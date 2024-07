Prințesa de Wales, Kate Middleton, a fost însoțită la Wimbledon de fiica sa, Prințesa Charlotte, și de sora sa, Pippa Middleton, pentru a prezenta trofeul câștigătorului la finala masculină. Fanii au fost încântați să o vadă pe Kate, marcând doar a doua sa ieșire în public de la dezvăluirea diagnosticului de cancer în martie.

Kate a fost văzută ultima dată luna trecută la Trooping the Colour, celebrarea anuală a zilei de naștere a regelui. Ea părea veselă, alături de soțul ei, Prințul William, și de cei trei copii ai lor. Sâmbătă a fost anunțată revenirea neașteptată a prințesei pe terenul central, aceasta fiind o fană înfocată a tenisului și o vizitatoare obișnuită a Wimbledonului.

Comentând apariția emoționantă a Prințesei de Wales, experta în limbajul corpului Judi James a declarat pentru The Mirror: „Kate a degajat încredere aici, salutând fanii de pe pasarelă cu o undă de încântare și surprindere, pe care Charlotte a oglindit-o”.

Cu toate acestea, Judi a observat că prințesa a făcut mici mișcări pentru a se liniști, deoarece toți ochii erau ațintiți asupra ei.

Au fost făcute planuri pentru ca Ducesa de Gloucester, președinte de onoare al Lawn Tennis Association timp de 25 de ani, să intervină în cazul în care Kate Middleton nu va fi disponibilă, deoarece își continuă tratamentul pentru cancer.

Ulterior, însă, s-a aflat că ea va fi prezentă. De obicei, prințul sau prințesa de Wales sunt prezenți în loja regală de la Wimbledon.

Prințesa a declarat recent că „face progrese bune”, dar „există zile bune și zile rele”. Ea și-a împărtășit, de asemenea, speranțele că poate „să se alăture câtorva angajamente publice în timpul verii”.

Kate Middleton a renunțat la îndatoririle publice în ianuarie, după ce a anunțat că va suferi o intervenție chirurgicală abdominală.

Congratulations @carlosalcaraz on your remarkable victory.

Thank you to everyone who works so hard to make @Wimbledon the spectacle that it is 👏 🍓 🎾 pic.twitter.com/Ko99725iYR

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) July 14, 2024