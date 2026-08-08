Românii care lucrează în Germania, afectați de o nouă regulă: pot primi mai puțini bani la salariu fără să fie anunțați

Schimbările adoptate în sistemul public de asigurări de sănătate din Germania vor avea efecte directe asupra veniturilor a milioane de salariați. În perioada următoare, numeroși angajați ar putea constata că primesc un salariu net mai mic, fără să fi fost informați în prealabil printr-o notificare separată din partea casei de asigurări de sănătate.

Noua reglementare elimină obligația caselor de asigurări de a transmite o informare distinctă atunci când este majorată contribuția suplimentară. Deși dreptul de a schimba casa de asigurări este păstrat, lipsa unei notificări directe poate face ca unii asigurați să afle cu întârziere că plătesc o contribuție mai mare.

Majorarea contribuțiilor sociale se reflectă direct în fluturașul de salariu și influențează venitul net al angajaților. Potrivit noilor reguli, casele de asigurări de sănătate vor putea modifica nivelul contribuției suplimentare fără a mai trimite membrilor o scrisoare sau o notificare electronică dedicată privind această schimbare, potrivit celor relatate de ziarulromanesc.de.

La 10 iulie 2026, Bundestagul a adoptat legea privind stabilizarea cotelor de contribuție din sistemul public de asigurări de sănătate (GKV). În timpul procesului legislativ, parlamentarii au eliminat obligația caselor de asigurări de a informa separat persoanele asigurate atunci când contribuția suplimentară este majorată.

Forma inițială a proiectului prevedea ca fiecare asigurat să primească o informare individuală, fie prin scrisoare, fie în format electronic. Aceasta urma să conțină noul nivel al contribuției, valoarea contribuției suplimentare medii și informații privind posibilitatea schimbării casei de asigurări. Documentele finale publicate de Bundestag arată însă că această prevedere a fost eliminată.

Decizia schimbă modul în care asigurații află despre eventualele creșteri ale contribuției suplimentare. În lipsa unei notificări dedicate, modificările pot fi observate doar prin verificarea informațiilor publicate de casa de asigurări sau prin reținerile efectuate din salariu.

Explicația oficială pentru această modificare apare în articolul 175 din Codul Social german (SGB V), unde se precizează: „În scopul reducerii birocrației și al valorificării tuturor potențialelor de economisire financiară, obligația existentă a caselor de asigurări de sănătate de a informa membrii în cazul majorării contribuției suplimentare specifice fiecărei case este eliminată.”

Cota generală a contribuției pentru asigurările legale de sănătate rămâne la 14,6%. La aceasta se adaugă contribuția suplimentară, stabilită individual de fiecare casă de asigurări.

În cazul salariaților, contribuțiile sunt împărțite, de regulă, între angajat și angajator. Dacă o casă de asigurări decide să majoreze contribuția suplimentară, suma reținută din salariu crește, iar venitul net al angajatului se reduce în mod corespunzător.

Guvernul federal susține că modificările legislative sunt necesare din cauza dificultăților financiare cu care se confruntă sistemul public de asigurări de sănătate.

Ministrul federal al Sănătății, Nina Warken, a declarat că pentru anul 2027 este necesar un pachet de economii estimat la aproape 19 miliarde de euro.

Potrivit autorităților, măsurile au scopul de a limita creșterea cheltuielilor și de a menține sub control nivelul contribuțiilor. Totuși, legea nu prevede că toate casele de asigurări vor renunța la majorarea contribuției suplimentare.

Deși obligația de notificare a fost eliminată, dreptul special de schimbare a casei de asigurări rămâne în vigoare. Centrul pentru Protecția Consumatorilor din Germania precizează că membrii pot opta pentru o altă casă de asigurări atunci când contribuția suplimentară este introdusă pentru prima dată sau atunci când aceasta este majorată.

Solicitarea trebuie depusă cel târziu până la sfârșitul lunii în care noua contribuție intră în vigoare. În situația în care majorarea este observată după expirarea acestui termen, posibilitatea exercitării dreptului special de schimbare poate fi pierdută.

După intrarea în vigoare a noilor prevederi, angajații sunt sfătuiți să urmărească periodic contribuțiile publicate de casa lor de asigurări, mesajele disponibile în contul online și reținerile evidențiate în fluturașul de salariu. În lipsa unei notificări separate, o eventuală majorare a contribuției suplimentare poate deveni vizibilă direct prin diminuarea salariului net.