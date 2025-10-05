Economistul Iancu Guda avertizează asupra capcanei financiare a achizițiilor de mașini personale
Economistul Iancu Guda a atras atenția asupra unui tipar financiar păgubos pentru persoanele fizice, pe care îl întâlnește frecvent în România și care împiedică acumularea de capital și prosperitatea pe termen lung.
Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Guda a explicat că mulți cumpără mașini ca proprietate personală și le schimbă la intervale de 5-10 ani, pierzând anual cel puțin 25% din valoarea lor printr-o combinație de depreciere, costuri financiare și asigurări.
Potrivit economistului, pierderea anuală se compune astfel: 10% depreciere a valorii mașinii, 10% randament pierdut pentru că banii sunt blocați într-un activ care nu produce venit, 4% cheltuieli de asigurare și aproximativ 1% servicii.
„Din gol în gol rămân într-o capcană distructivă pentru prosperitate”, a subliniat Guda, argumentând că acest model financiar repetitiv împiedică acumularea de capital și investițiile eficiente.
Leasing operațional, iar banii necheltuiți să fie investiți în active care produc randament
Guda recomandă în schimb utilizarea leasingului operațional pentru mașini, susținând că banii blocați în achiziția unui pasiv care se depreciază pot fi investiți în active care produc randament suficient pentru a acoperi costul leasingului.
Economistul a oferit ca exemplu indicele BET, care a înregistrat un randament mediu anual de 17% între 2020 și 2025, 10% în ultimul deceniu și 16% pe termen lung, între 2000 și 2025. Adăugând dividendele, randamentul mediu anual poate ajunge la 18%, suficient pentru a acoperi chiria anuală a unei mașini în leasing operațional, estimată la aproximativ 15% din valoarea acesteia.
Guda a relatat experiența proprie, precizând că a reușit să își dubleze capitalul inițial în perioada 2015-2024, acumulând un portofoliu suficient de mare pentru a plăti leasingul operațional al unui Range Rover Sport, pe care îl poate schimba oricând, fără stres sau pierderi financiare.
Economistul a subliniat că strategia sa combină acumularea de capital prin investiții și folosirea randamentului pentru a „închiria” pasive.
În concluzie, Guda susține că diferența între bogați și cei care nu reușesc să prospere constă în deținerea de active care generează venituri și utilizarea acestora pentru a acoperi pasive care se depreciază.
„Nu vrei să fii proprietar pe un pasiv care se depreciază repede, cum este mașina, -50% in 5 ani. De ce să cumperi așa ceva, mai ales că plătești și dobândă dacă finanțezi prin credit / leasing financiar? Este un nonsense, să împrumuți bani cu dobândă ca să-i blochezi într-o mașină care își pierde 50% din valoare în 5 ani și să faci asta, over and over again, la fiecare 5-10 ani”, a conchis economistul.
Postarea integrală care le oferă o alternativă șoferilor din România
„DOVEDESTE-MI CA GRESESC 🙂 Editia II, persoane fizice👇 Unde gresesc multi? Cumpara masini proprietate personala si majoritatea le schimba la 5-10 ani cu cel putin 25% pierdere anuala x pretul masinii (10% deprecierea anuala + 10% randamentul pierdut ca au blocat banii intr-un pasiv care nu produce + 4% asigurari anuale + 1% servicii) … si reiau acelasi proces la fiecare 5-10 ani. Din gol in gol raman intr-o capcana distructiva pentru prosperitate …
De ce sa blochezi banii prin achizitia unui pasiv care se depreciaza … in loc sa investesti banii intr-un activ care produce randament suficient sa plateasca chiria (leasing operational) pentru acea masina ? Nu inteleg 🤷♂️
Priviti mai jos exemplu de activ indicele BET cu randament mediu anual de 17% (ultimii 5 ani 2020-2025), 10% mediu anual pe ultimul deceniu sau 16% mediu anual (CAGR) pe ultimii 25 ani (2000 – 2025). Daca adaug si dividendele (consider BET-TR) ajung lejer la un randament mediu anual 18% din care poti sa platesti lejer leasingul operational (cca 15% chirie anuala din pretul masinii), daca ai un portofoliu de investitii = pretul masinii.
Dupa zeci de ani in care ai folosit orice masina iti doresti pe leasing operational (platita din randament investitii), pe care o schimbi oricand in functie de nevoie si contextul vietii, ramai si cu banii (capitalul investit, respectiv pretul masinii).
Eu chiar asta fac si am explicat public: am avut rabdare sa dublez capitalul initial 130% intre 2015-2024 ca sa ajung la un portofoliu suficient de mare sa-mi plateasca leasing operational la o masina foarte buna, Range Rover Sport (reiau mai jos poze din postarea trecuta), pe care o pot schimba oricand si relaxat cu orice alta masina, fara batai de cap.
Am si explicat recent strategia de acumulare (2015-2024) cu cea de uzufruct si dezinvestire prin doua materiale video concrete (am ce am investit in fiecare etapa). Placerile si dorintele este bine sa le platesti in viata din randament, dupa ce ai avut rabdare sa economisesti si investesti 💡
Bogatii detin active prin care produc bani si inchiriaza pasive! Cei care nu reusesc sa prospere raman blocati deoarece detin pasive (masini) si nu mai au bani pentru a investi in active (afaceri private sau listate la bursa). In viata este bine sa detii cat mai multe active care produc randament pentru tine, din care sa folosesti (sa inchiriezi) pasive care se depreciaza.
Nu vrei sa fii proprietar pe un pasiv care se depreciaza repede, cum este masina, -50% in 5 ani. De ce sa cumperi asa ceva, mai ales ca platesti si dobanda daca finantezi prin credit / leasing financiari ? 🤷♂️ Este un nonsense, sa imprumuti bani cu dobanda ca sa-i blochezi intr-o masina care isi pierde 50% din valoare in 5 ani si sa faci asta, over and over again, la fiecare 5-10 ani.”, a scris Iancu Guda pe pagina sa de Facebook.