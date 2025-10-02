Cumpărătorii care achiziționează apartamente fără autorizație completă se expun unor riscuri variate, în funcție de stadiul construcției și de neregularități. Printre acestea se numără demolarea parțială sau totală a construcției, imposibilitatea de a intabula proprietatea și dificultăți în accesarea finanțărilor sau polițelor de asigurare.

„Riscurile variază în funcție de stadiul construcției și de gradul de neregularitate, însă în general întâlnim riscuri precum:

– Riscul de desființare sau demolare a construcției făcute fără autorizație: în ipoteza în care autoritățile constată că imobilul sau anumite lucrări au fost construite ilegal, fără autorizație, se poate dispune demolarea parțială sau totală, pe cheltuiala cumpărătorului (proprietarului);

– Dreptul de proprietate nu poate fi intabulat: cumpărătorul nu va putea înregistra proprietatea la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară fără o autorizație validă și recepția finală a construcției;

– Probleme cu asigurarea locuinței sau finanțarea bancară: băncile refuză să acorde credite ipotecare pentru imobile fără autorizație completă, iar companiile de asigurări refuză să emite polițe de asigurare;

– Sancțiuni administrative și penale: cumpărătorul poate fi obligat la plata unor amenzi sau poate fi obligat să obțină el însuși autorizațiile retroactiv, ceea ce implică timp, efort și costuri suplimentare semnificative; în unele cazuri, în cazul în care cumpărătorul l-a instigat sau ajutat pe vânzător să facă unele modificări structurale fără autorizație de construire înainte de vânzare, poate fi atrasă chiar și răspunderea penală a cumpărătorului. ” a spus pentru Capital.ro, avocatul Claudiu Filipoiu, fondator Filipoiu Legal.

Pentru a evita litigii ulterioare, cumpărătorii trebuie să facă verificări riguroase, nu doar asupra actelor uzuale, ci și asupra legalității construcției. Este recomandat să fie analizate certificatele de urbanism, autorizațiile de construire și recepțiile, eventualele litigii sau contestații urbanistice, precum și evaluarea tehnică a apartamentului de către un expert.

„Cumpărătorul trebuie să manifeste prudență și să facă o serie de verificări care îl pot pune la adăpost: pe lângă verificările uzuale (verificare extras de carte funciară actualizat, acte de proprietate și istoricul imobilului, certificat fiscal etc.), pot fi făcute și unele verificări care să vizeze țintit problema efectuării de construcții fără autorizație:

– verificarea certificatului de urbanism, pentru a fi văzute restricțiile urbanistice (zonă protejată, coeficienți de ocupare, distanțe față de vecini) și dacă imobilul respectă planul urbanistic general sau zonal;

– verificare autorizație de construire și recepție;

– verificarea litigiilor și procedurilor administrative (pentru a se vedea dacă există procese pe rol legate de imobil sau dacă au fost formulate pe cale administrativă contestații urbanistice);

– evaluarea tehnică generală a apartamentului (poate fi chiar angajat un expert tehnic dacă există suspiciunea unor modificări neautorizate)” a mai spus avocatul Filipoiu.

Dacă apar probleme legate de autorizație după achiziție, proprietarul poate fi nevoit să suporte costuri ridicate pentru obținerea autorizațiilor retroactive sau chiar pentru demolarea unor părți ale construcției. În plus, pot apărea dificultăți la revânzarea imobilului, împărțirea moștenirii sau obținerea de credite ipotecare.

„Consecințele legale variază:

– cumpărătorul poate fi sancționat cu amenzi contravenționale;

– demolarea sau parțială sau totală a părților neautorizate, pe cheltuiala cumpărătorului, acest proces fiind foarte costisitor și putând dura chiar și ani de zile;

– probleme legate de proprietate și intabulare, ceea ce poate genera probleme la revânzare, la împărțirea moștenirii sau la obținerea de credite ipotecare;

– obligația cumpărătorului la obținerea de autorizații retroactiv, ceea ce implică efort și costuri suplimentare (expertize tehnice, proiecte noi, taxe, modificări ale construcției);

– în unele cazuri, chiar și răspunderea penală, dacă de exemplu se continuă de către cumpărător realizarea unor construcții neautorizate la anumite categorii de imobile (imobilele monument istoric, amplasate în zone construite protejate etc.)” notează avocatul.

Cumpărătorii de apartamente vechi trebuie să fie atenți și la alte aspecte juridice: posibile revendicări sau retrocedări, vicii ascunse, clasificare seismică și restricții urbanistice. De asemenea, datoriile comune ale asociațiilor de proprietari pot afecta costurile viitoare ale locuinței.