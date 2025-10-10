Dorinel Umbrărescu, omul de afaceri cunoscut drept „Regele Asfaltului” din România și proprietarul celui mai mare grup românesc de construcții, UMB, este interesat de achiziționarea combinatului siderurgic Liberty Galați.

Reprezentanții săi au efectuat vineri, 10 octombrie, o vizită la unitatea industrială aflată într-o situație financiară critică, în cadrul unei evaluări tehnice care ar putea deschide drumul unei tranzacții majore în industria românească.

Combinatul Liberty Galați, cel mai mare producător de oțel din România și din sud-estul Europei, este controlat de magnatul indian Sanjeev Gupta. Compania se află în prezent în procedură de concordat preventiv, încercând să evite insolvența printr-un plan de restructurare.

Datoriile totale ale combinatului se ridică la aproximativ un miliard de euro, jumătate dintre acestea fiind către statul român, prin credite EximBank și obligații restante către ANAF.

Surse apropiate negocierilor au precizat pentru Libertatea că interesul UMB este real, însă o eventuală tranzacție depinde de decizia principalilor creditori, între care se numără instituțiile statului. Potrivit acestora, nu este încă limpede cine va lua decizia finală – EximBank, ANAF sau Guvernul.

Sursele au mai subliniat că există interes pentru repornirea combinatului, însă timpul este esențial, întrucât dezmembrarea echipamentelor, plecarea specialiștilor și degradarea infrastructurii ar putea face imposibilă reluarea producției dacă procesul este întârziat.

„Încă nu este foarte clar cine anume sunt decidenții, EximBank, ANAF, guvernul… Interes pentru repornirea combinatului există, la fel cum există și furnizori de echipamente și soluții tehnice. Dacă s-ar lua și o decizie în timp util, înainte ca dezafectarea și dezmembrarea echipamentelor, concedierea sau plecarea salariaților calificați etc. să devină un obstacol în calea repornirii, combinatul ar avea o șansă”, au explicat surse apropiate de acest caz.

Liberty Galați atrage însă și alte oferte. Un consorțiu european condus de traderul de mărfuri Steel Mont, cu sediul în Germania, și-a exprimat la rândul său intenția de a relua producția de tablă groasă la Galați printr-un contract de procesare la comandă, cu posibilitatea unei achiziții ulterioare.

Propunerea, transmisă administratorului combinatului la sfârșitul lunii septembrie, include furnizarea de materii prime, servicii de procesare, precum și comercializarea produselor finite.

Steel Mont, cu sediul central la Düsseldorf și filiale în Londra, Kiev, Istanbul, Dubai, Milano, Mumbai și Tianjin, este condusă de omul de afaceri indian Rajesh Saraiya, primul miliardar Dalit din India (membrii grupurilor sociale care au fost marginalizate din punct de vedere istoric în societatea hindusă de caste).

Potrivit datelor disponibile, compania are venituri anuale de peste 100 de milioane de euro și o solidă experiență în comerțul și transportul produselor siderurgice.