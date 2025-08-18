Din cuprinsul articolului Planuri de viitor

De asemenea, Chery Auto, un alt mare producător chinez de automobile, a anunțat planuri de a construi o fabrică în România, cu intenția de a lansa modelele sale SUV Tiggo 7 și Tiggo 8 pe piața locală. Această decizie reflectă strategia Chery de a-și consolida prezența în Europa și de a reduce impactul tarifelor vamale impuse de Uniunea Europeană.

În plus, compania chineză KSHG Auto Harness a deschis o linie de producție pentru piese și componente auto într-un parc tehnologic din comuna Băcia, județul Hunedoara. Această investiție va genera aproximativ 400 de locuri de muncă și va furniza componente pentru Grupul Volkswagen, semnând astfel o colaborare importantă între industria auto chineză și cea europeană.

Aceste investiții subliniază interesul tot mai mare al producătorilor auto chinezi de a se stabili în România, țară cu o tradiție solidă în industria auto și o poziție strategică în Europa. Aceste mișcări pot stimula economia locală, pot crea noi locuri de muncă și pot contribui la dezvoltarea sectorului auto din România.

În prezent, GWM are o singură fabrică de automobile în afara Chinei, inaugurată în Thailanda. În Europa, însă, strategia grupului a suferit modificări: anul trecut a închis biroul central din Munchen și a concediat 100 de angajați, mutând coordonarea activităților europene la compania-mamă Great Wall International Trade Company Limited.

Chiar și așa, GWM insistă că „Europa rămâne o piață prioritară de dezvoltare”, iar lansarea unității din România este o dovadă în acest sens.

Deocamdată, prezența GWM în Europa este limitată la brandurile ORA și WEY, care în 2024 au înregistrat vânzări de puțin peste 2.000 de vehicule. Totuși, noua structură din Timișoara ar putea marca începutul unei strategii mai consistente, bazată pe producție locală și integrarea în lanțurile de furnizori din regiune.

„Parteneriatul se bazează pe colaborarea dintre Elba și Mind în domeniul tehnologiei, dezvoltării de proiecte și fabricării pentru industria auto OEM”, au precizat reprezentanții companiei timișorene.