Adrian Câciu, fost ministru al Finanțelor din partea PSD, a afirmat că România se află într-o situație de confuzie fiscală generată de măsuri contradictorii și de lipsa unui plan coerent, acuzând actuala guvernare că se ascunde în spatele deficitului bugetar pentru a justifica greșelile economice. El a susținut că în perioada în care a condus Ministerul Finanțelor a reușit să reducă deficitul de la 9,2% la 6,3%, crescând în același timp investițiile, pensiile, salariile și finanțarea administrațiilor locale, fără să provoace o criză bugetară.

Câciu a declarat că acest rezultat a fost posibil „prin măsuri aplicate cu cap”, nu prin politici „psihotice sau haotice”. Fostul ministru consideră că dezbaterea publică a fost deturnată către discuții sterile despre deficit, în timp ce adevărata problemă – îndeplinirea jalonului 207 din PNRR, care prevede reforma fiscală – este ignorată.

El a subliniat că România are obligația de a respecta acest angajament, indiferent de nivelul deficitului, și a cerut ca Guvernul să comunice clar ce spune Comisia Europeană, respectiv dacă aceasta consideră jalonul îndeplinit sau nu.

Fostul demnitar a atras atenția că la ultima rectificare bugetară ajustarea a fost de doar 0,5 puncte procentuale, față de ținta de 1,3% din PIB, ceea ce indică o lipsă de consistență în strategia fiscală. În opinia sa, absența unui răspuns clar din partea autorităților și a Comisiei Europene a alimentat un climat de haos și confuzie, dominat de opinii nefundamentate și de ceea ce a numit „mitologie falsă”.

În sprijinul argumentelor sale, Câciu a prezentat date actualizate conform deciziei Comisiei Europene privind Planul Fiscal Structural al României, potrivit cărora investițiile pentru anul 2025 ar urma să atingă 8% din PIB, iar cheltuielile cu dobânzile 2,8%, însumând 10,8% din PIB. El a menționat că, deși veniturile fiscale ar trebui să crească cu 1,3% din PIB, acest obiectiv nu a fost confirmat.

Fostul ministru a mai explicat că anii 2025 și 2026 vor reprezenta un vârf al cheltuielilor de investiții, după care acestea ar trebui să scadă la circa 5% din PIB.

În schimb, situația dobânzilor rămâne complicată din cauza riscului de țară crescut, al războiului din proximitate și al deficitului de cont curent ridicat. Câciu a afirmat că singura soluție viabilă este stimularea producției interne, pentru a reduce dependența de importuri.

În privința execuției bugetare, fostul ministru a acuzat lipsa de transparență și a susținut că, deși la rectificare s-a anunțat acoperirea tuturor cheltuielilor esențiale, ulterior s-a dovedit contrariul, apărând chiar amenințări cu plângeri penale între instituții. El a semnalat și neconcordanțe în încasările din TVA, care, în loc să crească după majorarea cotei la 21%, au scăzut cu 1,9 miliarde lei.

Câciu a avertizat că România riscă să piardă 870 de milioane de euro, sumă suspendată din cauza neîndeplinirii unor jaloane din PNRR, și a criticat intențiile de a majora TVA-ul la 24%.

În încheiere, fostul ministru a spus că unii decidenți ar avea nevoie, „de un duș cu apă rece”, pentru a reveni la o abordare rațională și coerentă în gestionarea finanțelor publice.