Eliminarea IMCA dezavantajează marile companii
Consultantul fiscal Iancu Guda a comentat manipularea și populismul toxic pe care îl observă la Adrian Câciu (PSD) și Gheorghe Piperea (AUR, fost PSD). El a precizat că ambii au afirmat, aproape simultan, că eliminarea IMCA (Impozitul Minim pe Cifra de Afaceri) reprezintă un avantaj pentru marile companii și că acum persoanele cu venituri mici ar trebui să suporte taxe mai mari. Guda a catalogat aceste afirmații drept o manipulare grosolană, care instigă la ură și dezbinare între săraci și bogați, arătând că cifrele demonstrează contrariul.
El a explicat că eliminarea IMCA, înlocuită cu o măsură mai eficientă care exclude deductibilitatea pentru taxe de management și consultanță la toate companiile locale din grupuri afiliate străine, dezavantajează marile companii, care vor plăti impozite mai mari (16% din aceste costuri). În consecință, riscul și necesitatea creșterii de taxe pentru restul economiei scad.
Consultantul a adăugat că afirmațiile celor doi sugerează că IMCA ar fi generat venituri importante la buget și că, odată eliminată, restul populației va plăti taxe mai mari, ceea ce este fals. El a precizat că IMCA a fost o taxă prost gândită, care a generat venituri aditionale aproape de zero (0,3 miliarde lei), de 15 ori mai mici decât estimarea inițială de 4,5 miliarde lei.
Guda a detaliat și impactul strict al IMCA pentru companiile cu venituri de peste 50 milioane euro:
- În 2023: 1,86 + 12,88 miliarde lei (doar 16% impozit pe profit);
- În 2024: 2,52 + 12,56 miliarde lei (16% impozit pe profit și IMCA, deci nu mai jos de 1% din cifra de afaceri);
El a concluzionat că diferența de venituri strict datorată IMCA este de aproximativ 0,3 miliarde lei, restul veniturilor provenind din impozitul de 16%. Eliminarea acestei taxe, a explicat Guda, nu aduce prejudicii și nu trebuie compensată, deoarece impactul pozitiv al taxei a fost practic zero. În locul ei, se aplică o formulă mult mai eficientă, inspirată din SUA, prin eliminarea deductibilităților pentru cheltuielile de management și consultanță fiscală la multinaționale.
„Pacat ca avem, in continuare, politicieni iresponsabili care nu au inteles nimic din alegerile recente, dezbina populatia pentru voturi si putere, manipuleaza cu mesaje populiste pentru atragerea oamenilor vulnerabili. Spre deosebire de ei, eu chiar vorbesc pe cifre, analizand situatiilor financiare pentru toate companiile din Romania, si demonstrez adevarul: eliminarea impozitului minim la marile companii NU aduce niciun prejudiciu (deoarece introducerea ei a generat beneficii aproape de zero) + noua formula pentru limitarea exportului de profit a multinationalelor este mult mai buna!Constat cu dezamagire ca oameni reprezentativi din PSD & AUR isi dau din nou mana si ies public, la cateva minute distanta, cu aceste minciuni manipulatoare penibile … adevarul economic bate intotdeauna minciunile populiste! Daca au curaj, accept oricand o dezbatere publica la TV cu acesti politicieni: ei cu minciunile populiste, eu cu adevarul obiectiv demonstrat pe cifre.
Nu fac si nu voi face niciodata politica. Sincer, ma scarbeste si ma oboseste genul acesta de politica mioritica populista, manipulatoare si mincinoasa. Dar sunt economist, vad si inteleg adevarul si nu pot sa stau deoparte cand observ aceste minciuni si manipulari grosolane. Singurul interes pe care il am este binele Romaniei & adevarul ”, a scris acesta pe contul său de Facebook.
