Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) se pregătește să introducă drone și tehnologii bazate pe inteligență artificială pentru a eficientiza controalele și a reduce evaziunea fiscală.

Ministerul Finanțelor are în vedere dotarea Fiscului cu drone, astfel încât inspectorii să poată supraveghea din aer marile depozite, să monitorizeze mișcarea mărfurilor în timp real și să obțină imagini din zone greu accesibile. Noile tehnologii ar urma să fie utilizate non-stop, zi și noapte, pentru a crește eficiența inspecțiilor și a reduce pierderile la bugetul de stat.

Autoritățile au în plan ca dronele să fie folosite și pentru identificarea construcțiilor ridicate sau extinse fără autorizație, care ulterior ar putea fi impozitate. Surse din Ministerul Finanțelor au precizat că acest lucru nu vizează doar mediul de afaceri, ci și proprietățile private nedeclarate, ceea ce ar putea aduce venituri suplimentare pentru bugetele locale.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, explica, acum câteva săptămâni, că propune utilizarea unor mijloace moderne de verificare a existenței și dimensiunilor imobilelor, astfel încât primăriile să aibă un temei legal pentru a le introduce în evidențele fiscale.

Oficialul preciza că această metodă, folosită deja în mai multe state europene, ar elimina necesitatea deplasării inspectorilor pe teren și nu ar încălca dreptul de proprietate.

De asemenea, sublinia că dronele ar putea efectua măsurători precise, pe baza cărora se va deschide un rol fiscal pentru cetățenii care nu și-au declarat construcțiile, indiferent dacă acestea au fost ridicate cu sau fără autorizație.

„Propunem instituirea unor mijloace moderne de verificare cu privire la existența și mărimea imobilelor construite cu sau fără autorizație de construire, astfel încât să existe temei legal pentru o primărie ca, prin utilizarea dronelor, să poată să identifice aceste imobile. Nu mai trebuie să meargă inspectorii pe teren, nu e o problemă legată de dreptul de proprietate. Este o metodă des folosită în alte state membre UE și aceste drone sunt capabile să facă și măsurători. Pe baza acestor măsurători se va deschide rol fiscal pentru cetățeanul care nu și-a declarat această construcție, indiferent că a fost construită cu sau fără autorizație de construire”, potrivit lui Cseke Attila.

Modelul este inspirat de sistemul implementat în Grecia, unde autoritatea fiscală utilizează deja drone, inteligență artificială și baze de date extinse pentru a supraveghea vămile, depozitele, sălile de evenimente și chiar micile ferme.

Șeful Autorității Independente pentru Venituri Publice, Giorgos Pitsilis, spunea într-un interviu că dronele sunt conectate la centre de control și permit monitorizarea eficientă a cazurilor dificile, precum contrabanda sau transporturile de mărfuri periculoase.

„Dronele noastre sunt conectate la această sală (de control – n.r.) și astfel putem în cazuri dificile, precum cele de contrabanda sau transportu de mărfuri periculoase – să le controlăm eficient”, a spus Giorgos Pitsilis.

Grecia a reușit, în 2024, să obțină un excedent bugetar.

În paralel, Fiscul utilizează de câteva luni un nou soft antifraudă, similar cu cel folosit în Marea Britanie, care integrează date din mai multe surse pentru a identifica firmele cu activitate suspectă. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, menționa că, după ce sistemul semnalează un caz, inspectorii efectuează controlul pe teren, ceea ce duce la economisirea de resurse și la evitarea verificărilor „în orb”.

Următoarea etapă vizează echiparea inspectorilor Antifraudă și Vamă cu camere video portabile, la fel ca polițiștii. Nazare preciza că Guvernul intenționează să introducă obligativitatea purtării acestor camere pentru documentarea controalelor, reducerea conflictelor și creșterea transparenței.

Ministrul Finanțelor mai adăuga că inspectorii vamali și cei ANAF cu atribuții directe de control ar trebui să respecte aceleași reguli ca polițiștii, fiind obligați să poarte și să folosească bodycam-urile în timpul acțiunilor.