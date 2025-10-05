Economistul Iancu Guda a atras atenția asupra unui tipar financiar păgubos pentru persoanele fizice, pe care îl întâlnește frecvent în România și care împiedică acumularea de capital și prosperitatea pe termen lung.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Guda a explicat că mulți cumpără mașini ca proprietate personală și le schimbă la intervale de 5-10 ani, pierzând anual cel puțin 25% din valoarea lor printr-o combinație de depreciere, costuri financiare și asigurări.

Potrivit economistului, pierderea anuală se compune astfel: 10% depreciere a valorii mașinii, 10% randament pierdut pentru că banii sunt blocați într-un activ care nu produce venit, 4% cheltuieli de asigurare și aproximativ 1% servicii.

„Din gol în gol rămân într-o capcană distructivă pentru prosperitate”, a subliniat Guda, argumentând că acest model financiar repetitiv împiedică acumularea de capital și investițiile eficiente.

Guda recomandă în schimb utilizarea leasingului operațional pentru mașini, susținând că banii blocați în achiziția unui pasiv care se depreciază pot fi investiți în active care produc randament suficient pentru a acoperi costul leasingului.

Economistul a oferit ca exemplu indicele BET, care a înregistrat un randament mediu anual de 17% între 2020 și 2025, 10% în ultimul deceniu și 16% pe termen lung, între 2000 și 2025. Adăugând dividendele, randamentul mediu anual poate ajunge la 18%, suficient pentru a acoperi chiria anuală a unei mașini în leasing operațional, estimată la aproximativ 15% din valoarea acesteia.

Guda a relatat experiența proprie, precizând că a reușit să își dubleze capitalul inițial în perioada 2015-2024, acumulând un portofoliu suficient de mare pentru a plăti leasingul operațional al unui Range Rover Sport, pe care îl poate schimba oricând, fără stres sau pierderi financiare.

Economistul a subliniat că strategia sa combină acumularea de capital prin investiții și folosirea randamentului pentru a „închiria” pasive.

În concluzie, Guda susține că diferența între bogați și cei care nu reușesc să prospere constă în deținerea de active care generează venituri și utilizarea acestora pentru a acoperi pasive care se depreciază.

„Nu vrei să fii proprietar pe un pasiv care se depreciază repede, cum este mașina, -50% in 5 ani. De ce să cumperi așa ceva, mai ales că plătești și dobândă dacă finanțezi prin credit / leasing financiar? Este un nonsense, să împrumuți bani cu dobândă ca să-i blochezi într-o mașină care își pierde 50% din valoare în 5 ani și să faci asta, over and over again, la fiecare 5-10 ani”, a conchis economistul.