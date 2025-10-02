Noua unitate de izolare a centralei Cernobîl, proiectată să prevină scurgerile radioactive, a rămas fără energie electrică. Aceasta include carantina de siguranță pentru a patra unitate energetică, distrusă anterior.

„Noua unitate de izolare în condiții de siguranță, o instalație cheie care izolează a patra unitate energetică distrusă a centralei nucleare Cernobîl și previne eliberarea de materiale radioactive în mediu, a rămas fără alimentare cu energie electrică”, se arată în raport.

Specialiștii lucrează în prezent pentru a restabili alimentarea cu energie electrică și funcționarea completă a sistemelor. Autoritățile subliniază că măsurile urgente urmăresc limitarea oricăror riscuri pentru mediul înconjurător și populație.

Lipsa energiei poate afecta funcționarea sistemelor de răcire și monitorizare ale centralei. Experții atrag atenția că deficiențele de alimentare cresc riscul unor incidente grave, similare celor de la Fukushima.

Monitorizarea constantă a nivelului de radiații rămâne esențială pentru prevenirea oricăror scurgeri. Centrala a mai fost ținta unor atacuri anterioare, însă sistemele de izolare au rămas operative. Măsurile preventive sunt menite să protejeze instalațiile și să asigure continuitatea funcționării centralei în condiții de siguranță.

Pe 14 februarie 2025, sarcofagul centralei de la Cernobîl a fost vizat de o dronă de atac rusească. Explozia a provocat un incendiu, însă sistemul intern de izolare al unității nu a fost compromis.

Autoritățile ucrainene au precizat că nivelul radiațiilor nu a crescut după incident, iar monitorizarea continuă a fost menținută pentru siguranța instalației.

Situația de la Cernobîl se suprapune crizei de la centrala Zaporijia, care funcționează fără energie externă de peste o săptămână, sporind nivelul de atenție la centralele nucleare din Ucraina.

Șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, a menționat că evenimentul de la Cernobîl reprezintă cel mai lung incident de acest tip de la începutul războiului din 2022.

Președintele Volodimir Zelenski a caracterizat situația de la centrala Zaporijia drept „critică”. El a subliniat că pierderea alimentării externe s-a repetat de zece ori de la începutul invaziei rusești, ceea ce complică gestionarea siguranței nucleare în zonă.

Autoritățile ucrainene continuă monitorizarea atentă a centralelor nucleare și coordonează măsurile de protecție pentru prevenirea oricăror incidente. Aceste măsuri includ verificarea sistemelor de răcire și menținerea funcționării instalațiilor esențiale.

Restabilirea alimentării cu energie și asigurarea funcționării normale a unităților nucleare rămân priorități pentru Ministerul Energiei, care colaborează cu experți naționali și internaționali pentru a limita riscurile.