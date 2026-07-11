Novak Djokovic a spus ce îl mai ține pe teren după eșecul de la Wimbledon. Decizia care surprinde

Novak Djokovic a fost eliminat în semifinalele turneului de la Wimbledon de Jannik Sinner, ratând astfel șansa de a disputa o nouă finală de Grand Slam și de a lupta pentru al 25-lea trofeu major al carierei, o performanță care ar fi reprezentat un record.

Jucătorul sârb a recunoscut după meci că rezultatul a fost dificil de acceptat, descriind partida drept „o înfrângere zdrobitoare”, însă declarațiile sale nu au indicat intenția de a renunța la tenis.

Fostul lider mondial ATP a admis că adversarul său a avut o prestație superioară în semifinala de pe iarba londoneză. Djokovic a precizat că Sinner a fost la un nivel mai ridicat în confruntarea directă, dar a transmis că își dorește să revină la Wimbledon și în sezonul următor, chiar dacă ar urma să aibă 40 de ani la următoarea ediție.

„Mi-ar plăcea, măcar încă o dată. Vom vedea”, a declarat Djokovic reporterilor, atunci când a fost întrebat dacă va continua să concureze împotriva noii generații la vârsta de 40 de ani, la ediția cu numărul 150 a turneului de la Wimbledon de anul viitor, potrivit Reuters.

Eliminarea din semifinale a împiedicat calificarea lui Djokovic în cea de-a 39-a finală de Grand Slam la simplu, însă sârbul rămâne unul dintre puținii jucători capabili să lupte la cel mai înalt nivel împotriva noii generații din tenis.

„Desigur, sunt dezamăgit. Voiam să câștig Wimbledon. Acesta este motivul pentru care încă mă străduiesc atât de mult. Rămâne un gust puțin amar, pentru că astăzi nu am fost la nivelul dorit. Dar întorc pagina și mergem mai departe”, a spus Novak Djokovic după partida pierdută.

Jucătorul sârb a explicat că participarea sa în circuit este determinată de propria dorință de a continua și de faptul că încă se consideră capabil să evolueze la un nivel competitiv. Djokovic a precizat că nu resimte presiune legată de decizia de a rămâne activ în tenis.

„Nu simt nicio presiune și nimeni nu mă obligă să joc. O fac pentru că îmi doresc cu adevărat și pentru că încă pot. Încă pot juca la nivelul unui jucător din top 10, top 5. Să vedem ce ne rezervă viitorul”, a mai declarat acesta.

În ciuda eliminării, Djokovic a arătat că intenționează să analizeze perioada următoare și să continue pregătirea pentru competițiile viitoare. Sârbul a rămas unul dintre cei mai experimentați jucători din circuit, într-o perioadă în care tenisul masculin este dominat tot mai mult de sportivi ai noii generații.

Finala turneului de la Wimbledon îi va aduce față în față pe Jannik Sinner și Alexander Zverev. Italianul este deținătorul trofeului de la All England Club, în timp ce germanul este campionul en-titre de la Roland Garros. Meciul decisiv al ediției va reuni doi jucători aflați în prim-planul tenisului mondial, după parcursurile lor de la turneul londonez.