Carlos Alcaraz, al doilea trofeu consecutiv la Wimbledon

To win here is special. To defend here is elite. Carlos Alcaraz is the 2024 Gentlemen’s Singles Champion 🏆#Wimbledon pic.twitter.com/kJedyXf0vn — Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2024

Spaniolul Carlos Alcaraz, ocupantul locului 3 ATP, a triumfat duminică pentru al doilea an consecutiv la Wimbledon, învingându-l pe sârbul Novak Djokovic, numărul 2 mondial. În finala desfășurată într-un meci de două ore și 27 de minute, Alcaraz s-a impus cu scorul de 6-2, 6-2, 7-6 (4).

Anul trecut, finala de la Wimbledon a avut loc tot între cei doi, victorios fiind tot spaniolul.

Aceasta victorie îl plasează pe Alcaraz în istoria tenisului. El a devenit al doilea jucător din Era Open care câștigă primele sale patru finale de Grand Slam, după Roger Federer. În plus, el a reușit dubla Roland Garros-Wimbledon în același an, performanță realizată anterior de doar cinci jucători în Era Open: Rod Laver, Bjorn Borg, Rafael Nadal, Roger Federer și Novak Djokovici.

Finala de duminică a fost urmărită de numeroase celebrități, inclusiv Zendaya, Tom Cruise, Julia Roberts și Benedict Cumberbatch. De asemenea, Kate, Prințesa de Wales, a fost prezentă și a fost ovaționată la intrarea pe stadion.

Învingătorul Carlos Alcaraz a obținut un premiu de 2,7 milioane de lire sterline, în timp ce Djokovici a primit 1,4 milioane de lire sterline.

Acesta din urmă a ratat ocazia de a câștiga al optulea titlu la Wimbledon, care l-ar fi egalat cu recordul deținut de Roger Federer.

Astounding Alcaraz 🤩 The Spaniard defends his #Wimbledon title with a stunning straight sets victory over Novak Djokovic, 6-2, 6-2, 7-6(4) 🇪🇸 pic.twitter.com/bEbT9HwMZh — Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2024

Djokovic îl putea egala pe Roger Federer

Djokovic, în vârstă de 37 de ani, a întâmpinat dificultăți în acest an, pierzând la Australian Open și retrăgându-se de la Roland Garros din cauza unei accidentări la genunchi.

Novak Djokovic a trecut printr-o perioadă dificilă fără să câștige vreun titlu timp de peste șase luni, pierzând șansa de a stabili un record de 25 de trofee de Grand Slam.

De-a lungul carierei sale impresionante, Djokovic a obișnuit să domine competițiile, adunând aproape 100 de titluri, însă recent a întâmpinat o perioadă de slăbiciune neobișnuită pentru el. La Australian Open, la începutul anului, a ratat șansa de a câștiga al 11-lea titlu, iar o accidentare la genunchi l-a obligat să se retragă prematur și de la Roland Garros în luna trecută.

Carlos Alcaraz, în vârstă de 21 de ani, i-a negat și la Wimbledon șansa de a câștiga al optulea titlu, care l-ar fi egalat pe Roger Federer în ceea ce privește numărul de titluri câștigate.

Primele declaraţii după finala de duminică

„A jucat un tenis foarte bun azi! Cu siguranță nu este rezultatul pe care mi-l doream. Nivelul meu nu a fost cel potrivit în primele două seturi. Toate felicitările pentru Carlos, care a făcut un meci excelent. Cu siguranță merită victoria. Îl felicit. Felicitări și familiei și echipei sale, care fac o treabă incredibilă. Deși are doar 21 de ani, joacă fantastic”, a afirmat Novak Djokovic.