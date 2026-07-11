Bucureștiul, între salarii mai mari și mai puțini angajați. Ce arată statisticile oficiale

Numărul salariaților din municipiul București a ajuns la 1.104.195 de persoane la sfârșitul lunii aprilie 2026, potrivit datelor centralizate de Institutul Național de Statistică. Față de luna martie 2026, efectivul salariaților a fost mai mic cu 805 persoane, iar comparativ cu aceeași perioadă din anul precedent s-a înregistrat o scădere de 15.303 persoane.

Câștigul salarial mediu brut înregistrat în Capitală la finalul lunii aprilie 2026 a fost de 12.737 lei. Valoarea este mai mică decât cea consemnată în luna martie 2026, când salariul mediu brut era de 13.441 lei, dar mai ridicată față de aprilie 2025, când indicatorul se situa la 12.259 lei.

Câștigul salarial mediu net a fost de 7.631 lei în aprilie 2026, față de 8.039 lei în martie 2026 și 7.343 lei în aprilie 2025, conform acelorași date statistice.

La sfârșitul lunii aprilie 2026, în București erau înregistrați 5.652 de șomeri, cu 131 mai puțini față de luna martie 2026 și cu 2.171 mai puțini comparativ cu aprilie 2025.

Rata șomajului înregistrată în Capitală a fost de 0,4%, nivel similar celui din luna anterioară, dar mai redus cu 0,2 puncte procentuale față de aceeași lună a anului 2025.

Datele privind pensionarii indică faptul că, la sfârșitul lunii martie 2026, în București erau 467.044 de pensionari, cu 2.846 mai multe persoane decât în perioada similară din 2025. Pensia medie ajunsese la 3.675 lei, comparativ cu 3.538 lei în martie 2025.

Un număr de 5.323 de persoane au suferit accidente de muncă în anul 2025, potrivit statisticilor publicate de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și consultate de Agerpres. Numărul accidentaților a fost cu 11,4% mai mic față de anul anterior.

Dintre persoanele accidentate, 96 și-au pierdut viața, ceea ce reprezintă o scădere de 47,5% față de anul precedent.

Cele mai multe accidente de muncă au fost raportate în sectorul Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor, unde au fost înregistrate 515 persoane accidentate, reprezentând 9,7% din totalul accidentaților la nivel național.

Activitatea nedeclarată a însumat 482 de persoane accidentate, respectiv 9,1% din total, iar transporturile terestre și transporturile prin conducte au înregistrat 296 de cazuri, reprezentând 5,6%.

În ceea ce privește accidentele de muncă mortale, cele mai multe cazuri au fost consemnate în industria alimentară și în sectorul construcțiilor de clădiri, fiecare cu câte 9 persoane accidentate mortal, reprezentând 9,4% din totalul accidentelor mortale la nivel național.

Agricultura, vânătoarea și serviciile anexe, silvicultura și exploatarea forestieră, precum și lucrările de geniu civil au înregistrat fiecare câte 8 persoane accidentate mortal, echivalentul a 8,3% din total.

Municipiul București a avut cel mai mare număr de persoane accidentate în muncă, cu 1.408 cazuri, reprezentând 26,4% din totalul înregistrat la nivel național. Au urmat județele Brașov, cu 294 de accidentați, Timiș, cu 212, Cluj, cu 211, și Constanța, cu 190 de cazuri.

Cele mai multe accidente mortale au fost raportate în județele Harghita și Teleorman, fiecare cu câte 6 persoane accidentate mortal, reprezentând 6,25% din totalul național. Bihor, Cluj și Prahova au înregistrat câte 5 cazuri, fiecare reprezentând 5,2% din total.

Analiza pe grupe de vârstă arată că persoanele între 50 și 60 de ani au avut cea mai mare pondere în totalul accidentaților, de 30,5%. Următoarea categorie ca pondere a fost cea cu vârste între 40 și 50 de ani, care a reprezentat 25,1% din totalul persoanelor accidentate în 2025.

Aceleași grupe de vârstă au avut cele mai mari ponderi și în cazul accidentelor mortale. Persoanele între 50 și 60 de ani au reprezentat 32,3% din totalul accidentaților mortal, iar cele între 40 și 50 de ani au avut o pondere de 21,9%.

Potrivit Ministerului Muncii, analiza accidentelor de muncă în funcție de vechimea la locul de muncă arată că 69,6% dintre persoanele accidentate aveau o vechime de până la 5 ani.

Dintre acestea, 39,5% aveau o vechime la locul de muncă de cel mult un an. Angajații cu o vechime cuprinsă între 5 și 10 ani au reprezentat 15,7% din totalul persoanelor accidentate în anul 2025.