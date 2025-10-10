Conform reglementărilor europene, din 2027 va intra în vigoare o nouă listă de materiale considerate sigure pentru produse care intră în contact cu apa potabilă. Lista stabilește ce substanțe pot fi folosite în procesele de producție pentru a garanta protecția sănătății consumatorilor. În mod surprinzător, din această listă lipsește hafniul, un metal rar, dar important pentru o gamă largă de aplicații industriale.

Hafniul este un metal greu, rar întâlnit în natură, dar utilizat în mod frecvent sub formă de oxid de hafniu. Acesta este folosit la fabricarea emailului vaselor de bucătărie, un tip de strat protector care contribuie la rezistența la temperaturi înalte și la menținerea calității produselor. Numeroși consumatori din România și din întreaga Uniune Europeană folosesc astfel de vase emailate cu oxid de hafniu.

Importanța acestui material nu se limitează însă la bucătărie. Oxidul de hafniu este utilizat și la emailarea rezervoarelor boilerelor și a centralelor de apartament care furnizează apă caldă menajeră. Stratul aplicat pe suprafața interioară a acestor rezervoare are un rol esențial: contribuie la izolarea termică, menținând apa caldă pentru o perioadă mai lungă și reducând pierderile de energie.

Producătorii de echipamente termice avertizează că, în absența includerii hafniului pe lista substanțelor considerate sigure, utilizarea acestuia va deveni ilegală începând cu anul 2027. Acest lucru ar echivala practic cu interzicerea producției și comercializării boilerelor și a centralelor care folosesc acest material, ceea ce ar putea avea un impact semnificativ asupra pieței europene a echipamentelor de încălzire și a confortului locuințelor.

Industria de profil avertizează că situația poate fi remediată prin actualizarea listei de substanțe autorizate. În acest sens, producătorii au depus deja un dosar către autoritățile europene competente, solicitând includerea hafniului pe lista materialelor considerate sigure pentru sănătatea umană.

Decizia privind actualizarea listei este așteptată înainte de termenul-limită din 2027. În lipsa acesteia, milioane de gospodării din Uniunea Europeană, inclusiv din România, riscă să rămână fără soluții legale pentru producerea apei calde, iar producătorii de echipamente termice ar putea fi obligați să își oprească activitatea sau să găsească alternative tehnologice costisitoare.