Royal Box de la Wimbledon, unul dintre cele mai exclusiviste locuri din sport. Cât plătesc invitații pentru a urmări meciurile
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Campionatele de la Wimbledon au intrat în plină desfășurare, iar sute de mii de spectatori sunt așteptați să treacă pragul celebrului complex All England Lawn Tennis Club din sud-vestul Londrei pentru a urmări unul dintre cele mai prestigioase turnee de tenis din lume.
Royal Box de la Wimbledon rămâne unul dintre cele mai exclusiviste locuri din sport
Până la finalul competiției, organizatorii estimează că peste 500.000 de fani vor fi asistat la meciurile disputate pe durata celor două săptămâni de turneu. Spectatorii plătesc pentru a-i vedea la lucru pe unii dintre cei mai valoroși jucători ai momentului, printre care campionul en titre la masculin, Jannik Sinner, de șapte ori câștigător al trofeului Novak Djokovic, liderul mondial din circuitul feminin Aryna Sabalenka și favorita publicului britanic Emma Raducanu.
Una dintre tradițiile cele mai cunoscute de la Wimbledon rămâne „The Wimbledon Queue”, sistemul prin care membrii publicului pot achiziționa, în ziua meciurilor, bilete premium. În fiecare an, această practică atrage cozi impresionante de persoane care speră să obțină acces la partidele importante, conform informațiilor publicate de Express.
Turneul atrage și numeroase personalități din lumea regală, a sportului și a divertismentului
Pe lângă fanii obișnuiți, turneul atrage și numeroase personalități din lumea regală, a sportului și a divertismentului. În ediția din acest an, printre reprezentanții familiei regale britanice prezenți la Wimbledon s-au numărat Prințesa de Wales și Ducele de Kent. De asemenea, în tribune au fost observați și mai mulți invitați celebri, printre care Sir David Beckham, Dame Mary Berry, Taron Egerton, Fiona Shaw și Niall Horan.
Cei mai prestigioși invitați sunt, de regulă, așezați în Royal Box, zona exclusivistă amplasată în partea de sud a terenului central. Aceasta dispune de aproximativ 80 de scaune verzi Lloyd Loom și este considerată unul dintre cele mai râvnite locuri de la Wimbledon.
Cu toate acestea, spre deosebire de spectatorii obișnuiți, invitații din Royal Box nu plătesc pentru a asista la meciuri. Accesul în această zonă se face exclusiv pe bază de invitație, acestea fiind oferite de președintele All England Lawn Tennis Club (AELTC). În prezent, funcția de președinte al clubului este deținută de Deborah Jevans.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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