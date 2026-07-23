Salariul minim din Germania aduce venituri semnificativ mai mari decât ajutorul social. Cum sunt vizați românii care lucrează în această țară

Salariul minim din Germania continuă să ofere un avantaj financiar clar în comparație cu noul sistem de ajutor social introdus în 2026. Reforma aplicată de autoritățile germane modifică regulile pentru beneficiarii prestațiilor sociale și pune un accent mai mare pe ocuparea rapidă a unui loc de muncă. Pentru românii care lucrează sau intenționează să se angajeze în Germania, diferențele dintre veniturile obținute din muncă și cele provenite din sprijinul social rămân semnificative.

Salariul minim din Germania a fost majorat la începutul anului 2026, iar calculele arată că veniturile obținute din muncă rămân considerabil peste nivelul ajutorului social acordat de stat.

Începând cu 1 ianuarie 2026, salariul minim legal este de 13,90 euro brut pe oră. Autoritățile germane au decis deja o nouă majorare, astfel că din anul 2027 nivelul acestuia va ajunge la 14,60 euro brut pe oră.

Pentru un program de lucru de 40 de ore pe săptămână, salariul brut se ridică la aproximativ 2.410 euro lunar. După achitarea taxelor și contribuțiilor sociale, venitul net este estimat la aproximativ 1.600 de euro. În funcție de situația personală, angajații pot beneficia și de forme suplimentare de sprijin, precum ajutorul pentru plata chiriei, ceea ce mărește diferența față de persoanele care trăiesc exclusiv din prestații sociale.

Odată cu reforma sistemului de protecție socială, Germania a înlocuit, de la 1 iulie 2026, fostul Bürgergeld cu noul Grundsicherungsgeld (Venitul de bază), un mecanism care introduce condiții mai stricte pentru beneficiari.

Pentru o persoană singură, valoarea de bază a ajutorului social este de 563 de euro, nivel stabilit încă din 2025. Chiar dacă beneficiarii pot primi și alte forme de sprijin, inclusiv pentru plata chiriei, datele prezentate arată că veniturile rezultate dintr-un loc de muncă cu salariul minim rămân net superioare.

Noile reguli prevăd sancțiuni mai severe pentru persoanele care nu respectă obligațiile stabilite de centrele pentru ocuparea forței de muncă. Cei care lipsesc fără justificare de la două programări pot pierde până la 30% din ajutorul acordat. În cazul abaterilor repetate, autoritățile pot suspenda integral prestațiile sociale, inclusiv sprijinul destinat achitării chiriei.

Reforma elimină și perioada de protecție acordată economiilor personale. Astfel, beneficiarii vor fi obligați să utilizeze propriile resurse financiare încă de la început, acestea urmând să fie luate în calcul la stabilirea dreptului la ajutor social. În același timp, accentul se mută de pe programele de calificare profesională pe integrarea cât mai rapidă în câmpul muncii, autoritățile urmărind ocuparea imediată a unui loc de muncă.

Analizele realizate de institute independente indică faptul că veniturile obținute din muncă depășesc în continuare nivelul prestațiilor sociale, indiferent de structura familiei.

Potrivit unui studiu al Institutului WSI din cadrul Fundației Hans Böckler, avantajul financiar al persoanelor încadrate în muncă există pentru toate tipurile de gospodării analizate.

În cazul unui părinte singur care are un copil, diferența dintre veniturile din muncă și cele provenite din ajutorul social ajunge la aproximativ 749 de euro pe lună. Explicația este că persoanele angajate beneficiază integral și de alte forme de sprijin, precum alocația pentru copii sau ajutorul pentru plata chiriei.

Pentru o familie formată din doi adulți și doi copii, în care doar unul dintre părinți lucrează cu normă întreagă și este remunerat cu salariul minim, avantajul financiar este de aproximativ 660 de euro pe lună. Studiul mai arată că diferența medie este ușor mai ridicată în estul Germaniei, unde ajunge la 570 de euro, comparativ cu 549 de euro în vestul țării.

O altă analiză citată de sursă arată în ce situații avantajul financiar al muncii ar putea deveni insuficient pentru a motiva ocuparea unui loc de muncă.

Un studiu realizat în Norvegia, citat de platforma Kununu, indică faptul că motivația financiară pentru muncă ar putea scădea doar dacă salariul minim și ajutoarele sociale s-ar apropia foarte mult de nivelul minim necesar pentru asigurarea traiului zilnic.

Într-un asemenea scenariu, diferența dintre veniturile obținute din muncă și cele provenite din prestațiile sociale ar deveni prea redusă în raport cu efortul depus. Autorii cercetării precizează însă că această situație nu caracterizează Germania în prezent și consideră că soluția nu este diminuarea ajutoarelor sociale, ci menținerea salariului minim peste nivelul necesar pentru un trai decent.