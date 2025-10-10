În ultimii ani, destui oameni s-au îndreptat către o viață eco din diverse motive personale, iar românii nu au făcut excepție. Totuși, un stil de viață sustenabil este, pentru mulți români, destul de costisitoare.

Legumele și fructele bio sunt mult mai scumpe decât cele care nu au un astfel de termen pe etichetă. De exemplu, la un hipermarket popular de la noi din țară un kilogram de roșii românești costă 7,49 lei, în timp ce 500 de grame de roșii bio costă 9,99 lei.

În ceea ce privește carnea, un kilogram de pulpă de mânzat bio este 96,69 lei kilogramul, iar un kilogram de pulpă de mânzat normală este 57,99 lei.

Pentru lapte bio, doritorii scot din buzunar 17,29 lei pentru 1,5 litri, în timp ce pentru laptele normal ei scot din buzunar 14,19 lei pentru aceeași cantitate.

Produsele alimentare eco promit că au o calitate superioară, iar producătorii spun că pentru acestea nu s-au folosit pesticide.

Transportul ecologic implică folosirea bicicletei, transportului public sau a mașinilor electrice. Mașinile electrice sunt destul de scumpe în România. De exemplu, modelul standard de Dacia Spring, fără nicio opțiune în plus, de la cea mai populară marcă de automobile de la noi din țară începe de la 12.300 de euro.

Bineînțeles, prețul crește exponențial de mult dacă vorbim de branduri internaționale. De exemplu, Tesla Model 3 costă de la 39.990 euro pe site-ul oficial.

De asemenea, există transportul în comun, iar prețurile sunt între 5 și 900 de lei (abonamentul anual) pentru metrou în București, între 3 și 700 de lei pentru autobuz sau între 7 și 1.410 lei pentru abonamentul metropolitan comun.

Există mai multe opțiuni de transport ecologic pentru oraș, inclusiv biciclete și trotinete, atât în variante clasice, cât și electrice. Prețurile pentru bicicletele tradiționale destinate adulților variază, de regulă, între 658 și 17.000 lei, în timp ce modelele electrice pot ajunge între 1.500 și 27.500 lei. Este important de menționat că la aceste sume se adaugă costuri suplimentare pentru accesorii, componente de schimb sau întreținere.

Trotinetele, la rândul lor, se găsesc într-o gamă de prețuri între 800 și 14.000 lei, în funcție de tip și caracteristici.

Trăitul eco implică economisirea energiei și folosirea resurselor regenerabile. În primul rând, avem panourile fotovoltaice care reprezintă o metodă populară pentru reducerea facturilor.

E.ON este doar unul dintre cei are oferă sisteme fotovoltaice, în funcție de dorințe, cu plata în rate. De exemplu, pentru o producție anuală de ~6.300 kWh, rata lunară pornește de la 483 lei (valoarea ratei lunare în lei cu TVA 21%, aplicabil de la 1 august 2025, inclus pentru pachetul E.ON Solar Home pe o durată contractuală de 7 ani).

În al doilea rând, vorbim și despre izolația termică și ferestre eficiente energetic, acestea fiind între 5.000–20.000 lei, în funcție de suprafața locuinței.

De asemenea, consumul redus de apă și electricitate poate aduce economii de 20–30% anual.