Declarația vine după ce șapte copii au decedat ca urmare a unui focar de bacterie Serratia marcescens izbucnit în secția ATI a spitalului.

„Acest dezastru nu este un incident izolat, ci consecința incompetenței și nepăsării administrației județene conduse de Costel Alexe. Problemele legate de infecțiile nosocomiale au fost mușamalizate ani la rând. În loc de măsuri reale pentru protejarea pacienților, am văzut doar festivisme, inaugurări și campanii de imagine. Un spital de copii ar trebui să fie locul unde părinții își aduc micuții pentru a fi vindecați. Din păcate, sub administrația actuală, acest loc al speranței s-a transformat într-o morgă și scena unor tragedii inimaginabile”, se arată într-un comunicat remis de Bogdan Cojocaru.

Deputatul subliniază că, în ciuda unei renovări recente de peste 130 de milioane de lei, secția ATI a fost închisă din cauza focarului, ceea ce, în opinia sa, „reflectă amploarea catastrofei administrative”. De asemenea, Cojocaru critică numirea unui manager interimar fără experiență pentru doar 30 de zile, precum și menținerea în funcții a foștilor responsabili din conducerea spitalului.

Un pacient internat la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, confirmat cu infecția respectivă, a fost transferat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din București, unde a decedat. Atât cadrele medicale de la „Grigore Alexandrescu”, cât și personalul de la morgă, au confirmat decesul pentru „Ziarul de Iași”.

Potrivit surselor medicale, pacientul, despre care se menționează că ar fi fost o fetiță, a fost transferat în weekend de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași la București. Toți pacienții infectați erau internați în secția ATI a spitalului ieșean și prezentau afecțiuni severe, însoțite de multiple comorbidități.

Reprezentanții Spitalului „Grigore Alexandrescu” din București au transmis, printr-un comunicat, că este vorba despre o fetiță de 3 luni, cu malformație esofagiană (Atrezie de esofag tip III, supusă mai multor intervenții chirurgicale), internată în secția ATI a unității pe 13 septembrie 2025.

”Încă de la internare, copilul prezenta stare generală extrem de gravă, cu tablou clinic şi paraclinic de disfuncţie multiplă de organe. Rezultatele secreening-ului microbian la admisie au evidenţiat: hemocultură (sânge): SERRATIA MARCESCENS multi-sensibilă; plagă şi urocultură: Candida guilliermondii”, afirmă sursa citată.

Potrivit reprezentanților spitalului, „copilul a fost supus unor investigații complexe, atât imagistice, cât și biologice, și a beneficiat de tratament care a inclus terapie antiinfecțioasă țintită, conform antibiogramei, transfuzii, măsuri de izolare epidemiologică și precauții universale, fiind îngrijit de o echipă multidisciplinară formată din medici ATI, infecționist, chirurg, cardiolog, radiolog, chirurg cardiovascular, neurolog și oftalmolog”.

În ciuda eforturilor depuse, copilul a decedat pe 27 septembrie 2025, la ora 16:55.

Diagnosticele de deces includ: stop cardiac prin asistolă sub suport ventilator, disfuncție multiplă de organe (cardiocirculatorie, respiratorie, hepatică, renală, hematologică și metabolică), atrezie esofagiană tip III multiplu operată și infecție asociată asistenței medicale în altă unitate spitalicească.

Apar noi informații în ancheta privind decesul copiilor de la Spitalul de Pediatrie „Sfânta Maria" din Iași. Un al șaptelea copil, o fetiță de trei luni transferată la București în stare critică și internată la Spitalul „Grigore Alexandrescu", a decedat. La momentul transferului, aceasta era infectată cu aceeași bacterie extrem de periculoasă care a fost detectată și la ceilalți șase copii decedați anterior.

Conducerea Consiliului Județean Iași, instituție sub care funcționează spitalul, a anunțat demiterea doctoriței Cătălina Ionescu din funcția de manager interimar, post ocupat de două luni. Aceasta va reveni marți pe postul de director medical, câștigat prin concurs.

În locul său, a fost numit chirurgul Radu Constantin Luca, angajat al spitalului din 2014. Schimbarea a avut loc ca urmare a solicitării ministrului Sănătății, care s-a aflat la Iași sâmbătă.

Ministrul a declarat că urmează să fie înlocuită și conducerea Direcției de Sănătate Publică Iași, însă până în prezent nu a fost numit un nou director. Totodată, corpul de control al ministerului și inspecția sanitară de stat continuă să efectueze verificări la Spitalul de Copii din Iași.

Primele concluzii ale anchetei sunt așteptate marți, iar raportul complet ar urma să fie finalizat până la sfârșitul săptămânii. Între timp, o fetiță de trei luni, transferată din secția ATI a Spitalului „Sfânta Maria” din Iași la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București, a decedat. Copila a fost internată pe 13 septembrie într-o stare critică, cu malformație de esofag și disfuncție multiplă de organe.

La internare, testele au indicat prezența bacteriei Serratia, însă analizele efectuate trei zile mai târziu au fost negative. În ciuda eforturilor depuse de medici, copilul a murit pe 27 septembrie.