Taxa de solidaritate a generat doar 0,3 miliarde lei și a distorsionat concurența fără a aduce venituri semnificative la buget
Consultantul fiscal a explicat că eliminarea taxei nu aduce prejudicii și nu necesită recuperare de la nimeni, deoarece impactul pozitiv al acesteia a fost practic nul. El a precizat că IMCA este înlocuită cu o formulă mult mai eficientă, inspirată din SUA, care elimină deductibilitățile pentru cheltuielile de management și consultanță fiscală la multinaționale.
Guda a menționat că, dacă această măsură ar fi fost proastă, atunci americanii ar fi greșit, iar afirmațiile lui Câciu și Piperea ar fi fost lipsite de temei. El a explicat că, la fel ca în cazul taxei de solidaritate, impozitarea cu minimum 1% pe cifra de afaceri a companiilor cu venituri peste 50 milioane euro nu poate genera venituri semnificative la bugetul public.
În opinia sa, tandemul Ciolacu & Ciucă a ignorat această realitate, insistând pe un mesaj populist despre „marile companii care nu plătesc impozit în România”, sperând să atragă capital politic înainte de alegeri. Portavocea Marcel Ioan Boloș estima venituri suplimentare la buget de 5 miliarde lei, însă Guda a apreciat că, în cel mai optimist scenariu, acestea ar fi ajuns doar la 2,7 miliarde lei, iar în realitate pot fi mult mai mici, în funcție de evoluția economiei, puterea de cumpărare a consumatorilor și orientarea către alte firme neafectate.
El a precizat că taxa de solidaritate a generat, de fapt, doar 0,3 miliarde lei venituri adiționale, de 16 ori mai puțin decât estimările oficiale, iar alegerile care au urmat au adus PSD și PNL la cel mai scăzut scor din istoria lor.
Guda a explicat că marile companii cu venituri de peste 50 milioane euro contribuiau deja cu 45% din toate veniturile publice, iar doar 1096 firme din 690.000 au adus la buget peste 200 miliarde lei din totalul de 450 miliarde încasate de stat în 2023. În ceea ce privește impozitul pe profit, aceste firme au contribuit cu 14,74 miliarde lei din totalul de 32 miliarde lei. În 2024, contribuția lor a crescut doar cu 0,3 miliarde lei.
El a mai spus că taxele mai mari aplicate doar anumitor segmente de companii distorsionează concurența: companiile cu venituri peste 100 milioane euro au înregistrat o scădere a cifrei de afaceri de 1,8% în 2024, iar cele cu venituri între 50–100 milioane euro de 3,1%, în ciuda unei inflații medii de 8%. Singura categorie unde s-a observat scădere a fost segmentul 250–500k euro, care va fi afectat de impozitul de 16% începând cu 2025.
La ce concluzie a ajuns economistul
Guda a concluzionat că majorarea impozitării companiilor pentru anumite segmente afectează economia prin scăderea veniturilor, reducerea profitabilității brute și distorsionarea concurenței, deoarece consumatorii se orientează către firme care nu sunt taxate suplimentar, iar efectul asupra bugetului este minim.
„PSD pare că începe să înțeleagă puțină economie și propune acum o modificare a taxei de solidaritate puțin îmbunătățită: pragul minim să fie 0,5% din cifra de afaceri, și să se aplice la absolut toate companiile. Am explicat în altă postare de ce este greșită. Ideea poate fi marginal îmbunătățită cu înlocuirea cuvântului „alături de” (vor să adauge suplimentar peste impozitul de 16% pe profit) prin cuvântul „până la echivalentul pragului de” (adică mai bine ar fi să plătești maximul dintre 0,5% pe cifra de afaceri sau impozitul pe profit 16%).
În orice caz, vă spun eu cea mai bună variantă: să o scoată complet și să își facă treaba ANAF: acolo unde nu se plătește impozitul corect pe profit, să se intervină punctual, chirurgical. În caz contrar, prin traducere, această taxă este o dovadă a incompetenței de a calcula și se impune un prag minim „pentru toată lumea” pentru că noi, statul, nu știm să ne facem treaba! Acesta este adevărul. Când economia bate populismul…”, a scris acesta pe blogul personal.