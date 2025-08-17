Ședința a fost convocată la dispoziția ministrului mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu, și condusă de secretarul de stat Cristian-Valer Beșeni. Acesta a subliniat că, având în vedere prognoza meteo și cea hidrologică pentru perioada următoare, sunt monitorizate cu atenție zonele vizate de avertizări.

Autoritățile sunt pregătite să intervină în cazul apariției unor situații critice, pentru a limita impactul asupra populației. În județele Suceava și Neamț, echipele Administrației Naționale „Apele Române” se află deja în teren, continuând intervențiile începute după inundațiile de la sfârșitul lunii iulie.

„Şedinţa extraordinară a CMSU a fost organizată ca urmare a atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice COD PORTOCALIU şi COD GALBEN transmise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM). Totodată, Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o avertizare hidrologică de COD GALBEN şi COD PORTOCALIU”, a transmis Ministerul Mediului.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe atenționări și avertizări de instabilitate atmosferică, caniculă și precipitații abundente:

Cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat : 17 august, între orele 12:00 – 21:00. Zone vizate: sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei. Temperaturile maxime vor ajunge la 35-36 de grade, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80.

: 17 august, între orele 12:00 – 21:00. Zone vizate: sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei. Temperaturile maxime vor ajunge la 35-36 de grade, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80. Cod galben de instabilitate atmosferică : 17 august, între orele 12:00 – 21:00. Zone vizate: Transilvania, Maramureș, Banat, nord-vestul Moldovei și zona montană. Fenomene așteptate: averse torențiale, descărcări electrice, vijelii (rafale 50–70 km/h), grindină (1–3 cm), cantități de apă de 20–30 l/mp și izolat peste 40–50 l/mp.

: 17 august, între orele 12:00 – 21:00. Zone vizate: Transilvania, Maramureș, Banat, nord-vestul Moldovei și zona montană. Fenomene așteptate: averse torențiale, descărcări electrice, vijelii (rafale 50–70 km/h), grindină (1–3 cm), cantități de apă de 20–30 l/mp și izolat peste 40–50 l/mp. Cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată : 17 august, între orele 14:00 – 21:00. Zone vizate: județele Caraș-Severin și Hunedoara, zonele montane din Cluj, Alba, Suceava, Neamț și Harghita. Se așteaptă averse puternice, descărcări electrice frecvente, rafale de 70–90 km/h, grindină de 3–5 cm și precipitații de 40–50 l/mp, izolat peste 60 l/mp.

: 17 august, între orele 14:00 – 21:00. Zone vizate: județele Caraș-Severin și Hunedoara, zonele montane din Cluj, Alba, Suceava, Neamț și Harghita. Se așteaptă averse puternice, descărcări electrice frecvente, rafale de 70–90 km/h, grindină de 3–5 cm și precipitații de 40–50 l/mp, izolat peste 60 l/mp. Cod galben de instabilitate atmosferică : 17 august, ora 21:00 – 18 august, ora 10:00. Zone vizate: majoritatea Transilvaniei și centrul Moldovei. Averse torențiale, descărcări electrice, vânt de 50–55 km/h, grindină de 1–2 cm și cantități de apă de 20–25 l/mp, izolat peste 35–40 l/mp.

: 17 august, ora 21:00 – 18 august, ora 10:00. Zone vizate: majoritatea Transilvaniei și centrul Moldovei. Averse torențiale, descărcări electrice, vânt de 50–55 km/h, grindină de 1–2 cm și cantități de apă de 20–25 l/mp, izolat peste 35–40 l/mp. Cod portocaliu de ploi abundente : 17 august, ora 21:00 – 18 august, ora 10:00. Zone vizate: județele Maramureș, Suceava, Botoșani, Neamț și zona montană din Bistrița-Năsăud. Cantitățile de apă vor ajunge la 40–50 l/mp, izolat peste 60 l/mp.

: 17 august, ora 21:00 – 18 august, ora 10:00. Zone vizate: județele Maramureș, Suceava, Botoșani, Neamț și zona montană din Bistrița-Năsăud. Cantitățile de apă vor ajunge la 40–50 l/mp, izolat peste 60 l/mp. Cod galben de instabilitate atmosferică: 18 august, ora 12:00 – 23:00. Zone vizate: Oltenia, sudul Transilvaniei, nord-vestul Munteniei și Carpații Meridionali. Fenomene prognozate: averse torențiale, descărcări electrice, rafale de 50–70 km/h, grindină de 1–3 cm și cantități de apă de 20–30 l/mp, izolat peste 40 l/mp.

Secretarul de stat Cristian-Valer Beşeni a oferit următoarele informații.

„Ţinând cont de prognoza meteo pentru următoarea perioadă, dar şi de cea hidrologică, monitorizăm cu deosebită atenţie zonele vizate de aceste avertizări hidrometeorologice de cod galben şi cod portocaliu. În funcţie de evoluţia fenomenelor, suntem pregătiţi să intervenim dacă vor apărea situaţii critice şi să luăm toate măsurile care se impun pentru a reduce impactul acestor fenomene asupra populaţiei. În judeţele Suceava şi Neamţ, care se află, alături de alte judeţe sub aceste avertizări, echipele ANAR se află în dispozitiv şi continuă intervenţiile pentru limitarea efectelor inundaţiilor produse la sfârşitul lunii iulie”, a precizat secretarul de stat Cristian-Valer Beşeni.

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o avertizare hidrologică pentru intervalul 17 august, ora 12:00 – 18 august, ora 18:00. Aceasta vizează scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, posibile inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe râurile din mai multe bazine hidrografice.

Cod galben hidrologic : pentru râurile din bazinele Vișeu, Iza, Lăpuș, Tur, Someș, Crasna, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Argeș, Ialomița, Siret și Prut. Lista completă cuprinde sectoare din județele Maramureș, Satu Mare, Bistrița-Năsăud, Cluj, Bihor, Arad, Hunedoara, Sibiu, Brașov, Harghita, Mureș, Alba, Vâlcea, Gorj, Mehedinți, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Suceava, Neamț, Bacău, Vrancea, Iași și Botoșani.

: pentru râurile din bazinele Vișeu, Iza, Lăpuș, Tur, Someș, Crasna, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Argeș, Ialomița, Siret și Prut. Lista completă cuprinde sectoare din județele Maramureș, Satu Mare, Bistrița-Năsăud, Cluj, Bihor, Arad, Hunedoara, Sibiu, Brașov, Harghita, Mureș, Alba, Vâlcea, Gorj, Mehedinți, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Suceava, Neamț, Bacău, Vrancea, Iași și Botoșani. Cod portocaliu hidrologic: pentru intervalul 17 august, ora 15:00 – 18 august, ora 12:00. Zone vizate: bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Lăpuș, Someșul Mare, Suceava, Moldova și Bistrița. Fenomenele periculoase se pot manifesta cu probabilitate și intensitate mai mare în județele Suceava și Neamț.

Măsuri preventive și intervenții

Ministerul Mediului a anunțat că autoritățile vor reveni cu actualizări ale prognozelor meteorologice și hidrologice, în funcție de evoluția fenomenelor. Prioritatea este reducerea impactului asupra populației și gestionarea rapidă a situațiilor de urgență.