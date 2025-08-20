Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a confirmat că Moscova susține garanțiile de securitate pentru Ucraina, oferite de marile puteri ale lumii, cu condiția ca Rusia să fie parte activă în aceste acorduri. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă comune cu omologul său iordanian, Ayman al-Safadi.

Rusia insistă că problemele legate de securitatea Ucrainei nu pot fi soluționate fără participarea sa directă. Ministrul rus a menționat că orice inițiativă care exclude Rusia este sortită eșecului.

În cadrul conferinței, Lavrov a explicat că Moscova nu își exagerează interesele, dar va apăra ferm pozițiile sale legitime. Această poziție vine în contextul unor propuneri occidentale privind garanții colective de securitate.

Potrivit lui Lavrov, în aprilie 2022, delegația ucraineană a propus la Istanbul includerea unei clauze în acordul de pace.

Aceasta prevedea dezvoltarea garanțiilor de securitate pentru Ucraina cu participarea membrilor permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU. Rusia, China, Franța, Statele Unite și Marea Britanie urmau să fie parte a acestui mecanism.

„În ceea ce privește rapoartele potrivit cărora Marea Britanie, Franța și Germania doresc să dezvolte garanții colective de securitate, suntem în favoarea ca aceste garanții să fie cu adevărat fiabile”, a declarat Serghei Lavrov în cadrul unei conferințe de presă comune cu ministrul de Externe iordanian Ayman al-Safadi.

Ministrul rus a subliniat că, pe lângă statele permanente, se puteau include și alte țări interesate. Germania și Turcia au fost menționate ca posibili participanți, alături de alte state care ar putea contribui la consolidarea securității Ucrainei. Lavrov a reiterat că Moscova a susținut această propunere încă de la momentul respectiv, potrivit publicației Kommersant.

„Plus țări individuale. Au fost menționate Germania, Turcia și alte țări care ar putea fi interesate să se alăture acestui grup de garanți ai securității”, a explicat Serghei Lavrov.

Serghei Lavrov a comentat rapoartele conform cărora Marea Britanie, Franța și Germania intenționează să dezvolte garanții colective de securitate pentru Ucraina. Oficialul rus a subliniat că Moscova este favorabilă ca aceste garanții să fie eficiente și credibile. Ideea este ca mecanismele să fie funcționale și să asigure securitatea reală a Ucrainei.

În cadrul declarațiilor sale, Lavrov a insistat că aceste garanții trebuie să fie elaborate cu consultarea Rusiei.

„Nu putem fi de acord cu propunerea actuală de a rezolva problemele de securitate, securitatea colectivă, fără Federația Rusă. Acest lucru nu va funcționa. Am explicat deja de mai multe ori că Rusia nu își exagerează interesele, dar ne vom asigura interesele legitime cu fermitate și severitate”, a afirmat el.

Ministrul rus a explicat că dorința Moscovei este de a proteja interesele legitime fără a le exagera.

Discuțiile includ și rolul altor state, pentru a întări credibilitatea sistemului de securitate. Lavrov a menționat că sprijinul unor țări suplimentare ar putea contribui la stabilitatea regiunii și la implementarea efectivă a garanțiilor internaționale. Această abordare urmează să fie analizată în continuare la nivel diplomatic.

Potrivit ministrului rus, inițiativa de includere a unor state suplimentare în mecanismul de garanții de securitate datează din aprilie 2022. Atunci, delegația ucraineană a propus ca Germania, Turcia și alte state interesate să participe alături de membrii permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU. Această propunere a fost susținută de partea rusă, fiind considerată un pas necesar pentru stabilitatea regiunii.

Lavrov a reiterat că Rusia nu poate accepta soluții care să excludă participarea sa. Această poziție reflectă preocuparea Moscovei pentru protejarea intereselor sale legitime în contextul conflictului din Ucraina. Ministrul de Externe a subliniat că Rusia va apăra aceste interese cu fermitate și severitate.

În plus, oficialul rus a menționat că discuțiile actuale vizează nu doar aspectele formale, ci și funcționalitatea reală a garanțiilor. Este important ca toate statele implicate să contribuie efectiv la securitatea Ucrainei, astfel încât sistemul să fie viabil pe termen lung.