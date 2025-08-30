Consultantul fiscal Iancu Guda a comentat manipularea și populismul toxic pe care îl observă la Adrian Câciu (PSD) și Gheorghe Piperea (AUR, fost PSD). El a precizat că ambii au afirmat, aproape simultan, că eliminarea IMCA (Impozitul Minim pe Cifra de Afaceri) reprezintă un avantaj pentru marile companii și că acum persoanele cu venituri mici ar trebui să suporte taxe mai mari. Guda a catalogat aceste afirmații drept o manipulare grosolană, care instigă la ură și dezbinare între săraci și bogați, arătând că cifrele demonstrează contrariul.

El a explicat că eliminarea IMCA, înlocuită cu o măsură mai eficientă care exclude deductibilitatea pentru taxe de management și consultanță la toate companiile locale din grupuri afiliate străine, dezavantajează marile companii, care vor plăti impozite mai mari (16% din aceste costuri). În consecință, riscul și necesitatea creșterii de taxe pentru restul economiei scad.

Consultantul a adăugat că afirmațiile celor doi sugerează că IMCA ar fi generat venituri importante la buget și că, odată eliminată, restul populației va plăti taxe mai mari, ceea ce este fals. El a precizat că IMCA a fost o taxă prost gândită, care a generat venituri aditionale aproape de zero (0,3 miliarde lei), de 15 ori mai mici decât estimarea inițială de 4,5 miliarde lei.

Guda a detaliat și impactul strict al IMCA pentru companiile cu venituri de peste 50 milioane euro:

În 2023: 1,86 + 12,88 miliarde lei (doar 16% impozit pe profit);

În 2024: 2,52 + 12,56 miliarde lei (16% impozit pe profit și IMCA, deci nu mai jos de 1% din cifra de afaceri);

El a concluzionat că diferența de venituri strict datorată IMCA este de aproximativ 0,3 miliarde lei, restul veniturilor provenind din impozitul de 16%. Eliminarea acestei taxe, a explicat Guda, nu aduce prejudicii și nu trebuie compensată, deoarece impactul pozitiv al taxei a fost practic zero. În locul ei, se aplică o formulă mult mai eficientă, inspirată din SUA, prin eliminarea deductibilităților pentru cheltuielile de management și consultanță fiscală la multinaționale.

„Pacat ca avem, in continuare, politicieni iresponsabili care nu au inteles nimic din alegerile recente, dezbina populatia pentru voturi si putere, manipuleaza cu mesaje populiste pentru atragerea oamenilor vulnerabili. Spre deosebire de ei, eu chiar vorbesc pe cifre, analizand situatiilor financiare pentru toate companiile din Romania, si demonstrez adevarul: eliminarea impozitului minim la marile companii NU aduce niciun prejudiciu (deoarece introducerea ei a generat beneficii aproape de zero) + noua formula pentru limitarea exportului de profit a multinationalelor este mult mai buna! Constat cu dezamagire ca oameni reprezentativi din PSD & AUR isi dau din nou mana si ies public, la cateva minute distanta, cu aceste minciuni manipulatoare penibile … adevarul economic bate intotdeauna minciunile populiste! Daca au curaj, accept oricand o dezbatere publica la TV cu acesti politicieni: ei cu minciunile populiste, eu cu adevarul obiectiv demonstrat pe cifre.