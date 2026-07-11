Un paradis turistic a ajuns cea mai aglomerată destinație din lume. Lista completă a destinațiilor sufocante

Vacanțele reprezintă pentru mulți turiști o ocazie de a descoperi culturi noi, obiective cunoscute la nivel internațional și experiențe culinare diferite. Totuși, popularitatea unor locuri poate transforma călătoria într-o experiență mai dificilă, mai ales atunci când numărul vizitatorilor depășește cu mult capacitatea comunităților locale.

Potrivit Express, după perioada restricțiilor de călătorie impuse în timpul pandemiei, interesul pentru explorarea unor destinații internaționale a crescut semnificativ în rândul europenilor și nu numai.

Numeroși turiști au revenit în marile centre turistice, iar unele dintre cele mai cunoscute locuri din lume au ajuns să se confrunte cu niveluri ridicate de aglomerație. În Marea Britanie, Castelul Edinburgh a fost desemnat unul dintre cele mai aglomerate obiective turistice la nivel mondial.

Situația reflectă tendința generală a revenirii masive a turiștilor către atracțiile consacrate, unde fluxurile mari de vizitatori pun presiune asupra infrastructurii locale.

Un studiu realizat în 2023 de MoneyTransfers.com a analizat cele mai aglomerate destinații turistice din lume și a identificat locurile unde raportul dintre numărul vizitatorilor și populația locală este cel mai ridicat.

Potrivit cercetării, Phuket, Thailanda, ocupă prima poziție în clasament, cu aproximativ 118 turiști pentru fiecare rezident local. Insula este una dintre cele mai cunoscute destinații de plajă din Thailanda, fiind apreciată pentru peisajele sale de coastă și pentru plajele populare precum Kata și Karon.

Popularitatea ridicată a insulei atrage anual numeroși vizitatori, iar în perioadele de vârf anumite zone pot deveni foarte aglomerate. Phuket este urmată în clasament de alte două destinații din Thailanda, Pattaya și Krabi, care ocupă locurile doi și trei.

Prezența a trei destinații thailandeze în partea superioară a clasamentului arată impactul major al turismului asupra unora dintre cele mai vizitate regiuni ale țării. Lista celor mai aglomerate destinații include și locații din Europa, Asia și Statele Unite.

Clasamentul include și destinații precum Mugla și Hurghada, din Turcia, Macao, din China, dar și Heraklion, din Grecia. Orașul grec a fost inclus pe listă cu un raport de aproximativ 22 de turiști pentru fiecare locuitor.

Veneția, Italia, se află de asemenea printre cele mai aglomerate destinații, cu aproximativ 21 de turiști pentru fiecare rezident. Orașul istoric a introdus măsuri pentru gestionarea numărului mare de vizitatori, inclusiv o taxă de acces pentru turiștii care sosesc în anumite perioade.

În 2024, Veneția a devenit prima destinație turistică din lume care a introdus o taxă de intrare pentru vizitatorii de o zi, aplicată inițial în zilele considerate de vârf, între aprilie și iulie. Taxa a fost stabilită la 5 euro, iar ulterior au fost adăugate noi zile de aplicare, valoarea pentru rezervările realizate în ultimul moment ajungând la 10 euro.

Autoritățile locale au precizat că măsura urmărește reducerea presiunii exercitate de turismul de masă asupra orașului, în condițiile în care Veneția primește anual aproximativ 30 de milioane de vizitatori.

Inițiative similare sunt analizate și în alte zone turistice intens vizitate. Potrivit informațiilor prezentate în legătură cu Veneția, Simone Venturini a susținut creșterea taxei de intrare până la 50 de euro.

În clasamentul destinațiilor cu cei mai mulți turiști raportat la numărul de locuitori apare și Rhodos, Grecia, cu peste 20 de vizitatori pentru fiecare rezident. Miami, Statele Unite, completează lista, cu aproximativ 18 turiști pentru fiecare localnic.

Cele mai aglomerate destinații turistice din lume sunt: