Miercuri seara, în cadrul unei emisiuni televizate, Bogdan Ivan a relatat că, în cadrul unei ședințe de lucru cu specialiști din ANRE și cu reprezentanți ai furnizorilor, a fost avertizat că, în calitate de ministru al Energiei, nu are dreptul să se amestece în activitatea ANRE, întrucât aceasta funcționează ca autoritate independentă.

El a răspuns subliniind că, fiind totodată parlamentar, are posibilitatea să intervină prin modificarea regulamentului direct în Parlament.

Bogdan Ivan a sugerat, totodată, ca ANRE să primească un mandat în cadrul CSAT, astfel încât să poată prelua exemple de bune practici din statele vest-europene și să aducă la zi regulamentul propriu.

„ANRE are un rol extrem de important, unul dintre punctele pe care le-am propus către premier și l-au validat și cu președintele Sorin Grindeanu, și cu toată echipa din coaliție, și transmis către președinte, ca ANRE să fie mandatată de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării pentru a lua modele de bună practică din vestul Europei și să actualizeze regulamentul. ANRE este o instituție aflată în subordinea Parlamentului României, care exercită un control nelimitat asupra acestei entități”, a afirmat Bogdan Ivan.

Bogdan Ivan a explicat că discuțiile nu au fost purtate cu președintele sau vicepreședintele instituției, care i-au susținut demersul, ci cu reprezentanți tehnici prezenți la o întâlnire de lucru cu actorii din piață. Potrivit lui, aceștia i-au atras atenția că, în calitate de ministru al Energiei, își depășește competențele, deoarece ANRE este o autoritate independentă, aflată sub control parlamentar și reglementată inclusiv la nivel european, fără să se afle în subordinea ministerului pe care îl conduce.

Bogdan Ivan a povestit că a reacționat ferm, subliniind faptul că este și parlamentar și că, dacă i se aduce un argument pe care îl consideră lipsit de sens, are posibilitatea să intervină prin modificarea regulamentului ANRE.

El a explicat că scopul său este ca instituția să asigure reguli clare, să elimine distorsiunile din piață și să prevină profiturile exagerate ale traderilor din România în comparație cu restul Uniunii Europene.

Totodată, a menționat că, între timp, conducerea ANRE a adoptat deja un ordin prin care traderii ce cumpără energie în avans sunt obligați să depună o garanție de 10%, pierzând suma respectivă dacă renunță ulterior la contract, măsură menită să împiedice speculațiile.

„La care, reacția mea a fost una mai mult decât directă: «Vedeți că sunt și parlamentar, și în clipa în care mă provocați și veniți cu un argument care nu are sens, și anume că aveți regulament, da, vă schimb regulamentul la ANRE și aveți și voi temă prin tot ceea ce faceți în acea instituție, să vă asigurați că nu mai avem profituri triple la traderii din România, comparativ cu media profiturilor traderilor din toată Uniunea Europeană, că nu mai avem situații de distorsiune a pieței și avem niște reguli foarte clare». În momentul de față, președintele ANRE a emis deja un ordin prin care acei traderi care achiziționează în avans energie, și care până acum o lună de zile puteau cu un capital social de 200 lei, puteau să cumpere energie de 100 de milioane de euro, și dacă nu-i convenea prețul în ziua dinaintea începerii contractului puteau să renunțe la acel pachet de energie fără să piardă un leu măcar, acum trebuie să depună o garanție de 10% și va pierde acei bani dacă decide să se joace cu piața din România”, a adăugat ministrul Energiei.

Bogdan Ivan a recunoscut că mecanismele din domeniul energiei sunt extrem de complicate și că nu pretinde că ar deține toate răspunsurile, motiv pentru care a apelat la specialiști și a analizat modele de reglementare aplicate deja în state precum Belgia, Franța, Germania, Spania sau Marea Britanie.

El a arătat că, dacă acolo s-au putut introduce reguli care au dus la unele dintre cele mai mici prețuri din Uniunea Europeană, și România ar putea să le adopte.

Ministrul a menționat și faptul că ANRE a aplicat sancțiuni de aproximativ 500 de milioane de lei unor furnizori care nu au respectat regulile și a adăugat că va lansa un apel public, prin canalele oficiale ale ministerului, prin care îi va îndemna pe oameni să semnaleze abuzurile întâlnite, promițând că acestea vor fi transmise către ANRE și că vor fi deschise anchete pentru fiecare caz.