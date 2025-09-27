Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că va demite „fără nicio explicație și fără discuții” conducerea Direcției de Sănătate Publică Iași, ca urmare a deceselor copiilor infectați cu bacterii la Spitalul de Pediatrie din oraș.

De asemenea, el solicită demisia conducerii Spitalului de Copii „Sfânta Maria”, după ce controalele au relevat că, timp de 10 zile, nu există documente care să ateste aplicarea protocoalelor menite să prevină infecțiile asociate actului medical.

Rogobete precizează că, în cazul în care vor fi descoperite fapte cu caracter penal, va sesiza Parchetul.

”Discutăm despre 9 pacienţi infectaţi cu acest germene patogen, dintre care, din păcate, 6 au decedat. În momentul de faţă, un pacient în vârstă de 3 luni a fost transferat la Grigore Alexandrescu, în Bucureşti, iar culturile s-au negativat, practic nu mai este infectat cu acest germene patogen, iar ceilalţi doi pacienţi care au rămas în această unitate sanitară sunt, de asemenea, negativi la germenele patogen astăzi”, a anunţat ministrul.

Ministrul a explicat că, în urma unui control preliminar coordonat împreună cu echipa sa, șeful Inspecției Sanitare de Stat, șeful Corpului de Control și președintele Consiliului Județean, au fost descoperite mai multe neconcordanțe în aplicarea protocoalelor menite să limiteze infecțiile asociate actului medical.

Ministrul a explicat că, între 15 și 24 septembrie, nu există documente sau procese verbale care să ateste aplicarea măsurilor pentru limitarea răspândirii infecțiilor nosocomiale. El a precizat că echipa sa va rămâne la fața locului atât cât va fi necesar pentru a verifica toate datele administrative și medicale, pentru a obține o imagine clară a situației.

”Practic, în perioada 15 septembrie – 24 septembrie, nu se poate face dovada, pentru că nu există niciun proces verbal şi niciun document care să confirme cum şi dacă au fost limitate şi aplicate procedurile pentru limitarea răspândirii infecţiilor nozocomiale. De asemenea, colegii mei vor rămâne aici cât iese nevoie pentru a verifica toate detaliile şi toate datele, sigur, administrative şi medicale, astfel încât să putem avea o imagine clară a situaţiei”, a arătat ministrul.

Direcția de Sănătate Publică Iași a demarat o anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” în legătură cu un posibil focar de infecții bacteriene, după ce șase copii au decedat în secția de Terapie Intensivă. Directorul unității, Cătălina Ionescu, a precizat că bacteria identificată este sensibilă la antibiotice și că, începând cu 16 septembrie, s-a decis restricționarea internărilor în ATI.