Adrian Câciu a subliniat că, atunci când se abordează fiscal problemele României, nu este corect să fie taxați oamenii cu venituri mici, prin CASS sau TVA, în timp ce se reduc sau se elimină taxele pentru cei bogați. El a considerat injustă eliminarea impozitului de 1% pe cifra de afaceri a multinaționalelor, în condițiile în care se aplică un CASS de 10% pe veniturile mamelor sau pe pensiile oamenilor.

„Când abordezi fiscal problemele României trebuie să nu uiți niciodată că, dacă tot spui că nu ai bani și taxezi săracii (CASS, TVA), nu poți să reduci sau să anulezi taxele pe bogați. Este total injust să elimini impozitul pe cifra de afaceri la multinaționale (era 1% din Cifra de Afaceri – un nimic, având în vedere că au afaceri de 250 miliarde euro anual) dar să pui CASS de 10% pe veniturile mamelor sau pe pensiile oamenilor”, a scris el pe Facebook.

Fostul ministru a criticat renunțarea la un venit sigur de 3,7 miliarde de lei din IMCA în 2024, considerând că acest lucru s-a făcut doar pentru a favoriza interesele străinilor.

„Mai mult. Au renunțat la un venit cert de 3,7 mld lei (atât au încasat din IMCA, în mod real în 2024) pentru nimic. Doar ca să le facă pe plac străinilor! Nu e corect! Nu e normal!”, a afirmat el.

Social-democratul a declarat că PSD va propune amendamente la lege, pentru ca impozitul pe cifra de afaceri să fie menținut. Totodată, Câciu a anunțat că va propune un amendament prin care mamele să fie scutite de plata CASS.

„Vom depune amendamente la această lege pentru ca Impozitul pe Cifra de Afaceri să rămână în vigoare. Vom depune amendament si pentru ca mamele să fie scutite de plata CASS. Dl. Prim-Ministru trebuie sa înțeleagă că există și un mâine. Atat în politică cât și în viața românilor! Mai devreme sau mai târziu, ce zicem că facem noi, cei din PSD, facem! Taxați bogații, domnule! Sau vă e frică de ei?”, a conchis acesta.

Amintim că Guvernul României a decis să elimine impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) pentru companiile cu venituri anuale de peste 50 de milioane de euro, introdus în 2023 și aplicat de la 1 ianuarie 2024. Măsura face parte din Pachetul 2 de austeritate și are scopul de a încuraja investițiile private, care au scăzut după introducerea acestei taxe.

Taxa IMCA (Impozitul Minim pe Cifra de Afaceri) a fost introdusă pentru a garanta că toate firmele, inclusiv cele în pierdere fiscală, contribuie minim la bugetul de stat. Noul sistem propus de Guvern se va concentra pe cheltuielile considerate sensibile ale companiilor multinaționale, precum managementul, consultanța sau proprietatea intelectuală, în loc să vizeze întreaga lor activitate.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a precizat că măsurile din Pachetul 2 sunt dificile, dar necesare pentru ca România să treacă cu succes de evaluările din septembrie și octombrie. Unele dintre aceste prevederi erau deja prevăzute în PNRR, dar nu au fost aplicate, în timp ce altele vizează combaterea evaziunii fiscale, îmbunătățirea legislației privind insolvența și creșterea eficienței colectării la ANAF. Mai multe puteți citi aici.