma cerută la rambursare. Suma solicitată la rambursare a crescut semnificativ față de cererile precedente. Au fost făcute frecvent corecții de erori materiale, cu impact important asupra sumei solicitate. La depunerea decontului, firma nu a transmis declarațiile D390, D394 sau D406 pentru care termenul legal expirase. Firma se află într-o procedură de prevenire a insolvenței. Firma se află în stare de insolvabilitate. Societatea a fost înființată cu mai puțin de șase luni înaintea depunerii cererii de rambursare. TVA din facturile și bonurile fiscale raportate prin RO e-Factura și casele de marcat este semnificativ mai mare decât TVA colectată declarată de firmă. TVA deductibilă trecută în decont este semnificativ mai mare decât TVA din facturile raportate de furnizori în RO e-Factura. Un furnizor care generează o parte importantă din TVA solicitată la rambursare are probleme fiscale: figurează în bazele de risc, nu și-a depus declarațiile, are datorii la TVA, este inactiv, insolvent, falimentar ori a fost înființat recent.

Unul dintre elementele importante din proiect este analiza situației fiscale a furnizorilor firmei care solicită rambursarea. Astfel, o societate poate ajunge în categoria contribuabililor cu risc chiar dacă propriile declarații fiscale sunt depuse, în cazul în care un furnizor important are probleme fiscale.

ANAF poate lua în calcul situații precum existența unor datorii la TVA, statutul de contribuabil inactiv sau intrarea furnizorului în insolvență. Sunt avute în vedere și alte informații fiscale relevante pentru partenerul comercial.

Analiza poate include, de asemenea, legăturile de afiliere, momentul înființării furnizorului, istoricul fiscal al acestuia și concordanța dintre facturile raportate prin sistemele ANAF și taxele declarate.

Pentru societatea care solicită rambursarea, verificarea partenerilor comerciali poate deveni astfel un element important în procesul de recuperare a TVA. Situația fiscală a unui furnizor poate influența timpul în care firma își primește banii și, implicit, fluxul său de numerar.

Proiectul de ordin reglementează și situația în care ANAF emite inițial decizia de rambursare fără efectuarea unui control anticipat, iar ulterior constată că societatea prezintă risc.

Aceeași situație poate apărea dacă firma intră ulterior în lichidare voluntară sau dacă este deschisă procedura insolvenței.

În astfel de cazuri, decizia de rambursare va putea fi desființată, potrivit propunerii ANAF. Proiectul prevede și utilizarea unui formular standard pentru această operațiune.

Dacă societatea este radiată înainte de soluționarea deconturilor, sumele solicitate la rambursare vor fi transferate într-o evidență separată. Acestea vor rămâne acolo până la identificarea persoanei care preia eventualul drept de rambursare.

În acest moment, documentul publicat de ANAF are statut de proiect de ordin. Prin urmare, cele 14 criterii propuse nu se aplică încă, iar publicarea proiectului nu modifică imediat procedura de rambursare a TVA.

Noile situații de risc vor putea produce efecte după semnarea ordinului de către președintele ANAF și publicarea actului în Monitorul Oficial.

Proiectul de ordin și documentele care îl însoțesc sunt disponibile pentru consultare pe pagina ANAF dedicată transparenței decizionale.