Impozitul minim pe cifra de afaceri, eliminat din calculul impozitului pe profit

Joi seara, Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere publică varianta revizuită a proiectului de lege, care include noile taxe ce vor face parte din cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale.

Proiectul propune eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) din calculul impozitului pe profit începând cu anul fiscal 2026. În ceea ce privește impozitul suplimentar aplicat persoanelor juridice care activează în domeniul petrolului și gazelor naturale (ICAS), acesta va rămâne în vigoare până la 31 decembrie 2025, respectiv până la ultima zi a anului fiscal modificat care se încheie în cursul anului 2026, conform notei de fundamentare.

Pentru anul fiscal 2026, proiectul prevede calificarea cheltuielilor aferente drepturilor de proprietate intelectuală, cheltuielilor de management, consultanță, efectuate cu entități afiliate care nu sunt înființate/constituite și nu au locul conducerii efective în România, ca fiind nedeductibile la determinarea rezultatului fiscal. Măsura se aplică în situația în care valoarea acestor cheltuieli depășește 1% din totalul cheltuielilor înregistrate de contribuabil, prevede proiectul de lege pus în dezbatere publică de Ministerul Finanțelor.

Nu fac obiectul acestui regim fiscal cheltuielile privind drepturi de proprietate intelectuală, servicii de management și consultanță realizate cu entități care nu sunt înregistrate sau nu au sediul conducerii efective în România, atunci când aceste cheltuieli sunt destinate obținerii și înregistrării în România a mărcilor, desenelor și modelelor industriale, drepturilor de autor sau a altor drepturi similare.

Proiectul prevede, totodată, creșterea cotelor de impozitare aplicabile veniturilor obținute din transferul titlurilor de valoare, precum și din tranzacțiile cu instrumente financiare derivate realizate prin entitățile reglementate de lege.

Cota de impozitare de 1%, aplicată în prezent câștigurilor obținute din transferul titlurilor de valoare sau din tranzacțiile cu instrumente financiare derivate deținute pentru o perioadă mai mare de 365 de zile de la data achiziției, va fi majorată la 3%.

Cota de 3%, aplicată câștigurilor din transferul titlurilor de valoare sau din tranzacțiile cu instrumente financiare derivate deținute pentru o perioadă mai mică de 365 de zile de la data achiziției, va fi majorată la 6%.

Pentru veniturile obținute din transferul titlurilor de valoare și din tranzacțiile cu instrumente financiare derivate realizate în afara entităților reglementate de lege, precum și din transferul aurului de investiții, cota de impozitare va fi majorată de la 10% la 16%. Această modificare se va aplica veniturilor aferente anului fiscal 2026.

Proiectul prevede ca veniturile obținute din transferul de monedă virtuală să fie impozitate cu o cotă de 16%, aplicată asupra câștigului determinat ca diferență pozitivă dintre prețul de vânzare și cel de achiziție. Calculul impozitului datorat va fi realizat de contribuabil prin depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale.

Câștigurile mai mici de 200 lei pe tranzacție nu vor fi impozitate, cu condiția ca totalul acestora să nu depășească 600 lei într-un an fiscal. Măsura se va aplica veniturilor obținute începând cu anul fiscal 2026.