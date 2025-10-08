Transformarea platformei Solventul va fi realizată prin colaborarea dintre Nhood România și Reuben Brothers, doi jucători importanți în domeniul imobiliar la nivel european și global.

Nhood gestionează în prezent 20 de centre comerciale Auchan și a dezvoltat cartierul Coresi din Brașov, fiind parte din New Immo Holding – compania de real estate a Asociației Familiale Mulliez (AFM).

Pe de altă parte, RB Romania aparține grupului Reuben Brothers, controlat de frații David și Simon Reuben, recunoscuți de Sunday Times Rich List în 2024 drept a treia cea mai bogată familie din Marea Britanie, cu o avere estimată la 24,9 miliarde de lire sterline.

Carmen-Adriana Oțelea (Korșinszki), CEO Reuben Brothers, subliniază importanța proiectului:

„Platforma Solventul are potențialul de a deveni un reper de regenerare urbană nu doar pentru Timișoara, ci pentru întreaga regiune. Împreună vom construi un spațiu vibrant, unde comunitatea locală să se poată bucura de o calitate a vieții mai bună, având la dispoziție zone rezidențiale, spații de lucru și locuri de întâlnire, dar care păstrează totodată tradiția locală. Ne dedicăm pe deplin reușitei acestui demers și avem încredere că vom găsi în Primăria Municipiului Timișoara, în Consiliul Județean Timiș și în celelalte autorități implicate parteneri publici de încredere, preocupați, înainte de toate, de dezvoltarea armonioasă a zonei de vest a orașului, alături de restul Timișoarei.”

Fabrica Solventul a fost înființată în 1869, specializându-se în producția de spirt și solvenți, și a devenit una dintre cele mai mari unități industriale din Timișoara. În perioada comunistă, unitatea avea peste 3.000 de angajați și a jucat un rol semnificativ în dezvoltarea economică a regiunii.

După 1990, activitatea fabricii a fost afectată de sancțiunile impuse Serbiei, unul dintre principalii parteneri comerciali. În 1997, producția a fost oprită, iar activitatea companiei s-a limitat la păstrarea unui număr redus de angajați pentru securitatea instalațiilor. În 1998, fabrica și-a încetat complet activitatea și a intrat în faliment.

Terenul rămas disponibil a fost considerat strategic, iar proiectul actual urmărește revitalizarea sa printr-un concept urban modern care să integreze spații rezidențiale, comerciale și de birouri, respectând în același timp istoria locului.

Bogdan Aldea, Head of Business Development la Nhood România, descrie proiectul ca fiind cea mai amplă inițiativă de regenerare urbană din vestul țării:

„Proiectul Solventul reprezintă cea mai amplă inițiativă de regenerare urbană din vestul țării și ne bucurăm să putem contribui la transformarea acestei zone într-un hub urban vibrant, cu impact pozitiv pentru comunitate și economie”, spune el.

Masterplanul elaborat de Nhood va include soluții funcționale, armonizate cu structura urbană existentă a Timișoarei și va ține cont de factorii de mediu prezenți.

Planul va integra măsuri de remediere a amplasamentului, care vor fi implementate de o echipă de specialiști, în strânsă colaborare cu autoritățile competente, respectând cele mai bune practici și standarde din domeniul protecției mediului.

Principala misiune a proiectului este conturarea unei viziuni strategice pentru zona respectivă, evidențiind potențialul său de revitalizare ca pol urban. De asemenea, planul va lua în considerare conexiunile cu infrastructura orașului, inclusiv viitoarea legătură rutieră cu centura Timișoarei.

„Acest mandat reprezintă o oportunitate unică de a completa identitatea urbană a Timișoarei cu un proiect emblematic. Vom integra principii de dezvoltare mixtă, mobilitate sustenabilă și ierarhie a spațiilor publice, pentru a oferi un model de regenerare urbană care să rămână relevant pentru generațiile viitoare”, a declarat Ruxandra Dragomir, Head of Development, Nhood România.

Reuben Brothers deține în prezent peste 100 de hectare de teren în dezvoltare în București și Timișoara, precum și mai multe proprietăți comerciale și istorice în Capitală.

Nhood, activă în 11 țări, administrează aproape 300 de centre comerciale din Europa și derulează proiecte de regenerare urbană în valoare totală de peste 8 miliarde de euro. În România, compania gestionează Coresi Business Campus, Coresi AvantGarden și Hotel Qosmo Brașov, fiind implicată în peste 30 de proiecte de retail și birouri la nivel național.