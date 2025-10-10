Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR) a transmis vineri un avertisment dur la adresa Guvernului, susținând că noile tarife propuse pentru utilizarea infrastructurii rutiere, care ar urma să intre în vigoare la 1 iulie 2026, vor produce efecte dezastruoase pentru transportatorii rutieri și, implicit, pentru întreaga economie.

Organizația afirmă că aceste tarife sunt exagerate și nejustificate, estimând o creștere medie de peste 1.500 de euro lunar pentru fiecare vehicul, o povară imposibil de suportat pentru multe firme românești.

Potrivit confederației, Guvernul ar intenționa să introducă, printr-un ordin al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii emis la cererea premierului Ilie Bolojan, tarife care ar ajunge până la 0,094 euro/km pentru autostrăzi și drumuri expres și 0,047 euro/km pentru drumurile naționale, în cazul vehiculelor de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone.

COTAR consideră că măsura este o nouă lovitură dată unui sector care contribuie semnificativ la PIB-ul României și care este printre puținele domenii economice aflate încă în mâini românești.

Reprezentanții confederației au explicat că Guvernul justifică introducerea acestor tarife prin obligațiile asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), însă COTAR susține că această justificare este falsă și abuzivă.

Potrivit transportatorilor, niciun document european nu impune României stabilirea unor tarife atât de mari, iar directivele europene prevăd că taxele trebuie stabilite proporțional, ținând cont de nivelul de dezvoltare economică și de infrastructura existentă.

„Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR) îi anunţă pe toţi cetăţenii români că premierul Bolojan şi Guvernul României intenţionează să aplice o nouă lovitură devastatoare pentru sectorul transporturilor rutiere şi, implicit, pentru toată populaţia, prin stabilirea unor tarife exagerat de mari pentru utilizarea infrastructurii rutiere începând de la 1 iulie 2026, sub pretextul şi scuza jalnică oferite că măsura ar fi obligatorie pentru îndeplinirea unui jalon din PNRR. Astfel, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, la solicitarea prim-ministrului Bolojan, a adoptat astăzi, 10 octombrie 2025, un ordin care prevede, în cazul vehiculelor de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone, un tarif de 0,094 euro/km pentru circulaţia pe autostrăzi şi drumuri expres, respectiv de 0,047 euro/km pentru circulaţia pe drumurile naţionale. Această nouă taxă aplicată transportatorilor şi, de fapt, românilor, vine la foarte scurt timp după ce Guvernul României a decis să majoreze la un nivel indecent costul rovinietei, măsură care a generat efecte negative majore pentru sectorul transporturilor rutiere, unul dintre puţinele sectoare economice care contribuie în mod real şi substanţial la PIB-ul României şi care încă beneficiază de un capital majoritar autohton”, afirmă reprezentanții COTAR.

COTAR acuză premierul că ar fi refuzat să se întâlnească cu transportatorii rutieri, deși aceștia au prezentat Ministerului Transporturilor argumente detaliate privind impactul negativ al noilor taxe. Organizațiile din domeniu ar fi obținut anterior un acord verbal pentru stabilirea unui tarif de 0,03 euro/km, însă această propunere nu a fost luată în considerare.

Confederația subliniază că decizia Guvernului ar veni într-un moment oricum extrem de dificil pentru economie, marcat de recesiune tehnică, inflație ridicată și scăderea consumului. Transportatorii amintesc și de efectele cumulative ale Pachetului Mobilitate I, ale pandemiei de COVID-19 și ale războiului din Ucraina, care au afectat deja grav profitabilitatea firmelor din domeniu.

Potrivit transportatorilor, stabilirea unor tarife „nerealiste și disproporționate” va duce inevitabil la scumpirea transporturilor, costurile suplimentare urmând să fie transferate către consumatori. COTAR estimează că prețurile produselor și serviciilor vor crește cu 20-30%, în funcție de tipul de activitate și distanța parcursă, ceea ce va afecta direct bugetul familiilor și al firmelor.

Printre efectele anticipate se numără majorarea prețurilor la produsele alimentare, materialele de construcții, combustibilii și bunurile de larg consum. De asemenea, transportatorii avertizează că exportatorii români își vor pierde competitivitatea în fața companiilor din alte state europene, care beneficiază de tarife mai reduse sau de scheme de sprijin guvernamental.

Organizația avertizează că numeroase microîntreprinderi de transport riscă să intre în faliment, ceea ce ar duce la pierderea a mii de locuri de muncă și la diminuarea veniturilor bugetare. În plus, majorarea costurilor de transport ar putea accentua dezechilibrele economice într-un moment de vulnerabilitate pentru România.

COTAR consideră că aplicarea acestor tarife într-o țară care nu dispune încă de o infrastructură rutieră modernă este nedreaptă și lipsită de logică economică. Reprezentanții confederației susțin că transportatorii sunt practic „pedepsiți” pentru o infrastructură care este fragmentată, aflată în stare precară sau, în unele regiuni, inexistentă.

Transportul rutier, considerat un sector strategic pentru funcționarea economiei, ar fi astfel pus în pericol. COTAR atrage atenția că orice creștere semnificativă a costurilor de transport va influența direct inflația și puterea de cumpărare a populației. Măsura ar afecta în mod special zonele rurale și orașele mici, dependente de transportul rutier pentru aprovizionare, servicii și mobilitate economică.

Confederația solicită Guvernului suspendarea aplicării ordinului privind noile tarife până la realizarea unei analize de impact economico-social. De asemenea, COTAR cere reluarea dialogului cu federațiile din domeniul transporturilor pentru stabilirea unui tarif „rezonabil și sustenabil”, de maximum 0,03 euro/km.

Organizația propune ca alternativa de finanțare a infrastructurii să fie realizată prin redirecționarea unei părți din accizele la combustibili, fără a împovăra suplimentar transportatorii. Totodată, COTAR solicită implicarea Comisiei Europene într-un proces transparent de clarificare, pentru a demonstra că România nu este obligată să aplice aceste tarife excesive.

COTAR avertizează că, în lipsa unei corecturi rapide, România riscă să piardă unul dintre puținele sectoare economice competitive și profitabile aflate sub control național. Organizația consideră că transportatorii nu cer privilegii, ci doar un tratament echitabil, raționalitate economică și respect pentru munca lor.

Potrivit documentului oficial, noile tarife vor fi diferențiate în funcție de masa totală maximă autorizată (MTMA) și norma de poluare a vehiculului. Pentru camioanele cu MTMA între 3,5 și 7,5 tone, tarifele vor varia între 0,17 lei/km și 0,22 lei/km pentru autostrăzi și drumuri expres, respectiv între 0,08 lei/km și 0,11 lei/km pentru drumurile naționale.

Pentru vehiculele cu MTMA între 7,5 și 12 tone, valorile vor fi între 0,29 lei/km și 0,37 lei/km pe autostrăzi, respectiv între 0,14 lei/km și 0,19 lei/km pe drumurile naționale. Cea mai mare categorie, cea a vehiculelor de peste 12 tone, va suporta tarife cuprinse între 0,48 lei/km și 0,55 lei/km pe autostrăzi și drumuri expres, iar pe drumurile naționale între 0,24 lei/km și 0,31 lei/km.

Transportatorii susțin că aceste tarife sunt mult peste nivelul suportabil pentru piața românească și că, în absența unui sprijin guvernamental, numeroase firme autohtone nu vor mai putea funcționa.